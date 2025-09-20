הרכבים וציונים



קרווין אנדרדה ונועם מלמוד במרדף אחרי הכדור (רדאד ג'בארה) קרווין אנדרדה ונועם מלמוד במרדף אחרי הכדור (רדאד ג'בארה)

אחרי פתיחת עונה מהנה עד כה, ליגת העל ממשיכה, כאשר בשעה זו המחזור הרביעי נערך עם מפגש קצוות מסקרן בין האלופה, מכבי תל אביב, להפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד.

הצהובים פתחו את העונה בכושר פשוט אדיר, כשהם במאזן מושלם של תשע מתשע ושלוש רביעיות רצופות והפרש שערים של 1:12. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ מקווה להמשיך במומנטום האדיר ולהעביר מסר ברור לליגה לקראת המשך העונה.

מן העבר השני, חניכיו של זיו אריה מגיעה במצב שונה לחלוטין. האדומים טרם לקחו נקודות העונה, כשהם עם שלושה הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון ספגו תבוסה בדמות 5:1 להפועל באר שבע. החבורה מהבירה מקווה להפתיע ולקחת נקודות שישחררו המון לחץ במועדון ויוציאו את הקבוצה לדרך חדשה.

שתי הקבוצות נפגשו שלוש פעמים בעונה החולפת, כשבכל שלושת המפגשים הייתה זו מכבי תל אביב שיצאה עם ידה על העליונה. פעמיים במסגרת הליגה עם 1:2 ו-2:3, ופעם נוספת במסגרת גביע המדינה עם 0:3.