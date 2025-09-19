"סימאונה? אנחנו לא צריכים לסבול דברים כאלה"

ריאל מדריד טרם הפסידה העונה בשתי המסגרות העיקריות, בליגה ובליגת האלופות, והיא תנסה לשמור על זה גם מחר (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו מול אספניול. לקראת המשחק צ’אבי אלונסו התיישב מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית לפני ההתמודדות.

אלונסו דיבר על הכוכבים שלו: “עם אמבפה נצטרך לדעת לאזן את העומס, יהיו משחקים בהם הוא לא יפתח. הוא חשוב מאוד, אך בסוף יקרה כשהוא יעלה מהספסל בגלל העומס. ויניסיוס נראה נהדר, הוא מחויך וחיובי. דיברתי איתו והוא שמח. רודריגו מביא לנו הרבה איכות, אבל גם ויניסיוס עושה זאת. שניהם יכולים לפתוח או לעלות מהספסל ולתרום רבות”.

על ההרחקה של האוסן שלא בוטלה: “מצד אחד אני לא מופתע, אבל הלוואי שההחלטה הייתה שונה בסופו של דבר. אין לנו את האוסן מחר וזה חבל. אם מישהו עשה טעות, צריכות להיות לכך השלכות, והאוסן לא טעה, פשוט אשאיר את זה עם זה”.

דין האוסן (IMAGO)

לגבי הפציעות: “יש סיכוי שנראה את ג’וד בלינגהאם ואדוארדו קמאבינגה משחקים, למרות שהם מתאמנים בצורה מלאה רק תקופה קצרה במיוחד. בכל מקרה יש מצב, נראה. קמאבינגה שחקן מאוד שלם בקישור, אני רואה אותו כ-6 או כ-8, אבל יש לו תרומה רבה בכל מקרה עם הכדור וגם בלי הכדור”.

אלונסו נשאל על התקרית עם דייגו סימאונה באנפילד: “אנחנו לא צריכים לסבול מדברים כאלה. לא אתלונן, כי זה לא משפיע עליי כל כך, אבל יש כאלה שכן. לצערי, אתה צריך לחיות עם זה כי אם לא אז זה מוציא אותך מאיזון ושם אותך במצבים לא נעימים. ההעלבות הללו יצאו משליטה כבר תקופה ארוכה”.