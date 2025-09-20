הרכבים וציונים



ירדן שועה מוקף בשחקני קריית שמונה (אורן בן חקון) ירדן שועה מוקף בשחקני קריית שמונה (אורן בן חקון)

רגע לפני היציאה לתקופת החגים, המחזור הרביעי בליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד בין בית”ר ירושלים לבין עירוני קריית שמונה באצטדיון טדי.

בצד של המארחת, הצהובים-שחורים מהבירה רוצים להתאושש מההפסד הדרמטי להפועל תל אביב במחזור האחרון, לאחר שספגו מהפך עם שני שערים בתוספת הזמן. החבורה של ברק יצחקי עם שני משחקים ברצף ללא ניצחון, כשגם היכולת לא גבוהה, ובמועדון מקווים לצאת לדרך חדשה ולחזור למסלול הניצחונות.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה מהצפון רוצה לרשום ניצחון שני ברציפות, אחרי שגברה במחזור החולף 1:3 על מכבי בני ריינה. הקבוצה של שי ברדה פתחה את העונה עם ארבע נקודות מתוך תשע אפשריות, ומחפשת ניצחון שירים אותה במעלה הטבלה.

בעונה שעברה נפגשו שתי הקבוצות פעמיים, כשבסיבוב הראשון נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. בסיבוב השני, הייתה זו בית”ר ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:3 משכנע. מי תנצח הפעם?