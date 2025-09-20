הרכבים וציונים



אנטוניו ספר (חג'אג' רחאל)

רגע לפני החגים הבאים עלינו, המחזור הרביעי בליגת העל נפתח בשעה זו עם מפגש בין מכבי בני ריינה להפועל פתח תקווה באצטדיון גרין. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון שיוכל לתת דחיפה לעונה שלהן.

בצד של המארחת, החבורה של סלובודן דראפיץ’ מגיעה למשחק אחרי פתיחת עונה רעה מבחינתה כשהיא עם נקודה אחת מתשע אפשריות, שני כרטיסים אדומים בשלושה משחקים ומאזן שערים שלילי של 9:3. הכחולים יודעים שהם חייבים ניצחון שיעצור את המשבר ויוציא לדרך חדשה.

מן העבר השני, חניכיו של עומר פרץ מגיעים עם פתיחת עונה סולידית, אחרי תיקו, ניצחון והפסד. המלאבסים ינסו להשכיח את התבוסה 4:0 למכבי תל אביב ולהוכיח שהניצחון החגיגי על מכבי נתניה לא היה רגעי, בתקווה להוציא שלוש נקודות חשובות להמשך.

שתי הקבוצות נפגשו בסך הכל שמונה פעמים לאורך ההיסטוריה, כשרק פעם אחת בני ריינה הצליחה לנצח. הפועל פתח תקווה ניצחה חמש פעמים ואילו שני המפגשים הנותרים הסתיימו בחלוקת נקודות.