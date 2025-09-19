יום ראשון, 21.09.2025 שעה 20:15
ילדים א': מ.ס עמק חפר ניצחה בבירת הנגב

במשחק גביע בין שתי קבוצות "צו פיוס" זכתה מ.ס עמק חפר בניצחון 3:6 על עוצמה באר שבע. אלמוג כגן, מאמן עמק חפר: "הראנו עליונות לאורך כל המשחק"

מ.ס עמק חפר ילדים א (באדיבות המועדון)
מ.ס עמק חפר ילדים א (באדיבות המועדון)

משחקי השלב המוקדם בגביע המדינה לקבוצות ילדים א' יצאו בסופ"ש הנוכחי לדרכם. לצד קבוצות רבות, שעלו באופן אוטומטי לשלב הבא מבלי לשחק, עשרות קבוצות החלו ביממה האחרונה את עונת 25/26 עם תקוות להתחיל עונה ברגל ימין עם כרטיס לשלב המשחקים הבא.

לא מעט משחקים הסתיימו בהפרש גבוה ולא הייתה בהם תחרות שקולה, לעומתם בבירת הנגב התפתח משחק מעניין בין שתי קבוצות "צו פיוס" - עוצמה באר שבע מליגת דרום 2 ומ.ס עמק חפר מליגת צפון השרון, משחק שהניב תשעה שערים ובסיומו הקבוצה האורחת זכתה בכל הקופה בזכות ניצחון 3:6.

שחקן אחד מכל קבוצה פתח את העונה עם שלושער: זיו מגן האורח - שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1 כבר בדקה החמישית, בדקה ה-47 השלים צמד והעלה את קבוצתו ליתרון 1:4 ובדקה ה-55 השלים שלושער עם גול בבעיטת פנדל, שהעלה את עמק חפר ליתרון 2:6.

לעומתו, חסן אלהואשלה היה האיש החם של באר שבע עם שלושער משלו: בדקה ה-35 הצליח לצמק את יתרונה של עמק חפר ל-2:1, בדקה ה-47 הצליח לצמק את יתרונה של עמק חפר ל-4:2, בדקה ה-75 כבש את השער שקבע את תוצאת המשחק - 3:6 לזכות עמק חפר, שנהנתה גם משערים שכבשו אלון שחם (11), עידו חסן (42) וירדן רובינזון (52).

אלמוג כגן, מאמן עמק חפר, סיכם את המשחק: "משחק רשמי ראשון העונה, שאותה פתחנו ברגל ימין עם ניצחון נאה במשחק הגביע. הראנו עליונות לאורך כל דקות המשחק - ועלינו לשלב הבא. השחקנים הראו רצון, מחויבות, אופי ומשחק התקפי קולח".

על היעדים שמציב המאמן לעצמו ולקבוצתו, פירט אלמוג כגן: "מדובר בקבוצה שנבנית מחדש. רוב הסגל השתנה והשחקנים עדיין בתהליך התחברות וגיבוש. יחד עם זאת, כבר במשחק הראשון ראינו שיש בקבוצה כישרון, אנרגיה ורצון גדול להצליח. אני שואף להמשיך בתהליך של בניית קבוצה מגובשת וחזקה, לפתח את השחקנים גם מבחינה מקצועית וגם ערכית. להיות תחרותיים בכל משחק, לצבור ביטחון ולהמשיך להתקדם הכי גבוה שאפשר בליגה ובגביע".

בשבוע הבא יחלו שתי הקבוצות את דרכן במשחקי הליגה. מ.ס עמק חפר תתארח אצל שמשון בני טייבה, בעוד שעוצמה באר שבע תפגוש למשחק דרבי את מ.ס באר שבע.

