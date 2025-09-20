יום שבת, 20.09.2025 שעה 20:20
יום שבת, 20/09/2025, 20:00אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 4
עירוני ק"ש
דקה 22
0 0
שופט: אביב קליין
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
הרכבים וציונים
 
 
רגע לפני היציאה לתקופת החגים, המחזור הרביעי בליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד בין בית”ר ירושלים לבין עירוני קריית שמונה באצטדיון טדי.

בצד של המארחת, הצהובים-שחורים מהבירה רוצים להתאושש מההפסד הדרמטי להפועל תל אביב במחזור האחרון, לאחר שספגו מהפך עם שני שערים בתוספת הזמן. החבורה של ברק יצחקי עם שני משחקים ברצף ללא ניצחון, כשגם היכולת לא גבוהה, ובמועדון מקווים לצאת לדרך חדשה ולחזור למסלול הניצחונות.

מן העבר השני, בצד של האורחת, החבורה מהצפון רוצה לרשום ניצחון שני ברציפות, אחרי שגברה במחזור החולף 1:3 על מכבי בני ריינה. הקבוצה של שי ברדה פתחה את העונה עם ארבע נקודות מתוך תשע אפשריות, ומחפשת ניצחון שירים אותה במעלה הטבלה.

בעונה שעברה נפגשו שתי הקבוצות פעמיים, כשבסיבוב הראשון נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. בסיבוב השני, הייתה זו בית”ר ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה עם 0:3 משכנע. מי תנצח הפעם?

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • יאיר מרדכי קיבל את הכדור במרכז הדשא על סף הרחבה, ובעזרת רגל ימין שחרר בעיטה נהדרת שנהדפה על ידי שוער הירושלמים לקרן
  • '5
  • החמצה
  • התקפת מעבר של קריית שמונה הסתיימה בבעיטה טובה של עלי מוסא, אך מיגל סילבה היה במקום והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את ההתמודדות לדרך
RSS RSS 



