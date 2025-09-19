יום שישי, 19.09.2025 שעה 18:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

חוזר לנקודת ההתחלה: אנדריק בסגל ריאל מדריד

החלוץ הברזילאי שב לסגל הבלאנקוס 124 ימים אחרי הפציעה שגרמה לו להחמיץ את אליפות העולם למועדונים. על הפרק: תחרות קשה על דקות עם גונסאלו גארסיה

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

אחרי 124 ימים, פציעה והחמרה שלה, אנדריק שוב מחייך. הכישרון הברזילאי הצעיר עבר "מנהרה חשוכה" בתחילת ההרפתקה השנייה שלו במדי ריאל מדריד: פציעה לא מתוזמנת, מכה שחייבה אותו לעצור שוב, והמשימה הקשה להתחיל הכל מההתחלה דווקא כשנראה היה שהוא כבר על המסלול הנכון.

במהלך התקופה הזו היו בדידות, זיעה ועבודה שקטה, אפילו בירח הדבש שלו. ימים ארוכים בחדר הכושר, תרגילים שחזרו על עצמם עד תשישות, תחושת תסכול שהחזרה מתרחקת יותר ויותר, ובמקביל, הפריצה של שחקן צעיר אחר שסיכנה את מקומו בתוכניות של צ’אבי אלונסו. היום, אחרי שחזר לסגל, אנדריק שוב מרגיש כמו כדורגלן, אם כי ריאל מדריד שהוא חוזר אליה נראית אחרת מזו שעזב לפני הפציעה.

קרב לא צפוי לברזילאי

הפריצה של גונסאלו גארסיה באליפות העולם למועדונים העלתה את רמת התחרות בהתקפה לשיאים חדשים. עם קיליאן אמבפה שהפך לעוגן הבלתי ניתן להזזה של החוד, כל דקה שתשתחרר מהנעליים שלו תהיה מושא למאבק ישיר בין אנדריק לבין גארסיה הצעיר. זהו קרב שקט ובלתי צפוי, אך עז במיוחד, שבו כל פרט קטן יכול להכריע.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)גונסאלו גארסיה (IMAGO)

נכון לעכשיו, אנדריק שלובש את החולצה עם הספרה 9, יודע היטב מה פירוש להתחיל מאחור. כבר בעונתו הראשונה בקבוצה הוכיח את עצמו כשכבש שבעה שערים ובישול אחד ב־847 דקות בלבד, הוכחה שגיל צעיר לא סותר יעילות.

עם זאת, העונה החדשה החזירה אותו שוב לנקודת ההתחלה: להוכיח הכל מחדש, הפעם כשהרוח נגדו והתחרות נושפת בעורפו. לכן טס לארצות הברית מוקדם מהמתוכנן כדי "להגן" על מקומו ולהתחיל לבנות קשר עם הצוות המקצועי, דחף שנגמר בהחמרת הפציעה ברגע הגרוע ביותר. כעת, אחרי שסיים כמה אימונים מלאים עם הקבוצה, אנדריק שוב בסגל ופותח עוד פרק בקריירה הצעירה שלו.

