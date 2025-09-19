התאקלמות מהירה: המפתחות ל"רשפורד החדש"

שני השערים הראשונים של מרקוס רשפורד במדי ברצלונה הגיעו ברגע המתאים ביותר. כשהקבוצה הייתה זקוקה להם במיוחד, בפתיחת ליגת האלופות ונגד יריבה קשה, החלוץ האנגלי עשה את שלו והציל את בארסה מלילה לא פשוט. הוא עשה זאת בצפון אנגליה, מולדתו, מחווה סמלית שמעלה מחדש את הדיון על התאקלמותם של כדורגלנים בריטיים ביבשת, ובמיוחד בברצלונה, מועדון שלא שיחק בו אנגלי מאז גארי לינקר.

רשפורד, בן 27, הגיע עם לא מעט ספקות לגבי השתלבותו בברצלונה, וגם בעיר עצמה. אולם הזמנים השתנו, ורשפורד הוא ההוכחה לכך. זה כבר לא דומה לאמירה המפורסמת של הוולשי איאן ראש, שעזב את ליברפול בהשאלה ליובנטוס וחזר עם המשפט המפורסם: "זה היה כמו להיות במדינה זרה". רשפורד לא יסתתר מאחורי תירוצים כאלה. הוא לוקח ברצינות את שיעורי הספרדית (ומתקדם בצורה ניכרת, כך מספרים מקורביו) וכבר עזב את המלון שבו התגורר לטובת בית קבוע, פרט לא שולי בכלל במקרים כאלה.

פליק על הצמד של רשפורד: "אני לא מופתע"

למרות מחסום השפה, הגעתו לחדר ההלבשה הייתה חלקה לחלוטין. "הוא מאוד שמח עם חבריו לקבוצה ועם המאמן", מעידים מי שסביבו. הקשר עם האנזי פליק, התומך הגדול ביותר שלו בבארסה, ברור לעין. בין השניים מתקיימת תקשורת רציפה וזורמת, וגם אם רשפורד לא היה שחקן הרכב קבוע מאז הופעתו הראשונה, הוא יודע שיש לו את אמונו המלא של המאמן הגרמני. במשחק מול ניוקאסל הוא סוף סוף החזיר את האמון הזה עם שערים.

האנזי פליק (IMAGO)

במקום להביט לטווח הארוך, רשפורד מתמקד כעת בהמשך ההתפתחות האישית, בהשתלבות בקבוצה ובהגשת עזרה לחבריו בכל דרך אפשרית. הגישה שלו הפתיעה לטובה את חדר ההלבשה של בארסה, תמיד מוכן לתרום, צנוע, ורחוק מתדמית ה"כוכב" שהיה יכול לאמץ לעצמו.

גם השחקן וגם המועדון יודעים שהגיע הזמן לנהל משא ומתן על תנאי ההשאלה בהמשך. הכול תלוי בהתקדמות העונה ובביצועיו של רשפורד, אך בינתיים, ההתאקלמות שלו לקבוצה, לעיר ולשפה, טובה בהרבה ממה שחזו בתחילה.