יום שישי, 19.09.2025 שעה 18:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
60-72מ.ס. קרית גת1
61-72הפועל בנות קטמון2
32-62מכבי כשרונות חדרה3
33-62אסא ת"א4
34-22הפועל רעננה5
11-02מכבי חולון6
16-02פנתרות אשדוד7
011-02מ.כ. רמת השרון8

השחקניות שזויפו ולא חתמו הוסרו מסגל רמה"ש

אחרי חשיפת "שיחת היום", ההתאחדות מנהלת חקירה בפרשה מהחמורות שידע הענף ופנתה לבקרה לבטל את החוזים של השחקניות שפרשו. רוכברגר: "אין לזה מקום"

|
כדורגל (רועי כפיר)
כדורגל (רועי כפיר)

ההתאחדות לכדורגל הורתה לבקרה התקציבית להסיר מסגל קבוצת הנשים של רמת השרון בליגת העל את שמותיהן של שש שחקניות, לאחר שנחשף כי זויפו בדיקותיהן הרפואיות והחוזים שלהן. מדובר באחת הפרשות החמורות שנראו בכדורגל המקומי, הכוללת היבטים פליליים של ממש.

בתוכנית "שיחת היום" של ONE נחשפה לראשונה הפרשה: כדי לעמוד בתקנון ההתאחדות, המחייב הצגת סגל של 15 שחקניות, ברמת השרון דאגו לרשום שש שחקניות, חמש מהן פרשו ממשחק מזמן, ושחקנית נוספת, אריאל אפשטיין, משחקת בכלל בקולג' בארה"ב.

בפועל, רמת השרון רשמה שחקניות ששיחקו בעבר בקבוצה, אך כיום אינן פעילות. מדובר בעדן ברזל, עמר בן יאיר, מיקה דביר, מאיה מנור ואליה אילת. כולן אישרו בשיחה עם "שיחת היום" כי לא חתמו על חוזה לעונה הקרובה, לא עברו בדיקות רפואיות ואף פרשו מזמן מכדורגל.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

משרד החקירות של ההתאחדות בוחן את המקרה, שכולל זיוף בדיקות רפואיות, זיוף חוזים ורישום שחקניות שלא באמת לוקחות חלק בפעילות. בהתאחדות לכדורגל מגדירים את האירוע כאחת הפרשות החמורות ביותר שהתרחשו בכדורגל הישראלי, עם חשד להיבטים פליליים ברורים.

ברמת השרון מאז התפוצצה הפרשה בחרו לשתוק ולא מגיבים, אך ראש העירייה יצחק רוכברגר הגיב ואמר ל-ONE: “ככל שזה נכון הנושא לא יעבור לסדר היום. אין לזה מקום”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */