ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

פפ: אם ארסנל תזכה, זה בגלל הסכומים שהוציאה

מאמן סיטי דיבר באירוניה לפני המפגש הלוהט ביום ראשון: "כל מועדון עושה מה שהוא רוצה, וזה בסדר. מבחינתי הם הכי יציבים". ארטטה: "פפ הטוב בעולם"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי סיימה עד כה שבוע מאתגר בצורה מוצלחת, אך ביום ראשון ב-18:30 היא תעמוד למבחן הגדול ביותר שלה – משחק חוץ מול יריבתה הישירה על האליפות, ארסנל. פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה דיברו לקראת ההתמודדות המסקרנת, כאשר עיקר תשומת הלב הופנתה לדברים של המאמן הספרדי של סיטי.

פפ לא היסס להתייחס להשקעות הכספיות של יריבתו: "רק אני רוצה לומר לחברי, מיקל ארטטה, שאם הוא יזכה באליפות זה יהיה רק בגלל ההוצאות, לא בגלל שהוא עבד קשה. כמו ליברפול. אם ארנה סלוט יזכה שוב, זה יהיה בגלל שהוא הוציא הרבה כסף, נכון? זה לא קורה רק אצל מנצ'סטר סיטי, כולם עושים את זה. במשך שנים רבות כל מועדון עושה מה שהוא רוצה, וזה בסדר. הם היו חכמים, הוציאו את מה שהם חושבים שצריך כדי להתמודד מול הטובים ביותר באנגליה ובאירופה".

על ארסנל עצמה אמר: "עבורי זו הקבוצה הכי יציבה. הם לא עושים טעויות בהגנה, קבוצה יציבה בצורה בלתי רגילה, עם מהירות בחלק הקדמי, וכמובן מצבים נייחים עם ניקו ג’ובר, שהיה כאן. בכל אספקט, איזו קבוצה, בכל אספקט".

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)

על רצף המשחקים והעומס: "אנחנו לא נזכה באליפות ביום ראשון, וגם לא נאבד אותה ביום ראשון. תזכרו, זה רק המשחק החמישי של העונה". גווארדיולה גם התייחס בצחוק לשגרת ההכנה: "אנחנו נלך לטייל בהרים ביומיים האלה", אמר. לאחר מכן הוסיף ברצינות: "ביום שישי התאוששות. יש הרבה פציעות, אבל מנוחה, מנוחה, מנוחה, ונחדש אנרגיות ליום ראשון".

בעבר תקף פפ את לוח המשחקים של הליגה האנגלית כגורם שמקשה על קבוצות האנגליות באירופה, אך הפעם סירב להיגרר לדיון: "אל תכנסו לזה, זה לא נחוץ". למרות הפער בזמן ההתאוששות, לארסנל היו יומיים נוספים מאז משחקה מול אתלטיק בילבאו, ההיסטוריה מצביעה על כך שסיטי דווקא מצליחה היטב גם לאחר מנוחה קצרה.

על הסגל והמצב הפיזי: "אני מכיר את הקבוצה שלי כשהיא עקבית. כשאתה זוכה בשש אליפויות פרמייר ליג זה כי היית מכונה, קבוצה עקבית. מה שחשוב זה התחושה, הווייב של הקבוצה, שפת הגוף. זה מה שאני מתמקד בו. אני מאוד שמח לראות את זה גדל. לנצח או להפסיד, תמיד ננסה, אבל כשאתה רואה את הקבוצה באווירה טובה, זה מה שחשוב".

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)

גם מאמן ארסנל, לשעבר עוזרו של גווארדיולה בסיטי, שיבח את המנטור שלו: "מה שהוא כבר עשה בליגה הזו חסר תקדים. הרמה שהוא הציב, הסטנדרט, חסרי תקדים. לשמור על הרמות האלה במשך עשר שנים זה מדהים, והדרישות קיימות תמיד לגביו. והוא רוצה להמשיך כי הוא מאמין שהוא יכול לעשות את זה שוב".

בנוסף אמר ארטטה: "עבורי, הוא ללא ספק המאמן הטוב בעולם, תמיד אמרתי את זה. הייתה לי הזכות לעבוד איתו ולזכות בהרבה תארים לצדו. תמיד נהדר לראות אותו שוב".

