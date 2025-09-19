הוועד האולימפי הבינ"ל: לא דנים בהרחקת ישראל

הוועד האולימפי הבין-לאומי לא שוקל להטיל איסור על השתתפות משלחות ישראליות באירועי ספורט, כך הבהירה הערב (שישי) נשיאת הארגון החדשה קריסטי קובנטרי במסיבת עיתונאים שקיימה לקראת אולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה 2026.

בעוד 140 ימים ייצאו לדרך משחקי החורף. בעוד שספורטאים רוסים ובלארוסים ימשיכו להשתתף רק תחת דגל ניטרלי וללא המנונים או דגלי המדינות מהם הגיעו, המשלחת הישראלית תוכל להשתתף באופן רגיל בתחרויות החורף עם הדגל וההמנון הלאומי, משום שישראל עומדת באמנה האולימפית.

קריסטי קובנטרי השיבה לשאלות לקראת משחקי החורף הקרובים. בין היתר, נשאלה האם ישראל תורחק מהמשחקים - והשיבה באופן חד משמעי: "לא הנהלת הוועד האולימפי בראשותי ולא כל פורום אחר בארגון דן בנושא של הרחקת ספורטאים. עצוב וקשה לראות את מספר הסכסוכים ברחבי העולם כיום. הספורט חייב לאחד את העולם ועלינו לעשות הכל כדי לקדם שלום בין עמים".

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

מיד לאחר מכן, הוועד האולימפי הבין-לאומי מסר בהודעה כי "הארגון בראשון קובנטרי מודאג משיבושי התחרויות ברחבי העולם, מהגבלת גישת הספורטאים למדינות המארחות, מחרמות ומביטול תחרויות עקב מתחים פוליטיים".

בוועד האולימפי הבין-לאומי הודיעו גם על "הקמת קבוצת עבודה להגנה על עקרונות היסוד של האולימפיזם, המשחקים האולימפיים והספורט בכלל. קבוצה זו תשאף להבטיח שהוועד האולימפי הבין-לאומי, המשחקים האולימפיים והספורט יישארו ניטרליים מבחינה פוליטית, ויוכלו למלא את משימתם לאחד את העולם בתחרויות שלום. לספורטאים יש הזדמנות להפוך לשגרירי שלום, בהתאם לעקרונות היסוד של האולימפיזם".

כזכור, השבוע גם יעל ארד התייחסה לדרישות להרחיק את ישראל מאירועי ספורט בינלאומיים, ואמרה בטקס האזכרה השנתי לרצח 11 חללי מינכן בתל אביב: "ספורט הוא גשר בין עמים, תרבויות, דתות ואנשים. הספורט הישראלי מבטא את ערכי התנועה האולימפית במלואם - כבוד הדדי, נחישות ומקצועיות. לא נסחף אחרי הקיצוניים, לא נגרר ולא נראה בספורט זירה פוליטית".

יעל ארד (שחר גרוס)

יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבין-לאומי הוסיפה: "אנחנו נחבר ונאחד - ולא נפרק ונהרוס. הקיצוניים ימצאו עצמם בודדים במערכה הזאת. אני גאה בספורטאים הישראלים על עמידתם האיתנה בימים קשים. נופיע תחת דגל ישראל בכל מקום, תוך שמירה על ביטחונם האישי של הספורטאים".