יום שבת, 20/09/2025, 19:45אצטדיון גריןליגת העל Winner - מחזור 4
הפועל פ"ת
דקה 36
0 1
שופט: דוד פוקסמן
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
גיא קופיצ'ינסקי | 20/09/2025 19:45
אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)
רגע לפני החגים הבאים עלינו, המחזור הרביעי בליגת העל נפתח בשעה זו עם מפגש בין מכבי בני ריינה להפועל פתח תקווה באצטדיון גרין. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון שיוכל לתת דחיפה לעונה שלהן.

בצד של המארחת, החבורה של סלובודן דראפיץ’ מגיעה למשחק אחרי פתיחת עונה רעה מבחינתה כשהיא עם נקודה אחת מתשע אפשריות, שני כרטיסים אדומים בשלושה משחקים ומאזן שערים שלילי של 9:3. הכחולים יודעים שהם חייבים ניצחון שיעצור את המשבר ויוציא לדרך חדשה.

מן העבר השני, חניכיו של עומר פרץ מגיעים עם פתיחת עונה סולידית, אחרי תיקו, ניצחון והפסד. המלאבסים ינסו להשכיח את התבוסה 4:0 למכבי תל אביב ולהוכיח שהניצחון החגיגי על מכבי נתניה לא היה רגעי, בתקווה להוציא שלוש נקודות חשובות להמשך.

שתי הקבוצות נפגשו בסך הכל שמונה פעמים לאורך ההיסטוריה, כשרק פעם אחת בני ריינה הצליחה לנצח. הפועל פתח תקווה ניצחה חמש פעמים ואילו שני המפגשים הנותרים הסתיימו בחלוקת נקודות. 

מחצית ראשונה
  • '25
  • החמצה
  • נדב נידם הרים כדור חופשי קרוב. ג'וסלין טאבי עלה מעל כולם, אך נגח לידיו של השוער
  • '20
  • החמצה
  • המצב הכי גדול במשחק עד כה! איתי רוטמן הבלם מצא את עצמו בתוך הרחבה אחרי כדור קרן שנחת לו לרגל. הבלם בעט חזק, אך גד עמוס נתן את אחת מהצלות המחזור
  • '9
  • החמצה
  • מומד שכר ניסה להבקיע. החלוץ קיבל את הכדור בתוך הרחבה, הסתובב ובעט מזווית קשה. הכדור פגש רק את הרשת החיצונית
  • '5
  • החמצה
  • מצב ראשון למארחת. סער פדידה נכנס לעומק וקיבל כדור טוב, הוריד אותו על החזה ובעט חזק. השוער קלט אותו יפה
  • '2
  • החמצה
  • המצב ראשון במשחק הגיע מוקדם, כששביט מזל נתן לבלם בין הרגליים, ובעט מרחוק לידיים של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות לדרך!
