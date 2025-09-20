הרכבים וציונים



המחזור הרביעי בליגת העל נפתח בשעה זו עם מפגש מסקרן בין שתי קבוצות מעניינות. מ.ס אשדוד מארחת את הפועל תל אביב באצטדיון ה-י”א, כששתי הקבוצות מקוות לצאת לחג עם ניצחון ושלוש נקודות.

האדומים מגיעים למשחק חוץ חשוב עבורם, כשהם עם פתיחת עונה נהדרת שכוללת שבע נקודות מתשע אפשריות, ומוכיחים הרבה אופי, כשניצחו פעמיים בזכות מהפך וסיימו בתיקו עם בני ריינה משער דרמטי. החבורה של אליניב ברדה רוצה להמשיך במומנטום אחרי הניצחון הגדול על בית”ר ירושלים.

מן העבר השני, הקבוצה מעיר הנמל מגיעה למשחק ביתי במטרה לשמור על הנקודות ולעצור רצף של שני הפסדים, זאת אחרי שניצחה במשחק הפתיחה של העונה. חניכיו של חיים סילבס רוצים למנוע כדור שלג ולטפס במעלה הטבלה עם שלוש נקודות.

הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו במסגרת ליגת העל הייתה במאי 2024, אז אשדוד ניצחה 0:2 וחתמה את ירידת הליגה של הפועל תל אביב באופן רשמי. כעת, האדומים יחפשו נקמה. האם יצליחו להשיג אותה?