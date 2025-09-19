יום שישי, 19.09.2025 שעה 23:41
כדורגל ישראלי

הוועד האולימפי הבינ"ל: לא דנים בהרחקת ישראל

לפי נשיאת הארגון החדשה קריסטי קובנטרי, לא נשקל הטלת איסור על השתתפות משלחות מישראל באירועי ספורט: "לספורטאים יש הזדמנות להפוך לשגרירי שלום"

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

הוועד האולימפי הבין-לאומי לא שוקל להטיל איסור על השתתפות משלחות ישראליות באירועי ספורט, כך הבהירה הערב (שישי) נשיאת הארגון החדשה קריסטי קובנטרי במסיבת עיתונאים שקיימה לקראת אולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה 2026.

בעוד 140 ימים ייצאו לדרך משחקי החורף. בעוד שספורטאים רוסים ובלארוסים ימשיכו להשתתף רק תחת דגל ניטרלי וללא המנונים או דגלי המדינות מהם הגיעו, המשלחת הישראלית תוכל להשתתף באופן רגיל בתחרויות החורף עם הדגל וההמנון הלאומי, משום שישראל עומדת באמנה האולימפית.

קריסטי קובנטרי השיבה לשאלות לקראת משחקי החורף הקרובים. בין היתר, נשאלה האם ישראל תורחק מהמשחקים - והשיבה באופן חד משמעי: "לא הנהלת הוועד האולימפי בראשותי ולא כל פורום אחר בארגון דן בנושא של הרחקת ספורטאים. עצוב וקשה לראות את מספר הסכסוכים ברחבי העולם כיום. הספורט חייב לאחד את העולם ועלינו לעשות הכל כדי לקדם שלום בין עמים".

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

מיד לאחר מכן, הוועד האולימפי הבין-לאומי מסר בהודעה כי "הארגון בראשון קובנטרי מודאג משיבושי התחרויות ברחבי העולם, מהגבלת גישת הספורטאים למדינות המארחות, מחרמות ומביטול תחרויות עקב מתחים פוליטיים".

בוועד האולימפי הבין-לאומי הודיעו גם על "הקמת קבוצת עבודה להגנה על עקרונות היסוד של האולימפיזם, המשחקים האולימפיים והספורט בכלל. קבוצה זו תשאף להבטיח שהוועד האולימפי הבין-לאומי, המשחקים האולימפיים והספורט יישארו ניטרליים מבחינה פוליטית, ויוכלו למלא את משימתם לאחד את העולם בתחרויות שלום. לספורטאים יש הזדמנות להפוך לשגרירי שלום, בהתאם לעקרונות היסוד של האולימפיזם".

כזכור, השבוע גם יעל ארד התייחסה לדרישות להרחיק את ישראל מאירועי ספורט בינלאומיים, ואמרה בטקס האזכרה השנתי לרצח 11 חללי מינכן בתל אביב: "ספורט הוא גשר בין עמים, תרבויות, דתות ואנשים. הספורט הישראלי מבטא את ערכי התנועה האולימפית במלואם - כבוד הדדי, נחישות ומקצועיות. לא נסחף אחרי הקיצוניים, לא נגרר ולא נראה בספורט זירה פוליטית".

יעל ארד (שחר גרוס)יעל ארד (שחר גרוס)

יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבין-לאומי הוסיפה: "אנחנו נחבר ונאחד - ולא נפרק ונהרוס. הקיצוניים ימצאו עצמם בודדים במערכה הזאת. אני גאה בספורטאים הישראלים על עמידתם האיתנה בימים קשים. נופיע תחת דגל ישראל בכל מקום, תוך שמירה על ביטחונם האישי של הספורטאים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */