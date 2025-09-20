יום שבת, 20.09.2025 שעה 20:20
יום שבת, 20/09/2025, 20:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 4
עירוני טבריה
שער פיטר מייקל (2)
בישול בישול: אלי בלילתי
דקה 22
0 1
שופט: יגאל פריד
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
תומר חבז | 20/09/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
כארם ג'אבר (חגי מיכאלי)
כארם ג'אבר (חגי מיכאלי)

לא כך קיוו מכבי נתניה ועירוני טבריה לפתוח את עונת 2025/26 בליגת העל, ובשעה זו השתיים נפגשות למשחק מסקרן במסגרת המחזור הרביעי באצטדיון מרים שבנתניה.

היהלומים פתחו רע את העונה עם שלושה הפסדים רצופים כשהם במקום האחרון בליגה עם מאזן שערים נוראי של 11:3. החבורה של יוסי אבקוסיס הובסה נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה, ואחרי מספר החתמות בשבועיים האחרונים מקווה לצאת לדרך חדשה מול אוהדיה.

מן העבר השני, גם החבורה של אלירן חודדה מרגישה את הלחץ על צווארה, כשלאחר ניצחון במחזור הפתיחה, הגיעו שתי תבוסות כואבות בדמות 7:0 לפועל באר שבע ו-4:1 למכבי תל אביב. כעת תנסה האורחת להתאושש ולחזור ל’ליגה שלה’ עם ניצחון שישחרר לחץ.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון המשחק הסתיים בניצחון של מכבי נתניה עם 2:3 דרמטי, שלמעשה היה הניצחון שהוציא את יוסי אבוקסיס מהמשבר ושינה לחניכיו את העונה. בסיבוב השני הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1.

מחצית ראשונה
  • '13
  • החמצה
  • מתפרצת טובה של נתניה, ג׳אבר הוציא רוחב לדאבו שנבלם והכדור יצא לקרן
  • '8
  • החמצה
  • פעולה טובה של טבארש באגף, שהוציא רוחב טוב, אך בילו ודאבו לא הצליחו להגיע לכדור
  • '2
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. בלילתי הגביה לרחבה, ניראון יצא רע מאוד ותפס אוויר, פיטר מייקל נותר מול שער חשוף ודחק לרשת מקרוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות