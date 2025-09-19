אחרי אימון אחד: חלאילי תורגל בהרכב של ריינה

כדורגלן מכבי חיפה עד אתמול (חמישי) איאד חלאילי ערך היום את אימון הבכורה בקבוצתו החדשה מכבי בני ריינה לקראת הפועל פ”ת מחר (19:45). חלאילי במהלך האימון תורגל בהרכב על חשבון עבדאאלה ג'אבר שנפצע תוך כדי האימון ובספק גדול למשחק. ג'אבר נטש את האימון וספק גדול אם יהיה בסגל.

חלאילי תורגל על חשבון שדו שהוסט לתפקיד המגן השמאלי במקום ג’אבר. הזר עמנואל בנדה תורגל לראשונה במקום פיראס אבו עקל. בריינה רוצים מאוד להתחזק בעוד שחקן ישראלי עד תום מועד העברות, ביום ראשון. עם עמית ארזי ממכבי חיפה היו מגעים, אבל הצדדים לא הגיעו לסיכום בעיקר בגלל הנושא הכספי.

רועי שוקרני חתם בהפועל עכו ורגע לפני שעזב אמר ל-ONE: “תחושות של פספוס כי הייתי יכול לעזור לריינה והוכחתי את זה בכל משחק שפתחתי, אבל אני עם הפנים קדימה לעזור לעכו במטרה שלה לעלות ליגה”.

ההרכב המשוער: גד עמוס, איאד חוטבא, מילאדין סטיבאנוביץ’, נבו שדו, עאיד חבשי, אלקסה פייץ’, עמנואל בנדה, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ואיאד חלאילי.