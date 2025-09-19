הרמז של מאמן ויאריאל לכך שסולומון עשוי לשחק

מאמן ויאריאל מרסלינו דיבר לקראת המשחק מול אוססונה והבהיר כי יבוצעו שינויים בהרכב הפותח, מה שעשוי לרמז על דקות ראשונות למנור סולומון. אחרי שבוע שעמד בסימן ליגת האלופות, הצוללת הצהובה חוזרת לשגרת הליגה המקומית, והמאמן דורש משחקניו רמת מוטיבציה מקסימלית: מי שלא יראה את אותה גישה, לא ישחק. במקביל, הספרדי הגן על לואיז ג'וניור בעקבות הטעות מול טוטנהאם והבהיר כי יש לו אמון מלא בו.

על החזרה לליגה אמר: "אנחנו ניגשים לזה עם אותה מנטליות ואותה כוונה כמו לכל משחק אחר. לא אמור להיות הבדל. אני לא מערבב תחרויות. מצד אחד יש את הליגה, מצד שני את ליגת האלופות. עכשיו מצפים לנו הרבה משחקי ליגה בתוך ימים ספורים. יש לנו שלושה משחקים חשובים מאוד שבהם אנחנו חייבים להוכיח את עצמנו בעקביות. אם אנחנו רוצים להגיע לליגת האלופות, אנחנו צריכים לנצח בליגה. המשחק הזה חשוב בדיוק כמו המשחק מול אתלטיקו. אנחנו מגיעים עם שאיפה אחת, לנצח. עבר זמן מאז ששיחקנו בלה סרמיקה, שם ניצחנו פעמיים ברצף. אנחנו יודעים שאוססונה קבוצה עם איזון הגנתי נהדר שתעשה לנו חיים קשים".

על האפשרות לרוטציות: "נעלה עם השחקנים שנמצאים בכושר הפיזי והמנטלי הטוב ביותר. הם אלה שישחקו. ננסה לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר. לא משנה אם זה בליגה או בליגת האלופות, רק מצב השחקנים וזמני המשחק שלהם. אחרי המשחק יש לנו משחק בסביליה עם מעט מאוד זמן להתאושש. יהיו שינויים. לא נשחק עם אותם שחקנים, אבל כמובן שחלק יחזרו להרכב".

על הסגל הרחב: "זו הייתה המטרה. בנינו סגל רחב. חלק מהשחקנים עזבו, הבאנו אחרים. רצינו לייצר יותר תחרותיות כדי שנוכל לשחק כל שלושה ימים. בתחילת העונה זה קשה. שינינו שמונה שחקני שדה, והם לא מסתגלים בקלות. הם הגיעו מאוחר, וצריכים זמן להתרגל למדינה אחרת ולתחרות אחרת. ננסה לזרז את התהליך, אבל צריך לתת להם זמן להשתלב ולשפר את הקבוצה".

על עמדת השוער: "לואיז שוער מצוין. כל אחד יכול לטעות. זו העמדה הכי כפויה טובה בכדורגל. בעמדות אחרות לא תמיד שמים לב לטעויות. שחקן לא מוגדר על פי טעות אחת. מה שקובע זה הרצף של ההופעות והיכולת לאורך זמן. לואיז חזק ברמה האישית, ובמקצועית הוא עדיין צעיר. בתהליך הזה יש מצבים קשים שחייבים להתגבר עליהם. יש לו את האמון שלנו ושל חבריו לקבוצה. טעות שכל אחד יכול לעשות לא תהווה שיפוט סופי. צריך להמשיך להשתפר. הכי חשוב שהקבוצה תאמין שכולנו חלק מאותו גוף. אנחנו צריכים לתמוך אחד בשני".

על הסתגלות שחקני הרכש: "אנחנו חייבים לשלב בין שניהם. אנחנו מנסים לגרום לשחקן לדמיין מה נבקש ממנו ותפקידו במגרש. אנחנו מראים להם וידאו אישי ועובדים על זה באימונים, אבל הם לא מכונות. זה לא פשוט מהיום למחר. מצבי ההסתגלות שונים, וגם צריך להכיר את החברים החדשים לקבוצה. חייבים לתת להם את הזמן. במקביל אנחנו מנסים לגרום להם להבין מה הם צריכים לעשות במגרש כדי להתאים לרעיון הקולקטיבי שלנו".

על ניהול סגל בשתי תחרויות: "אנחנו חסרים חזרות וניסיון. זה משחק ליגת האלופות הראשון שלנו. אני חושב שיכולתנו הקודמת יכלה להיות טובה יותר. מול אתלטיקו לא היינו בשיאנו, וגם מול טוטנהאם זה הוכיח את עצמו. אוקטובר יעזור לנו להתרגל לשחק בשתי מסגרות. אסור שהשחקנים יתרכזו רק בליגת האלופות. כמועדון יש לנו ניסיון בזה. חלק היו ממוצעים, אף אחד לא יוצא דופן, ואחד היה גרוע. לכן אני מתעקש, צריך להפריד בין הליגה לליגת האלופות. עכשיו יש לנו שלושה משחקי ליגה, שניים בבית. אנחנו חייבים להיות חזקים ולשכוח מהצ’מפיונס. אסור לנו להתפשר בליגה, מי שיש לו יותר מוטיבציה באלופות מאשר בליגה לא ישחק".

על הסתגלות החלוצים: "אני מכיר רק דרך אחת. לדמיין כדי להבין את הרעיון, ללמוד באימונים, ולשחק. הכדורגל הוא אותו דבר בכל מקום. חלוצים צריכים להבקיע בכל מדינה. זה לא משתנה. הם צריכים להסתגל, זו לא תירוץ. איוסה לא שיחק זמן מה. הוא הופיע טוב מול טוטנהאם. נקווה שלא יהיו לו בעיות פיזיות כי הוא מאוד חשוב, והשאר חייבים להסתגל. ירמי ואטה בחוץ, ועכשיו שניים אחרים ייכנסו. הגיעו שחקנים אחרים והם יסתגלו. אני לא אוהב תירוצים. צריך להופיע ולנצח, בלי תירוצים".

על היכול במגרש הביתי בלה סרמיקה: "בבית פתחנו את העונה טוב. שני ניצחונות רצופים, יציבים ועם משחק טוב. זה כבר היסטוריה. עכשיו המשחק הזה חשוב מאוד. להיות חזקים בבית אומר להיות בצמרת. זה נותן ביטחון גם למשחקי החוץ. בוויגו לא שיחקנו טוב וכמעט ניצחנו, ובלונדון התמודדנו מצוין מול קבוצה גדולה. עכשיו אנחנו מבקשים את תמיכת האוהדים. כל עידוד הוא דחיפה נוספת עבורנו. אנחנו מבקשים מהשחקנים להיות בשיא, גם ביכולת וגם בגישה. זו קבוצה קשה עם מאמן מצוין. קשה להבקיע מולה. היא ספגה רק שני שערים בארבעה משחקים. אנחנו מצפים למשחק קשה, אבל אחד שחייבים לנצח בעזרת האוהדים והשחקנים".

על מצב החוד: "נבחן את המצב הפיזי של השחקנים ונראה. ננסה להעריך את הכושר של כל שחקן ואת המנטליות של כל אחד מהם. נבוא לכל משחק ברמה הכי גבוהה עם הרצון לנצח. אני לא יכול לדמיין מצב שבו שחקן יהיה מאוד חדור מוטיבציה בליגת האלופות ולא בליגה".