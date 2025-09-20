יום שבת, 20.09.2025 שעה 20:21
יום שבת, 20/09/2025, 20:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 4
הפועל ירושלים
דקה 22
0 0
שופט: עידן לייבה
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
רז אמיר | 20/09/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
קרווין אנדרדה ונועם מלמוד במרדף אחרי הכדור (רדאד ג'בארה)
אחרי פתיחת עונה מהנה עד כה, ליגת העל ממשיכה, כאשר בשעה זו המחזור הרביעי נערך עם מפגש קצוות מסקרן בין האלופה, מכבי תל אביב, להפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד.

הצהובים פתחו את העונה בכושר פשוט אדיר, כשהם במאזן מושלם של תשע מתשע ושלוש רביעיות רצופות והפרש שערים של 1:12. החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ מקווה להמשיך במומנטום האדיר ולהעביר מסר ברור לליגה לקראת המשך העונה.

מן העבר השני, חניכיו של זיו אריה מגיעה במצב שונה לחלוטין. האדומים טרם לקחו נקודות העונה, כשהם עם שלושה הפסדים רצופים, ובמחזור האחרון ספגו תבוסה בדמות 5:1 להפועל באר שבע. החבורה מהבירה מקווה להפתיע ולקחת נקודות שישחררו המון לחץ במועדון ויוציאו את הקבוצה לדרך חדשה.

שתי הקבוצות נפגשו שלוש פעמים בעונה החולפת, כשבכל שלושת המפגשים הייתה זו מכבי תל אביב שיצאה עם ידה על העליונה. פעמיים במסגרת הליגה עם 1:2 ו-2:3, ופעם נוספת במסגרת גביע המדינה עם 0:3. 

מחצית ראשונה
  • '7
  • החמצה
  • דור פרץ ניסה להיכנס למשחק עם בעיטה מרחוק שהלכה החוצה ולא באמת סיכנה את נדב זמיר בין הקורות
  • '5
  • החמצה
  • נראה שרביבו הוא המטרה הראשית בקרנות, כשעוד קרן של אושר דוידה הוגבהה אל ראשו של המגן, אבל הפעם הכדור היה רחוק יותר
  • '3
  • החמצה
  • מכבי תל אביב עם החמצה ענקית כבר בפתיחה, כשכדור קרן עלה לרחבה. רוי רביבו הגיע אליו ראשון ונגח כדור ששרק ליד הקורה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עידן לייבה הוציא את קרב הקצוות לדרך! מכבי תל אביב תישאר מושלמת או שהפועל ירושלים תשיג ניצחון ראשון לעונה דווקא נגד האלופה?
