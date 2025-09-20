יום שבת, 20.09.2025 שעה 20:20
יום שבת, 20/09/2025, 19:45אצטדיון הי"אליגת העל Winner - מחזור 4
הפועל ת"א
שער דניאל דאפה (7)
שער רועי אלקוקין (13)
בישול בישול: סתיו טוריאל
שער עצמי קארים קימבידי שער עצמי (29)
שער עצמי קארים קימבידי שער עצמי (29)
דקה 37
1 4
שופט: שניר לוי
שער קארים קימבידי (1)
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
גיא עקרה | 20/09/2025 19:45
הרכבים וציונים
 
 
שיקו (שחר גרוס)
שיקו (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת העל נפתח בשעה זו עם מפגש מסקרן בין שתי קבוצות מעניינות. מ.ס אשדוד מארחת את הפועל תל אביב באצטדיון ה-י”א, כששתי הקבוצות מקוות לצאת לחג עם ניצחון ושלוש נקודות.

האדומים מגיעים למשחק חוץ חשוב עבורם, כשהם עם פתיחת עונה נהדרת שכוללת שבע נקודות מתשע אפשריות, ומוכיחים הרבה אופי, כשניצחו פעמיים בזכות מהפך וסיימו בתיקו עם בני ריינה משער דרמטי. החבורה של אליניב ברדה רוצה להמשיך במומנטום אחרי הניצחון הגדול על בית”ר ירושלים.

מן העבר השני, הקבוצה מעיר הנמל מגיעה למשחק ביתי במטרה לשמור על הנקודות ולעצור רצף של שני הפסדים, זאת אחרי שניצחה במשחק הפתיחה של העונה. חניכיו של חיים סילבס רוצים למנוע כדור שלג ולטפס במעלה הטבלה עם שלוש נקודות.

הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו במסגרת ליגת העל הייתה במאי 2024, אז אשדוד ניצחה 0:2 וחתמה את ירידת הליגה של הפועל תל אביב באופן רשמי. כעת, האדומים יחפשו נקמה. האם יצליחו להשיג אותה?

מחצית ראשונה
  • '13
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-1:2: המהפך של האורחת הושלם במהירות! סתיו טוריאל, מי אם לא הוא, מצא בכדור ענק ברחבה את רועי אלקוקין, שדחק משוויון את השני
  • '7
  • שער
  • שער! הפועל ת"א השוותה ל-1:1: שוויון בזק של האדומים! ניר ביטון איבד כדור בסמוך לרחבה, רועי אלקוקין ניצל זאת ומסר בנגיעה רכה לסתיו טוריאל, האחרון המשיך בכדור רוחב לדניאל דאפה שכבש מול שער חשוף את השוויון
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
  • '1
  • שער
  • שער! אשדוד עלתה ל-0:1: לא ייאמן! אשדוד עלתה ליתרון 16 שניות משריקת הפתיחה. רועי גורדנה מצא במסירת מפתח חכמה את יוג'ין אנסה, החלוץ העביר כדור רוחב מצד ימין שחלף על פני כל הגנת הפועל ת"א והגיע לקארים קימבידי, שהבקיע בנגיעה מתוך הרחבה. האורחת בהלם!
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי הוציא לדרך את ההתמודדות
אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)
חיים סילבס (שחר גרוס)חיים סילבס (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות