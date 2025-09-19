יום שישי, 19.09.2025 שעה 23:41
כדורגל ישראלי

קניקובסקי הוחלף באבו פאני, שבישל שער דרמטי

קין החליף בהפסקה את הקשר שהגיע ממכבי ת"א כחלק מחילוף מרובע, חברו עלה לבכורה העונה ובישל את השוויון בתוספת הזמן ב-2:2 הדרמטי של פרנצווארוש

מוחמד אבו פאני (IMAGO)
פרנצווארוש נמנעה הערב (שישי) מהפסד שני העונה בליגה ההונגרית בתוספת הזמן, כשסחטה 2:2 מול DVTK במסגרת המחזור השביעי בזכות בישול של מוחמד אבו פאני. עבור הקבוצה זו גם מעידה שנייה בשלושת המשחקים האחרונים, שממחישה את חוסר היציבות בפתיחת העונה, אך הקשר יכול להיות מרוצה מאוד מהבכורה שלו העונה.

גבי קניקובסקי, שהגיע הקיץ ממכבי תל אביב, פתח בהרכב, אך הוחלף כבר בהפסקה על ידי אבו פאני. החילוף היה חלק מצעד חריג של המאמן רובי קין, שביצע ארבעה חילופים בבת אחת במטרה לנסות לשנות מומנטום, אחרי שקבוצתו נקלעה לפיגור 2:0 משערים שספגה בדקות ה-32 וה-45+3.

בדקה ה-68 זומור גרובר הצליח לצמק לפרנצווארוש, ובתוספת הזמן הוא השלים צמד אישי בזכות בישול של אבו פאני כדי לחלק את הנקודות. בצד השני כיכבו בנסה באבוס ואלטון אקולטסה, אקס הפועל באר שבע, שכבש ובישל את שערי היריבה DVTK שמצידה השיגה תיקו יוקרתי מול פרנצווארוש.

בליגה הבולגרית, עידן נחמיאס פתח בהרכב והוחלף בהפסקה כשקבוצתו לודוגורץ סיימה ב-0:0 מול לבסקי סופיה.

