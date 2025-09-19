יום שישי, 19.09.2025 שעה 21:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

התאקלמות מהירה: המפתחות ל"רשפורד החדש"

החיבור הנהדר עם פליק, ההשתלבות בחדר ההלבשה, ההתקדמות בשיעורי הספרדית וההשתלבות המוצלחת, כולם מתחילים להניב את הפירות והאנגלי עונה על הציפיות

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

שני השערים הראשונים של מרקוס רשפורד במדי ברצלונה הגיעו ברגע המתאים ביותר. כשהקבוצה הייתה זקוקה להם במיוחד, בפתיחת ליגת האלופות ונגד יריבה קשה, החלוץ האנגלי עשה את שלו והציל את בארסה מלילה לא פשוט. הוא עשה זאת בצפון אנגליה, מולדתו, מחווה סמלית שמעלה מחדש את הדיון על התאקלמותם של כדורגלנים בריטיים ביבשת, ובמיוחד בברצלונה, מועדון שלא שיחק בו אנגלי מאז גארי לינקר.

רשפורד, בן 27, הגיע עם לא מעט ספקות לגבי השתלבותו בברצלונה, וגם בעיר עצמה. אולם הזמנים השתנו, ורשפורד הוא ההוכחה לכך. זה כבר לא דומה לאמירה המפורסמת של הוולשי איאן ראש, שעזב את ליברפול בהשאלה ליובנטוס וחזר עם המשפט המפורסם: "זה היה כמו להיות במדינה זרה". רשפורד לא יסתתר מאחורי תירוצים כאלה. הוא לוקח ברצינות את שיעורי הספרדית (ומתקדם בצורה ניכרת, כך מספרים מקורביו) וכבר עזב את המלון שבו התגורר לטובת בית קבוע, פרט לא שולי בכלל במקרים כאלה.

פליק על הצמד של רשפורד: "אני לא מופתע"

למרות מחסום השפה, הגעתו לחדר ההלבשה הייתה חלקה לחלוטין. "הוא מאוד שמח עם חבריו לקבוצה ועם המאמן", מעידים מי שסביבו. הקשר עם האנזי פליק, התומך הגדול ביותר שלו בבארסה, ברור לעין. בין השניים מתקיימת תקשורת רציפה וזורמת, וגם אם רשפורד לא היה שחקן הרכב קבוע מאז הופעתו הראשונה, הוא יודע שיש לו את אמונו המלא של המאמן הגרמני. במשחק מול ניוקאסל הוא סוף סוף החזיר את האמון הזה עם שערים.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

במקום להביט לטווח הארוך, רשפורד מתמקד כעת בהמשך ההתפתחות האישית, בהשתלבות בקבוצה ובהגשת עזרה לחבריו בכל דרך אפשרית. הגישה שלו הפתיעה לטובה את חדר ההלבשה של בארסה, תמיד מוכן לתרום, צנוע, ורחוק מתדמית ה"כוכב" שהיה יכול לאמץ לעצמו.

גם השחקן וגם המועדון יודעים שהגיע הזמן לנהל משא ומתן על תנאי ההשאלה בהמשך. הכול תלוי בהתקדמות העונה ובביצועיו של רשפורד, אך בינתיים, ההתאקלמות שלו לקבוצה, לעיר ולשפה, טובה בהרבה ממה שחזו בתחילה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */