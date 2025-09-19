רבע 2, 09:47: בני הרצליה - אליצור נתניה 19:24

משחק הפליי-אין הראשון בתולדות גביע ווינר סל מפגיש בשעה זו את בני הרצליה, שסיימה במקום השני בבית ד’ ואת אליצור נתניה, סגנית בית ג’, כשכמובן מי שתנצח תעלה לשלב רבע הגמר ותפגוש את הפועל ירושלים ביום רביעי, המפסידה תנשור למשחקי הדירוג ותשחק על מקומות 9-10.

שתי הקבוצות סיימו את שלב הבתים במאזן 1:1: הרצליה פתחה את הקמפיין בהפסד למכבי רעננה 82:73 במטרווסט, אך במשחקה השני גברה בביתה על הפועל העמק 85:88 – והשיגה בדיוק את הפרש הסלים המינימלי שהייתה זקוקה לו כדי לחלוף על פני העולה החדשה על חודה של נקודה בדרך לסגנות הבית. אלייז'ה סטיוארט הוביל את החבורה של יהוא אורלנד במשחקה האחרון עם 23 נקודות, ואילו צ'ינאנו אונואקו תרם דאבל־דאבל של 18 נקודות ו־11 כדורים חוזרים.

נתניה החלה את דרכה בניצחון על הפועל גליל עליון 61:72 בכפר בלום – ובכך כבר הבטיחה לכל הפחות את הכרטיס לפליי־אין. במשחקה השני היא "אירחה" את הפועל חולון בהיכל טוטו למאבק ישיר על ראשות בית ג' ונכנעה לה 82:79, אחרי שברבע האחרון כמעט השלימה קאמבק אדיר מפיגור של 21 נקודות בשלהי הרבע השלישי. אוטיס פרייז'ר, אחד מהזרים החדשים של הצהובים־שחורים, הוביל אותם בשני המשחקים – כשהוא סיים את שלב הבתים עם ממוצע של 21.5 נקודות לערב.

רבע ראשון: 18:24 לבני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: נואה קרטר, דנבר ג’ונס, צ’ינאנו אונואקו, שליו לוגשי ואלייז’ה סטיוארט.

חמישיית אליצור נתניה: טרי קלווין, שאק ביוקנן, קיילב בון, אוטיס פרייז’ר ואור קורנליוס.

האורחת פתחה את הרבע עם ריצת 0:7 בשתי דקות, אונואקו וביוקנן החליפו סלים, כשאז החבורה של אורלנד השלימה ריצה אדירה, 2:15 וברחה ליתרון 11:17, כשהקבוצה של עידן אבשלום לא קלעה סל למעשה במשך יותר מארבע דקות. ביוקנן ו-ורנאדו החליפו סלים, דורי סהר קלע לייאפ, איך היידיגר צלף שלשה ולוטאטי עשה 15:24. דורי סהר קלע מחוץ לקשת לפני הסיום וחתם את הרבע.