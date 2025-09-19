ינאי לקהל הפועל: מצטער אם פגעתי, זמן שנדבר

בצעד מפתיע, בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי שבר היום (שישי) את השתיקה בכל הנוגע ליחסים המורכבים שלו עם חלק מאוהדי הקבוצה, וקרא לאיחוד ולחיבור מחודש רגע לפני פתיחת העונה, על רקע קצב חידוש המנויים האיטי והביקורות שנמשכות כלפיו. ינאי פרסם סרטון ב־X (לשעבר טוויטר) ודיבר על הנושא.

"אוהדים יקרים, אני מצר מאוד את הסיטואציה שיש בקהל שלנו. אני מודה שאני גם לא מבין אותה. אנחנו פעם ראשונה ביורוליג. עשינו משהו בלתי נתפס. בשנה שעברה, איזו שנה עברנו. היא הסתיימה בגביע, ראשון, היסטורי, כמה כולנו היינו מאושרים", אמר ינאי.

"אנחנו מגיעים לשנה הזו, ובמקום שתהיה חגיגיות ואושר ושמחה, חלק מהקהל מרגיש ככה, ויש חלק מהקהל שלא, והוא עצוב וקשה לו. וזה מאוד מאוד מפריע לי. אז אני רוצה קודם כל לומר שיש דברים שאולי אני עשיתי, אולי התבטאות שאני עשיתי, שגרמו לאנשים להיפגע, לאנשים להתרחק, אני מצר על זה מאוד, ואני בסופו של דבר גם בן אדם", הוסיף.

עופר ינאי בפנייה לאוהדי הפועל ת"א

"ואני רוצה שתדעו שיש עוד משהו שקשור לזה שאני בן אדם, שיש רגעים שגם אני מאוד נפגעתי. קללות שהיו לילדה שלי, טקסטים שאני קורא לפעמים, שאוהדים כותבים, שאני אומר, מה זו השנאה הזאת? מה עשיתי להרוויח אותה? לא חושב שזה מוצדק בכלל. מה שאני יכול לעשות כדי להביא לתיקון המצב, וברוח ימי התיקון שאנחנו נכנסים אליהם, ראש השנה ביום כיפור, אני חושב שאנחנו צריכים להיפגש ולנהל שיח כן ואמיתי", הוסיף הבעלים.

"בסוף, אני חושב שאהבה לקבוצה ואהבה לקהילת האוהדים קיימת אצל כולם, גם אצלי. אני חושב שגם האוהדים שמתנגדים אליי יודעים את האהבה שיש לי כלפיהם. ואני חושב שהגיע הזמן שנשב ונדבר, כי הפועל יכולה להיות אימפריה ספורטיבית שתביא לכם הרבה שמחה ואושר, ולילדים שלכם, אבל זו לא משימה לאיש אחד, זו משימה לכולם. ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה ביחד. אז אנחנו נקבע מועד לדבר ושתהיה שנה טובה לכולכם", סיכם.