הרכבים וציונים



כארם ג'אבר (חגי מיכאלי) כארם ג'אבר (חגי מיכאלי)

לא כך קיוו מכבי נתניה ועירוני טבריה לפתוח את עונת 2025/26 בליגת העל, ובשעה זו השתיים נפגשות למשחק מסקרן במסגרת המחזור הרביעי באצטדיון מרים שבנתניה.

היהלומים פתחו רע את העונה עם שלושה הפסדים רצופים כשהם במקום האחרון בליגה עם מאזן שערים נוראי של 11:3. החבורה של יוסי אבקוסיס הובסה נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה, ואחרי מספר החתמות בשבועיים האחרונים מקווה לצאת לדרך חדשה מול אוהדיה.

מן העבר השני, גם החבורה של אלירן חודדה מרגישה את הלחץ על צווארה, כשלאחר ניצחון במחזור הפתיחה, הגיעו שתי תבוסות כואבות בדמות 7:0 לפועל באר שבע ו-4:1 למכבי תל אביב. כעת תנסה האורחת להתאושש ולחזור ל’ליגה שלה’ עם ניצחון שישחרר לחץ.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון המשחק הסתיים בניצחון של מכבי נתניה עם 2:3 דרמטי, שלמעשה היה הניצחון שהוציא את יוסי אבוקסיס מהמשבר ושינה לחניכיו את העונה. בסיבוב השני הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1.