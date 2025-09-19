מעלות נתנה פייט לרחובות, אך נכנעה 4:2 בגביע

משחקי השלב המוקדם בגביע המדינה בשנתון ילדים ב' יצאו לדרך. קבוצות רבות זכו להעפיל באופן אוטומטי לשלב הבא, אך הרבה מאוד קבוצות אחרות התייצבו ויתייצבו למשחקים במטרה להעפיל לשלב הבא.

לא מעט משחקים הגיעו לסיומם עם תוצאה חד צדדית, לעומתם, במגרש הסינטטי במתחם וייסגל בעיר רחובות, התנהל משחק מרתק בין שתי קבוצות "צו פיוס": מכבי רחובות - ששובצה בליגת מרכז המאתגרת וסקציה מעלות תרשיחא מליגת מפרץ - שמגיעה לעונה הזו אחרי שמשך עונה וחצי התקשתה להתאמן בצורה סדירה, בגלל השפעות חזית הלחימה בצפון על הנעשה בעיר ובסביבתה.

על אף הנסיעה הארוכה והחום ששרר בשעת הצוהריים, סקציה מעלות תרשיחא הצליחה לאתגר את הקבוצה המארחת, ואף כבשה ראשונה בדקה ה-30 ועלתה ליתרון 0:1. לאחר שתי דקות הראל אבקסיס כבש שער שוויון 1:1 וקבע את תוצאת המחצית הראשונה.

במחצית השניה המשיך משחק צמוד. בדקה ה-55 טום דאנזאן כבש שער מחולל מהפך וקבע 1:2 לזכות רחובות. שלוש דקות לאחר מכן, שער שכבשה הקבוצה הצפונית קבע שוויון 2:2, שבהמשך שלח את המשחק להארכה.

מכבי רחובות הצליחה לשמור על רשת נקיה במהלך הארכה. במקביל, הצליחה לכבוש שער בכל אחת מהמחציות, כשלאיילי שלום חלק מרכזי בעניין: בתחילה הוכשל השחקן ברחבת האורחת, הראל אבקסיס כבש שער בבעיטת פנדל והשלים צמד אישי. לאחר מכן, איליי שלום כבש את השער, שסגר עניין והעניק לרחובות ניצחון 2:4 ואת הכרטיס לשלב הבא.

רז לוי, מאמן רחובות, סיכם את המשחק: "המשחק התפתח בצורה שלא כל כך רצינו, אך השחקנים ידעו להמשיך ולנסות לשחק גם בפרקי זמן פחות טובים. הדקות הטובות שלנו היו בסיום, זה דבר שנצטרך לעבוד עליו, במטרה שלא ניכנס לעניינים רק בדקות האחרונות. באופן כללי אני שמח מהניצחון, אך אנחנו יודעים כי מצפה לנו עונה מאתגרת ומלמדת".

לקראת המשך דרכה של הקבוצה הוסיף המאמן: "בקשתנו לשיבוץ בליגת מרכז נענתה ע"י ההתאחדות לכדורגל. אנחנו מאמינים, שאנחנו כן מסוגלים להתמודד ולהוות יריבה ראויה בליגת מרכז. אני מאמין כי בעבודה קשה באימונים, בעונה הזאת נדע לבוא קטנים ולצאת גדולים. דרך מאתגרת לפנינו, אך אני מאמין מאוד בשחקנים שלנו".

מחזור פתיחת העונה בליגות מזמן לכל אחת מהקבוצות משחק חוץ. מכבי רחובות תתארח אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמישב פ"ת, בעוד שסקציה מעלות תרשיחא תתארח אצל הפועל חוף הכרמל.