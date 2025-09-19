"ויניסיוס חייב להבין שזו ריאל מדריד של אמבפה"

פתיחת העונה של ויניסיוס ג’וניור מעלה יותר שאלות מתשובות. אי הצבתו בהרכב, תחילה בליגה מול אוביידו, ובעיקר במשחק הפתיחה של ליגת האלופות מול מארסיי, הדליקו נורה אדומה. אף אחד לא ציפה לראות אותו מחוץ להרכב האירופי הראשון, אך צ'אבי אלונסו השאיר אותו על הספסל ופתח את הדיון הגדול: מה עובר על ויני?

במועדון ובצוות המקצועי מתעקשים שמדובר ברוטציות. אלונסו סומך על רודריגו בצד שמאל ומתכנן לשלב ביניהם עד שאחד מהם יתפוס את מקומו הקבוע. מבחינתו, ויניסיוס עדיין שחקן חשוב, אבל לא חסין. הוא צריך להוכיח את עצמו בכל סוף שבוע מחדש.

הניואנס הזה קריטי. הברזילאי כבר לא הנקודה המרכזית של הקבוצה. התואר הזה שייך כיום לשחקן אחד: קיליאן אמבפה. הצרפתי, מאז היום הראשון בעונת 2025/26, זוכה לגיבוי מלא מהקבוצה ומהמועדון, קיבל את מספר 10 מלוקה מודריץ’, הפך לבועט הפנדלים הבלעדי והחזיר בשערים וביכולת מנהיגות. הניגוד ברור: ויניסיוס איבד השפעה, על המגרש וגם בדמיון הקולקטיבי של אוהדי הבלאנקוס. הברנבאו כעת שייך לאמבפה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

המכה הרגשית

התוצאה הבולטת ביותר היא במורל שלו. ויני, שתמיד ידע להרים את הברנבאו בחיוך או מחווה קטנה, נראה כבוי. מול מארסיי הוא לא ביקש מהקהל תמיכה כשהקבוצה יצאה למצב של קאמבק, וגם לא חגג את השערים באותה התלהבות. שפת הגוף שידרה תסכול. ההחלפה שלו הייתה סמלית במיוחד: הברזילאי התחמם ושיחק רונדו עם המחליפים, ללא מחווה של מרדנות, בניגוד לכוכבים שמעדיפים להסתגר בחדר ההלבשה, מקצוענות, אבל עם הבעה שמדברת בעד עצמה.

אין מדובר בבעיה של גישה. ויניסיוס ממשיך לעבוד, מקבל את הלחץ שצ’אבי אלונסו דורש, ובמשחקים כמו מול סוסיאדד הראה מחויבות הגנתית. אך ההובלה הרגשית שלו, אותו מרכיב בלתי מוחשי שהפך אותו לסמל של ריאל מדריד, דהתה. גם החילוף שלו מול אוביידו, 22 דקות לסיום, כאב לו.

צ’אבי אלונסו הבהיר מהיום הראשון: יש רק שחקן אחד חסין בהרכב שלו. שמו קיליאן אמבפה. היתר צריכים להיאבק על מקומם. עבור ויניסיוס, זהו אתגר להמציא את עצמו מחדש, להשיב את החיוך ולהחזיר את הדמות שמרגשת את הברנבאו.

רק הצרפתי מובטח בהרכב. צ'אבי אלונסו וקיליאן אמבפה (IMAGO)

החוזה הממתין

כל זה מגיע בעיתוי עדין גם מבחינת עתידו: הארכת החוזה שלו עדיין לא נחתמה. בפברואר נדמה היה שהכל סגור, אבל עד היום אין חתימה רשמית. השחקן מתעקש שהוא רוצה להישאר, אך העיכוב מעלה שאלות. ויניסיוס עובר תהליך מעבר, כמעט התבגרות כפויה. הוא איבד את המרכזיות, אך לא את האיכות. ריאל מדריד צריכה אותו בשיאו, והוא צריך להוכיח שהוא יכול לשתף פעולה עם אמבפה מבלי לאבד את זהותו. בסופו של דבר, זהו מבחן מנטלי: להחזיר את החיוך יהיה הצעד הראשון לחזרה להיות שחקן מכריע.

הביקורות בספרד

ב־Cadena SER ניתחו את המצב של ויניסיוס: "האזהרה לוויניסיוס היא רצינית מאוד. הוא הראשון שצריך להסתכל עליו, כי הוא לא מספק את הסחורה. הוא ניסה, אבל לא מצליח. הוא חייב לקבל שזו ריאל מדריד של אמבפה. קורטואה והחלוץ המרכזי חסינים".

אנטון מיאנה הוסיף: "אנחנו לא מבינים את גודל מה שמתחיל לקרות בריאל מדריד עם ויניסיוס. הוא היה מועמד לכדור הזהב לפני 10 חודשים, ועכשיו מחליף. כי רודריגו היה בתקופה טובה. הוא כבר פעמיים פתח על הספסל מתוך חמישה משחקים. הוא לא שחקן הרכב קבוע".

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

עוד ציינו בתקשורת הספרדית: "צריך להדגיש שוויניסיוס בכלל לא היה אמור להיות המחליף הראשון. אלונסו רצה להכניס את ברהים, אבל ניצל את חלון החילופים לשינוי כפול. כרגע, בעיני המאמן, ויני אפילו לא השחקן ה־12. מפתיע עד כמה בקלות מקבלים את ההחלפות של ויניסיוס. מתייחסים אליו כשחקן רגיל. ריאל מדריד פותחת עונה, ורודריגו נכנס לפניו. זה היה בלתי נתפס לפני כמה חודשים".

ויניסיוס מוצא את עצמו בצומת דרכים: בין צילו של אמבפה, בין דרישותיו של צ’אבי אלונסו, ובין הצורך להחזיר לעצמו את המקום המרכזי בלב האוהדים, ובעיקר את החיוך שכה מזוהה איתו.