"לואיס אנריקה מקווה לחזור לברצלונה יום אחד"

לואיס אנריקה זכה בעונה שעברה בליגת האלופות השנייה שלו כמאמן. הוא עשה זאת עם פאריס סן ז'רמן, שזכתה לראשונה בתולדותיה בתואר היוקרתי, הישג שהספרדי רדף אחריו במשך שנים רבות. המשימה הושלמה. העונה הנוכחית יכולה לכל היותר להשתוות למה שהושג בעונה שעברה; קשה לשפר זאת, אך השאפתנות של המאמן נותרה בעינה, כפי שהוכיח גם מול אטאלנטה.

עם זאת, הספרדי אינו זר למצב הנוכחי של ברצלונה, והוא מודע לכך שהמועדון נכנס לשנת בחירות, נסיבות שיכולות לסייע לו ברצון לחזור יום אחד אל ספסל הקאמפ נואו. לואיס אנריקה כבר הביע לא פעם בפני מקורביו כי ישמח לשוב לברצלונה, כך לפי התקשורת בספרד.

על אף שהוא מרגיש בנוח בפאריס סן ז'רמן, איתה יש לו חוזה עד 2027 (העונה הנוכחית ועוד אחת), שמו עשוי להיות אחד הקלפים המרכזיים בבחירות בסיום העונה. לואיס אנריקה מתגעגע לחיים בברצלונה, ולמרות שהצהיר בפומבי כי "בדרך כלל אני מכבד את החוזים שלי", יש כבר מי שחושבים לנסות ולפתות אותו לקראת העתיד.

הפופולריות שלו בקרב אוהדי הקבוצה הקטלונית נותרה עצומה, מה שהופך את האפשרות לחזרתו לדיון ממשי, אך כרגע הבלאוגרנה שבעי רצון מהאנזי פליק.