יום שישי, 19.09.2025 שעה 18:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
04-02הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
71-53הפועל ב.א.גרבייה1
72-43מכבי נווה שאנן2
72-43עירוני נשר3
61-43מכבי אחי נצרת4
41-32הפועל עראבה5
46-73מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
33-23מ.ס. טירה9
22-22הפועל כרמיאל10
22-13הפועל מגדל-העמק11
14-32בני מוסמוס12
12-12מכבי אתא ביאליק13
16-32הפועל בית שאן14
16-13מכבי נוג'ידאת15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
92-93מכבי קרית מלאכי1
73-93מכבי קרית גת2
71-53מ.כ. כפ"ס3
63-73מ.כ. ירושלים4
54-53הפועל הרצליה5
50-13 הפועל אזור6
44-43מכבי יבנה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
45-33בית"ר יבנה9
33-23הפועל מרמורק10
37-43מ.ס. דימונה11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

פרץ של שמחה: קריית גת גברה על שמשון ת"א

המחזור ה-3 בליגה א' דרום: עידן פרץ, בוגר מחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד, הביא לרומן זולו ניצחון בדקה ה-95. רמת השרון השיגה נקודות ראשונות העונה

|
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

רגע לפני כניסתו של חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, התקיים לו המחזור השלישי בליגה א' דרום. אתמול (חמישי) בית"ר יבנה והפועל אזור נפרדו ב-0:0. היום (שישי) התקיימו יתר משחקי המחזור, כאשר מכבי קריית גת גברה 0:1 על שמשון פזטל תל אביב. סתיו אלימלך חיבר ניצחון ראשון, יחד עם יבנה, כשרשמו 1:2 על מ.ס. דימונה.

ביתר המשחקים, מ.כ. כפר סבא, הפועל מרמורק, הפועל ניר רמת השרון ומכבי קריית מלאכי השאירו הנקודות אצלם. בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ. ירמיהו חולו, מכבי עירוני אשדוד ומ.כ. ירושלים חזרו הביתה ללא נקודות. טירה, אחרי צמד הפסדים השיגה נקודהנ מול הפועל הרצליה, שלא נראית טוב מתחילת העונה, בשונה משנה שעברה, כשסיימה בפלייאוף העליון.

מכבי קריית גת – שמשון פזטל תל אביב 0:1

משחק די שוויוני הסתיים משער של בחור צעיר בשם עידן פרץ, שאת יום הולדתו ה-20 יחגוג בחודש דצמבר הקרוב. שמשון פחתה עם ראובן טרקו על הקווים, הרי שחי אבייב מורחק. קבוצתו עמדה לא רע ואף מספר כדורים חלפו מעל ראשו של אלמוג מלול והגיעו גם לידיו. בן רייכרט השלים 65 דקות משחק, אליאור משלי נפצע בדקה ה-50 והוחלף. שמשון ללא נקודות וללא שער זכות עדיין.

בן רייכרט הודף את ליעד רמות (יונתן גינזבורג)בן רייכרט הודף את ליעד רמות (יונתן גינזבורג)
ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)
רז שטיין (יונתן גינזבורג)רז שטיין (יונתן גינזבורג)
עידן פרץ מודה לאל על שער ניצחון (יונתן גינזבורג)עידן פרץ מודה לאל על שער ניצחון (יונתן גינזבורג)
אביעד שילוח מורה על הנקודה (רדאד גאביעד שילוח מורה על הנקודה (רדאד ג'בארה)

מ.ס. דימונה – מכבי יבנה 2:1

האקס, שרון אביטן, לא יכול היה מול סתיו אלימלך ושחקניו היום, על אף שרצה לחזור הביתה בשמחה. יבנה, ללא דובב גבאי, הפצוע, ניצחה לאחר שהראתה אופי, בזכות שארים של לירן אלמליח והראל בן אבי, שעלה מהספסל. ירדן אבוחצירה, קפטן דימונה, איזן זמנית התוצאה. דימונה עם שני הפסדים כבר, יבנה עם ניצחון ליגה ראשון העונה.

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא 1:0

הקבוצה של זוהר קמינצקי החזיקה מעמד במשך 59 דקות משחק, אז הגיע שער של ליאב שבת, שהחזיר את הירוקים מהשרון הביתה עם ניצחון חשוב, שני ברציפות. הירושלמים לא ביזו עצמם והראו רוח לחימה, אבל זה לא הספיק. הרכש החדש בכפר סבא, רוסן קוזניצוב, נכנס כמחליף בדקה ה-77 להתמודדות. 

יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – הפועל אזור 0:0

הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון 0:1 (הבקיע למרמורק: ינאי דוד)

הפועל הרצליה – מ.כ. צעירי טירה 2:2 (הבקיעו להרצליה: יהב חיו חמו וירין מוגרבי; הבקיעו לטירה: ליאל כהן ובראא קאסם)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים 1:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: נאור כהן ואופק שליו; הבקיע לירושלים: יואב ליברוס)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל ניר רמת השרון 1:0 (הבקיע לרמת השרון: טוודרוס דמלאש)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */