יום ראשון, 21.09.2025 שעה 20:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
71-53הפועל ב.א.גרבייה1
72-43מכבי נווה שאנן2
72-43עירוני נשר3
61-43מכבי אחי נצרת4
61-32צעירי אום אל פאחם5
46-73מ.כ. צעירי טירה6
43-43הפועל עראבה7
34-42צעירי טמרה8
33-23מ.ס. טירה9
22-22הפועל כרמיאל10
22-13הפועל מגדל-העמק11
14-32בני מוסמוס12
12-12מכבי אתא ביאליק13
16-32הפועל בית שאן14
16-13מכבי נוג'ידאת15
03-12הפועל א.א. פאחם16
04-02הפועל טירת הכרמל17
 ליגה א דרום 
92-93מכבי קרית מלאכי1
73-93מכבי קרית גת2
71-53מ.כ. כפ"ס3
63-73מ.כ. ירושלים4
54-53הפועל הרצליה5
50-13הפועל אזור6
44-43מכבי יבנה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
45-33בית"ר יבנה9
33-23הפועל מרמורק10
37-43מ.ס. דימונה11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

בעשרה שחקנים: נווה שאנן גברה על מגדל העמק

המחזור ה-3 בליגה א' צפון: שחקניו של עומרי ביטון ממשיכים ביכולת הטובה לאחר עלייתם מליגה ב'. באקה הביסה 0:3 את נוג'ידאת, טירת הכרמל ללא נקודות

|
שחקני נווה שאנן חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני נווה שאנן חוגגים (חג'אג' רחאל)

רגע לפני כניסת חג ראש השנה, הבא עלינו לטובה, התקיים לו המחזור השלישי בליגה א' צפון. אתמול (חמישי) נשר טירה השיגו ניצחונות מול טירת הכרמל ואחי נצרת. היום (שישי) התקיימו להם שלושה משחקים נוספים, כאשר מכבי נווה שאנן, העולה החדשה, גברה 1:2 על הפועל מגדל העמק, זאת ב-10 שחקנים בלבד.

ביתר המשחקים, הפועל ע. באקה אל גרבייה הביסה 0:3 את מכבי נוג'ידאת מהתחתית. אום אל פאחם גברה 1:2 על עראבה. בראשון (21/09) הפועל בית שאן תארח את מכבי אתא ביאליק. המשחקים של הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל והפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה נדחו בעקבות סגירת אצטדיון 'השלום' באום אל פאחם, זאת ל-30 יום.

הפועל מגדל העמק – מכבי נווה שאנן 2:1

לאחר 53 דקות משחק, העולה החדשה, נווה שאנן, נותרה ב-10 שחקנים נוכח הרחקתו של באסל עותמאן. זה לא הפריע לחבר'ה של עומרי ביטון להשיג את מלוא הנקודות, הרי שמגדל העמק בפתיחת עונה לא מרשימה בכלל. שערים של עומק מחאג'נה ומחמוד תלס קבעו את תוצאת המשחק. אביב כהן צימק בדקה ה-87 וכבש השער הראשון העונה למגדל העמק בליגה.

שחקני נווה שאנן (חגשחקני נווה שאנן (חג'אג' רחאל)
שחקני מגדל העמק (חגשחקני מגדל העמק (חג'אג' רחאל)
עומרי ביטון (חגעומרי ביטון (חג'אג' רחאל)
משה ויצמן (חגמשה ויצמן (חג'אג' רחאל)
שחקני מגדל העמק ונווה שאנן בפתיחה (חגשחקני מגדל העמק ונווה שאנן בפתיחה (חג'אג' רחאל)
מחמוד תלס בפעולה (חגמחמוד תלס בפעולה (חג'אג' רחאל)
נסים אבו יונס (חגנסים אבו יונס (חג'אג' רחאל)
שאדי פאהום בפעולה (חגשאדי פאהום בפעולה (חג'אג' רחאל)
מוחמד גב׳ארין (חגמוחמד גב׳ארין (חג'אג' רחאל)
ליאב זלקינד קולט (חגליאב זלקינד קולט (חג'אג' רחאל)
שחקני נווה שאנן חוגגים (חגשחקני נווה שאנן חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – עירוני נשר 1:0

הפסד שני העונה לעולה החדשה, אותה מאמן חנא פרהוד, שכך או כך לא עמד על הקווים, נוכח הרחקתו בבית הדין המשעתי. אם לא די בהפסד הלא נעים והשני ברציפות, מבחינתה של טירת הכרמל, הרי שמשה גולן החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים. לנשר העניק הניצחון ספיר רזון, בדקה ה-87 להתמודדות, שער שני ברציפות מבחינתו ושער ניצחון נוסף שמביא לקבוצתו של ברוך סער.

מ.ס. טירה – מכבי אחי נצרת 0:1

אחרי צמד הפסדים לברשאן ושחקניו, הגיע העת לנצח והפעם – נגד אחת משתי המוליכות שהשיגו שש נקודות בצמד המחזורים הראשונים. זה היה קשה, הרי שעלאא סאיג ואחי נצרת לא פראיירים, אבל הרכש החדש של טירה, אחמד מצרי, היה במקום הנכון ובזמן הנכון כשקבע הוא 0:1 בדקה ה-89 להתמודדות. התחלה חדשה לטירה, פגיעה קלה בכנף למכבי אחי נצרת.

יתר משחקי המחזור

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי נוג'ידאת אחמד 0:3 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: פראס תלחמי, מוחמד רביע וסלים עמאש).

הפועל עירוני עראבה – צעירי אום אל פאחם 2:1 (הבקיע לעראבה: עודאי שלאעטה; הבקיעו לאום אל פאחם: בן לוי וראבאל דהאמשה).

הפועל בית שאן – מכבי אתא ביאליק (21/09, בית שאן, 19:00).

הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל (טרם נקבע).

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה (טרם נקבע).

