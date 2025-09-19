ליאור רפאלוב: מקווה שנראה מכבי חיפה אלופה

ליאור רפאלוב פרש בקיץ האחרון אחרי קריירה ענפה שכללה הצלחות בישראל ובבלגיה, ונכנס לתפקיד ראש מערך הסקאוטינג במועדון בו גדל, מכבי חיפה. קשר העבר התראיין לפודקאסט של הקבוצה, ‘גורמים במועדון’ ודיבר על התפקיד החדש, האפשרות להחזיר את נטע לביא ומוחמד אבו פאני, המטרות, דייגו פלורס, וגיא מלמד.

ליאור רפאלוב, הסקאוט הראשי של מכבי חיפה. כל הפרוצדורה הזו מתחילה בעצם בסוף מאי, כשאתה פורש מכדורגל. לא באנו לדבר על הפרישה והקריירה, לזה עוד יהיה זמן, אבל באנו לסגור את החלון. מה עובר לך בראש מרגע שהדאגות היחידות שיש לך זה להתאמן ולהגיע הכי מוכן למשחקים, לבלון ענק של דאגות?

”זה מרגיש לי שאתה מחזיר אותי שנים אחורה, וזה כולה שלושה חודשים. לא היה לי כל כך הרבה זמן לעכל את הפרישה, הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית. למעלה מ-30 שחקנים שנכנסו ויצאו בשלושה חודשים האלו, כל אחד ואחד מהם זה סיפור בפני עצמו. זה אדם עם הרבה מאוד תכונות ואישיות, אתה יכול לראות את ההבדל בין שחקן לשחקן, המשפחה שעומדת מאחוריו, סוכנים.

“צריך להקדיש באמת הרבה תשומת לב לכל עסקה כזו, אם תיקח את זה בממוצע זה כל יומיים-שלושה הסכם שנחתם. פגשתי קצת את החבר’ה במשרדים”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

הקצת הזה מתבטא באנחנו באים למשרד, ליאור שם, אנחנו יוצאים מהמשרד ליאור עדיין שם, והקצת הזה התבטא בהמון המון שעות משרד.

”אז בשלושה חודשים האלו רציתי לקבל פידבק מכל העובדים שיש במועדון, וגם הם לא זוכרים תקופה כל כך אינטנסיבית. נחזור רגע לפרישה, עוד לא כל כך עיכלתי, יהיה לנו קצת זמן לדבר על זה, אבל השינוי בכיסא הזה שבין שחקן לבין התפקיד החדש הוא שינוי קיצוני לגמרי, דברים חדשים שאני נחשף אליהם, גם התחלתי ללמוד לפני שבועיים המון תכנים חדשים עבורי, אני נהנה מהעבודה, עובדים קשה מאוד, אני וכל הצוות”.

אם אנחנו מתחילים את הדברים, אז בעצם ההחלטה הראשונה שלך היא להביא מאמן זר.

”בוא נגע קודם כל בשוק הישראלי. אני חושב שיש מאמנים שעבדו במכבי חיפה, מאמנים טובים שיצאה לי הזכות גם לעבוד איתם, עם ברק בכר, רוני לוי שהיו מאמנים שלי, שגם השם שלו עלה, עוד מספר מאמנים צעירים שעושים עכשיו התקדמות יוצאת מן הכלל. כשיענקל’ה, יחד עם עוזי, איציק ואור קראו לי להראות את הגדרות התפקיד שלי ואיך הם רואים את התפקיד שלי במועדון.

“מנכ”ל שיש לו היסטוריה בכדורגל, עם ניסיון, שצבר בעיקר בכדורגל הישראלי, ביחד עם הדברים שאני חוויתי כשחקן גם פה וגם בחוץ, אני חושב שההחלטה של המערכת הייתה באמת לנסות ולהביא מישהו מבחוץ. זאת הייתה באמת ההחלטה המשמעותית הראשונה שלי, אז אני ביחד עם איציק ראיינו מספר לא מבוטל של צוותים, ובסוף התכונות של דייגו, היציבות ומוסר העבודה, איך שהוא רואה את היום-יום במשחק ובאימונים אלו דברים שהתחברנו אליו וכבר אפשר לראות שינוי לטובה”.

דייגו פלורס. ההחלטה הראשונה של רפאלוב בתפקיד (שחר גרוס)

לא חששת? הרי מאמן זר במכבי חיפה זה לא משהו שצלח אי פעם.

”היה בי את הדחף הזה לנסות משהו חדש, רעיון חדש, משהו שבשנה וחצי-שנתיים האחרונות לא כל כך צלח, היה פה גרעין שזכה באליפויות והייתה אופוריה שהפכה את הקבוצה לקבוצה של המדינה, ומבחינתי זה היה התזמון הנכון לגרעין חדש, לרעיון חדש ולכן הייתה הבחירה לצוות מבחוץ”.

בחרתם בדייגו, אתם מתחילים את העבודה, מתחילים לבחור שחקני חיזוק, להחזיר מושאלים, ואולי הדבר הבולט זה שחרור מסיבי של שחקנים שהיו מהסגל המורחב של מכבי חיפה. 18-19 שחקנים זה מספר לא נורמלי.

”אנחנו קבוצה בבנייה מחדש. אני שומע לא מעט ביקורות וזה לגיטימי, אבל אני מאוד מאמין בחבר’ה שהצטרפו לקבוצה. חלק מהחבר’ה שעזבו הביעו רצון מאוד גדול לנסות משהו חדש, חלקם לצאת החוצה, חלקם במועדונים אחרים בישראל. רועי אלימלך לדוגמה, שבאיזשהו מקום הייתה לו אפשרות לעבור לבית”ר ירושלים.

“אנחנו היינו באמצע המשא ומתן על סילבה קאני, ורצו איכשהו להכניס אותו בעסקה יחד איתו, אפילו שעילאי חג’ג’ היה כבר מלכתחילה שם, ובא לך שחקן ודופק בדלת ואומר ‘אני רוצה לנסות, אני רוצה לעבור’. בסוף, צריך להתייחס לכל כך הרבה גורמים וקריטריונים - רצונות של השחקן, המשפחה, הסוכן, של מכבי חיפה, שחקן שמתאים מקצועית, אישיותית, איך הוא בפן המנטלי. זה גם משהו חדש שהכנסנו יחד עם אלעד אשכנזי שחזר למועדון.

רועי אלימלך. ביקש לעבור (עמרי שטיין)

“לעבור ראיון עם שחקן שאנחנו מתעניינים בו, לעבור על הרשת החברתית שלו, פרשיות שהוא עשה או לא עשה, כל מיני דברים בפן המנטלי על מנת שננסה לצמצם כמה שאפשר את הטעויות שלנו. דיברת על חלופה מסיבית של שחקנים, זה חלק מבנייה של גרעין חדש ורעב, היה קיץ מסיבי, אני לא זוכר את עצמי עובד כל כך הרבה שעות, ואני לא בחור עצלן גם בתור כדורגלן. אבל אני חושב שאשתי תעיד על זה הכי הרבה. יש הרבה מאוד חבר’ה שלנו במערכת הסקאוטינג והאנליסטים, שעובדים הרבה שעות כדי לסגור את הסגל הזה בצורה הכי טובה.

“אני זוכר שאיציק ואני היינו מגיעים משעות הבוקר למשרד ועד 20:00-21:00 היינו עוברים על דברים יחד עם הצוות המקצועי, אז כמו שציינתי זה הרבה שעות של כל העובדים במועדון, דייגו שנכנס גם בפן המקצועי לתת את חוות הדעת שלו, החבר’ה שעובדים במשרדים, המדיה, איש התקשורת של המועדון, הרבה מאוד אנשים מאחורי הקלעים”.

ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה. עבדו מבוקר עד ערב יחד (עמרי שטיין)

איך מחלקת הסקאוטינג עובדת? נניח אחד כמו טריבנטה סטיוארט.

"מכבי חיפה משקיעה הרבה מאוד כסף במערכות סינון, כמעט 20 ליגות ברחבי העולם, אם זה קטגוריות שאתה מסמן לפי תפקידים, איכויות של שחקן, סגנון משחק, ועוד הרבה קריטריונים. כל יום המערכת מוציאה לך ארבעה-חמישה שחקנים לפחות מבין הליגות האלו. ככל שמערכת הסקאוטינג יותר רחבה, מבין חבר’ה שעובדים יותר במחשוב, בפיזיולוגי, לבין חבר’ה שהיו בחדר הלבשה, אנשים שיודעים לזהות את הדברים הקטנים בשפת גוף וסיטואציות שמתרחשות במהלך המשחק, ואז אתה מחבר מסקנות של כולם. מאוד יפה לראות מה המערכת נותנת מהמחשב לבין הדו”ח בעין של הסקאוטים.

“ברגע שיש קונצנזוס כמו סטיוארט שעלה בהרבה מאוד פרמטרים במגמה חיובית, אז החלטנו ללכת עליו בכל הכוח, מה גם שאיתו, גם מול הקבוצה וגם עם הסוכנים שלו. אחרי שהצלחנו לעשות את זה, הסוכן שלו התקשר אליי, ואמר לי שבלי שום קשר לזה שאני חדש בתפקיד, זו הייתה אחת ההחתמות הכי קשות שהיו לו. הוא פרגן לנו על צורת העבודה, איך אנחנו מתנהלים כצוות, כהנהלה, מול השחקן, המועדון, הסוכנים של השחקן, ומהר מאוד משבוע לשבוע התחלתי להכיר כל כך הרבה פרופילים ואנשים וגם על המערכת שלנו אנשים עובדים קשה”.

טריבנטה סטיוארט. היה עליו קונצנזוס (עמרי שטיין)

אנחנו באמצע ספטמבר, והסגל רק עכשיו מתחיל להיות שלם. יש שחקנים שלקח המון זמן להביא אותם. למה זה קרה? למה לא יצאנו למחנה אימונים עם סגל שחסר לו רק השלמות קטנות?

”האידיאל זה להביא למחנה האימונים את רוב הסגל, אל תשכח שפרצה המלחמה עם איראן בקיץ. הרבה אנשים שהיו כבר קרובים לחתימה, שהיו מאוד דומיננטיים והיו אמורים להיות שחקני מפתח אצלנו, אז פעם אחת האישה לא מוכנה לבוא לישראל, פעם אחרת זה הדת, ופעם נוספת בחדשות בעולם מדווחים שבניין נפל או שאנחנו מפציצים בעזה. כל כך הרבה דברים שלא נשלטים ותלויים בנו.

“גם כשיילה בטאי הגיע לפה, הוא גם היה בספקות, אמרתי לו שיבוא ליומיים, אנחנו כל יום מקבלים טיל מתימן. התפללתי ביומיים שהוא היה פה שהכל יהיה בשקט, כי פתאום לשמוע את הסירנה של האזעקות וללכת למקלט לתפוס מחסה זה אירוע אחר לגמרי. יש כל כך הרבה אלמנטים שלא קשורים לכדורגל עצמו והיה מאוד מאתגר, אבל אני שמח שיילה איתנו, יצא לנו טוב”.

יילה בטאיי. הוא היה בספקות (רדאד ג'בארה)

במהלך הקיץ עלה נושא דיא סבע. אני מניח שאתם ידעתם על זה הרבה לפני, איך מתארגנים לאירוע הזה. שחקן עם המספרים הכי גבוהים בעונה שעברה, שאתם יודעים שלא יישאר פה.

”קודם כל אני מפרגן לדיא מאוד. היה שותף שלי לחדר הלבשה, עשה עונה מצוינת עם מספרים שאני לא זוכר משחקן ישראלי, שחקן איכותי מאוד, כולנו מאוד אוהבים אותו ומעריכים אותו מקצועית. ההליך עם דיא התחיל עוד לפני שנכנסתי לתפקיד, אני יודע שהוא נפגש עם שאר חברי ההנהלה ועם יענקל’ה לדבר לגבי ענייני המס שיש לו במדינה. אני לא אכנס לזה כי בסוף זה עניין אישי שלו, אבל איך שנכנסתי לתפקיד הבנתי שהסיכוי מאוד קלוש שדיא יהיה בסגל הקבוצה העונה, והיינו צריכים למצוא אלטרנטיבה, אם להביא שחקן מהסוג של דיא, או להביא שחקן או שחקנים מסביב שבסוף ייצור לנו לא שחקן אחד, אלא קבוצה חזקה.

“אל תשכח שקיבלנו גם שחקן חדש בדמות נהואל, שהגיע לפה בהעברה הכי יקרה בהיסטוריה של המועדון, שבשנה שעברה לא צלח לו מכמה סיבות, גם אותו רצינו להרוויח, זה גם התבטא במספר 10, שלא לכל אחד נותנים את המספר 10 ושיחקו פה כאלו כוכבים. זה עוד צעד להראות לנהואל עד כמה אנחנו מאמינים בו ורוצים בהצלחה שלו, מפה חובת ההוכחה עליו”.

דיא סבע. הסיכוי שימשיך היה קלוש (עמרי שטיין)

מכבי חיפה אני מניח שמתנהלת תחת איזשהו תקציב, ואתה מביא שחקנים ומשחרר, איך זה עובד? אתה מביא שני שחקנים אז אתה צריך גם לשחרר שניים?

”בימים הראשונים שלי כשהגעתי למשרדים אצל יענקל’ה, ישבנו על תקציב שחקנים לעונה הקודמת ולעונה הזו. חשוב לי לציין שברמת התקציב ושכר שחקנים, כי שמעתי לא מעט ביקורות על עונה פיננסית, אז המילה ‘לא’, באופן אישי לא נשמעה אפילו פעם אחת. מערכת היחסים שלי גם עם יענקל’ה, עוזי, אור, אני מדבר איתם לפחות שלוש-ארבע פעמים בשבוע על הרבה מאוד דברים, ואיציק, שאני שמח שיש לי אותו כשותף לדרך, ובאמת לא יכולתי לקבל מנכ”ל עם רקע כל כך עשיר בכדורגל, באמת עוזר לי איפה לרכז את המחשבות שלי ואיפה אני מתפזר, הוא ממקד אותי ואני שמח שיש לי את הזכות לעבוד איתו. אני רואה שנים קדימה את המועדון הולך באמת בדרך טובה.

“כל שחקן שראינו בו מקצועית נכון להגיע, הייתה היענות מאוד חיובית מההנהלה לקדם את העסקה. שחררנו פה הרבה מאוד שחקנים תחת חוזה שישבו על התקציב של המועדון, שחקנים שבסוף לא ראינו את העתיד שלנו קדימה איתם. מקודם דיברנו על מערכת הסקאוטינג, אז במקביל לזה היינו מול הסוכנים, מול מועדונים שאנחנו בקשר איתם, למצוא קבוצות לשחקנים שרצינו לשחרר, שיפנו מקום בתקציב לחלק לשחקנים חדשים כי בכל זאת, שחקנים שרוצים להיות שחקני מפתח במועדון עולים לא מעט כסף, זה היה מאוד מאתגר והמלאכה עדיין לא הסתיימה”.

מתיאס נהואל. רוצים להרוויח אותו במועדון (עמרי שטיין)

לגבי המלאכה לא הסתיימה, יש עוד משהו שהסגל הזה לדעתך צריך?

”אני חושב שברוב רובו הסגל שלם. אני גם מבין את הקולות מבחוץ שמחפשים איזה סופר-סטאר, כוכב, ואני מקבל את זה ואפילו מסכים עם הדברים האלו. מבחינתי היה קודם כל לייצב את הקבוצה, ברמת המחויבות שלה לקבוצה, להפוך אותה לווינרית כמו שהייתה בעבר, זה היה האתגר הראשון. יהיה גם נכון מבחינתי לראות איך הקבוצה מתייצבת, עם הרבה מאוד שחקנים, צוות מקצועי חדש שנכנס, ברק בכר עזב, גל אלברמן עזב, יחד איתם גם הצוותים שלהם, קצת לשנות תפיסת משחק, ניתוח משחקים בצורה שונה, יש פה הרבה מה להכיל ואני חושב שלא צריך לעשות את הכל במכה אחת, יהיה לנו את החלון בינואר לעשות את מקצה השיפורים ואני מלא ביטחון בחבר’ה שנמצאים פה כרגע”.

יש שמונה זרים במועדון, יש לא מעט מתאזרחים, שוחררו שחקני בית, יש עניין של הזהות של מכבי חיפה, קצת איבד את הטון החזק שהיה לו.

”אני שמח שנגעת בעניין של הזהות, גם אני כששיחקתי בבלגיה ברוב הקבוצות הייתי שחקן שמזוהה עם המועדון ובכלל הגעתי מישראל, זהות זה לא בהכרח מישהו שגדל במועדון, זהות זה שחקן שברמת האישיות איך הוא מתפקד, קח את צ’רון שרי, ג’ובאני רוסו, ראובן עטר, הם כולם היו סופר-סטארים בלבל שלהם, מצטער אם פספסתי משהו. בסוף הכדורגל שהיה בהם זה הזהות של מכבי חיפה, ואם אנחנו מרוויחים את זה למישהו שגדל פה זה פלוס, זה הערך העליון, אבל כמו שאמרתי, בסגל של הקבוצה, גם בהרכב, יש שחקנים שעלו ממחלקת הנוער, מחלקה שחשובה לי.

צ'ירון שרי. הייתה לו זהות במועדון (עמרי שטיין)

“אני בקשר רציף ורק אלך לקדם ולשפר את השחקנים, יש שחקנים גם היום, יש בסגל שלנו את שריף ואיאד וכו’, שאנחנו רוצים לאפשר לו ללכת לקבל דקות ונמשיך לעקוב אחריו, יש את הפרויקט עם כפר סבא, יש את סוף פודגוראנו שחזר מהולנד ובהרכב, חזיזה ושון גולדברג שהם ישראלים, איתן אזולאי שעשה קפיצת מדרגה, בגלל זה אני אומר שהזהות מבחינתי זה כן לשמור על הגרעין הזה של מחלקת הנוער לבוגרים, לפעמים בעונות השאלה לקבוצה אחרת או עם הפרויקט עם כפר סבא, אנחנו בפיקוח על כולם”.

אתה כשחקן בית, אחד כמו עילאי חג’ג’ או רועי אלימלך שגדלו פה, יש משהו בדבר הזה שגדל בקצף, אתה יודע איך זה, אתה יודע איך לבוא נגד מכבי תל אביב, דרבי, אתה יודע מה האוהדים חושבים וזה משהו שונה.

”אני מבין ואני מאוד רגיש לפרופילים האלו, אנחנו בסוף מועדון מכבי חיפה, ורמת הדרישות והיכולת המקצועית של כל שחקן ושחקן, גם אלה שגדלו פה, שיש להם פריבילגיה מסוימת כי הם יקבלו הזדמנות נוספת, אין מקום לבינוניות. מי שלא יתנהל ולא ישחק ברמה המקצועית שמצפים ממנו, גם אם הוא גדל פה או בא מבחוץ או עלה הרבה כסף, הוא ימצא את עצמו בחוץ. הסטנדרטים ילכו ויגדלו”.

אתה מדבר על סטנדרטים שילכו גבוה, אנחנו אחרי שתי עונות שאירופה נגמרה מוקדם מדי. מכבי חיפה, האוהדים מצפים שיהיה שלב בתים בכל עונה, זה משהו שאי אפשר לוותר עליו.

”מסכים, זה אחד האתגרים שלי ואחד הדברים שהצגתי להנהלה, אנחנו צריכים להיות חברים בכל מפעל. ברור שכשאתה זוכה באליפות אז הדרך סלולה כי אתה נושר משלב לשלב, גם אם זה לא בליגת האלופות, גם ברמה שאתה לא מצליח להיכנס לשיא הכושר באוגוסט. אני לגמרי מסכים, אני חושב שדווקא בעונת 2023/24 היה פה קמפיין אירופי נחמד ולפני כן ליגת האלופות, השנה נפלנו נגד קבוצה חזקה מאוד, ראקוב הייתה עדיפה עלינו בשני המשחקים, היינו בבנייה חדשה, פרופילים חדשים והלוואי והיינו יכולים להיפגש איתם היום, המשחקים היו אחרים לגמרי. צריך לקחת בחשבון שאנחנו בלי אף משחק בית בשנתיים האחרונות באירופה, נקווה שזה ישתנה במהרה. מכבי חיפה צריכה להיות בכל עונה במפעלים אירופאיים, לא מדבר אפילו על העניין התקציבי, כדי להיות חברה של כל המועדונים צריך את זה לכולנו”.

אוהדי מכבי חיפה. בלי אף משחק בית אירופי בשנתיים האחרונות (רדאד ג'בארה)

אתה מדבר על לשחק בבית, המשחק נגד אשדוד - האווירה בסמי, הטירוף, איך שומעים אגב מהקומה שאתה נמצא?

”עדיף על הדשא”.

הטירוף של סמי חזר, אווירה מטורפת.

”מסכים איתך, אתה מדבר עם מישהו שיצא משם, עוד מימי קריית אליעזר כמובן. הקהל של מכבי חיפה, בהמוניו, בכל מקום שאני הולך, נותן לך תגובה מקצועית בכל מקום ועושה את זה בחן, המשקל שלהם פה חשוב מאוד להצלחה, הם באים בטוב ובחיוביות לתמוך בקבוצה. אמרתי את זה באספות גם, הקהל שלנו, לא משנה מה התוצאה, אם הם יראו שאנחנו מחויבים, נכון שזה קלישאה, אבל אפשר לעשות זאת בפעולות הכי קטנות, להתנפל, חבר שעושה טעות ואתה עוזר לו, הקהל יודע להעריך את זה. אני מדבר הרבה על בנייה מחדש, אתה רואה שגם האמון של הקהל מתחדש, שמח לראות שזה קורה ומקווה שלא נראה אירועים שראינו בשנתיים האחרונות, זה מתחיל בקהל ונגמר בקהל”.

אני חוזר אחורה, לנושא הזהות, שני שחקני בית שנמצאים בחוץ ושמם עלה - נטע לביא ומוחמד אבו פאני, איפה זה עמד?

”השנה מגבלת הזרים עלתה ל-8 שחקנים, וכשהתחלנו לפזר את השחקנים על הלוח, איפה אנחנו רוצים את שחקני המפתח כזרים ואיפה כישראלים, כמובן ששניהם היו על הלוח, עם שניהם שוחחתי ארוכות, גם אני וגם חברי ההנהלה, כדי באמת לעשות חזרה למכבי חיפה. מקצועית הם מתאימים אין ספק, הם הוכיחו את עצמם, בעת הזאת הם יכולים לעזור למכבי חיפה ובאמת ניסינו את המיטב ככל שאנחנו יכולים”.

נטע לביא ומוחמד אבו פאני. היו שיחות עם שניהם (עמרי שטיין)

למה לא טסת לשם?

”גם את זה שמעתי. אני מאוד מאמין בפגישות פרונטליות אגב, באחד על אחד, לשבת ולהגיד את האני מאמין שלך, לראות את שפת הגוף של הבן אדם. יצרנו מגע ודיברנו בטלפון, ואם הייתי מרגיש משניהם שאנחנו רחוקים פגישה פרונטלית כדי להביא אותם לפה, הייתי עושה את זה, אבל לא הרגשתי שזה מה שיכריע”.

הם היו איתנים בדעתם?

”לגבי נטע היו לו הרבה ספקות אם לחזור או לא, היו לו הצעות מיפן, אני מאוד מכבד אגב את הרצונות שלהם וההחלטות שלהם, בסוף סיכמנו שנשמור על קשר והדלת תמיד פתוחה עבורם, אלה שחקני בית ובסוף גם מקצועית אני רואה את התרומה שלהם למועדון, הם יכלו לתרום המון, זה לא צלח ואני מאחל להם בהצלחה, המשכנו קדימה והבאנו את פיטר אגבה, שחקן שעקבנו אחריו מספר שבועות. ראיתי אותו משחק נגד עופרי ארד ודן גלזר במוקדמות הצ’מפיונס ליג, עשה משחק מצוין וגם מהם קיבלנו פידבק מאוד טוב, אז אני שמח על ההצטרפות שלו אלינו”.

פיטר אגבה. רפאלוב התרשם (עמרי שטיין)

אני רוצה רגע לקפוץ למחלקות הנוער, הכדורגל הישראלי העלה את מספר הזרים לשמונה, יש מתאזרחים ויש מספר קטן של שחקנים שיכולים להיכנס לעניינים, משהו במחלקות הנוער, מה אמור להרגיש ילד שמשחק שם? שאין לו סיכוי להגיע?

”לדעתי זה דווקא העלה את הרמה בקבוצות הדומיננטיות, חבר’ה שמגיעים ויכולים להרים את הרמה. גם שחקני נוער שעולים לבוגרים ומתאמנים בסטנדרטים האלה זה רק יכול להרים אותם, בסוף גם הנבחרת תרוויח מזה. שחקן נוער שהוא סומן כבולט, אם יש פה ארבעה זרים או שמונה, אין שום קשר לזה שאם יצטרף לבוגרים או לא. יש לי אפקט שגורם לי להביא שחקנים זרים איכותיים וזה לא פוגע בשחקני הנוער בכלל”.

הייתה לנו הרמת כוסית בקצף וכולם היו, אמרת להם שאתה פה, אתה מתכוון לזה? קצף הולך להיות המקום שתמשיך לבלות בו כמו שהיית ילד?

”בשנתיים האחרונות הייתי נוכח בכל מקרה בגלל הילד אז הייתי יוצר מגע עם מספר מאמנים במחלקה, כמובן שעכשיו סיימנו חלון אינטנסיבי מלבד העבודה בבוגרת, חשוב לי לייצר מגע גם עם הנוער, כבר לסמן שחקנים דומיננטיים ומעניינים ומיועדים לעלות לבוגרת, אפילו במהלך העונה לנסות לצרף אותם להתאמן איתנו, כבר לקבל את ה-DNA, הסגנון והסטנדרטים של הקבוצה הבוגרת. משהו שאני רוצה להנחיל בקבוצת הנוער, את אותם תכנים שיעבדו עליהם, שיטת משחק וסגנון עבודה וכו’, חבר’ה שיעלו מהנוער לבוגרים ייכנסו לזה, חבל שאין את הקבוצת B כמו באירופה, לפעמים המעבר בין הנוער לבוגרים הוא גבוה מדי עבור ההתפתחות, אבל ברגע שנעביר את התכנים המעבר יהיה חלק יותר”.

גיא מלמד. לא מצא את עצמו כשחקן מפתח (עמרי שטיין)

אני חוזר לקבוצה הבוגרת, שנה שעברה הביאו את גיא מלמד, והשנה זה נראה שזה לא קורה איתו במכבי חיפה.

”קודם כל את גיא אני מכיר כשותף לחדר ההלבשה, אני מתחיל מזה שאין לי שום מילה רעה להגיד עליו, הוא עשה עונה טובה, במיוחד בהפועל חיפה, היה השחקן הדומיננטי שלהם, הצוות שניהל את ההחלטות המקצועיות צירף בינואר, הוא הבקיע שערים גם פה, הוא לא מצא את עצמו כשחקן מפתח כמו שציפה. כשאני נכנסתי לתפקיד היה אותו ואת דין דוד, לי זה לא הספיק ששניהם יהיו החלוצים הבכירים ולכן צירפנו את סטיוארט, שסימנו אותו מהתחלה. אחר כך דין דוד הביע את רצונו לסיים את הפרק ולהתחיל משהו חדש, הוא הרגיש שהוא מיצה ומפה נאחל לו בהצלחה בקבוצה החדשה. ברגע שהוא יצא אז יובאנוביץ’ נכנס לקבוצה ועלתה שאלה אם לצרף חלוץ שלישי.

“מבחינתי ומבחינת פלורס, יש לנו שני חלוצים בכירים כמו שניהם, ורמת הציפיות של גיא מלמד, כאחד שסיים מלך השערים לרמת הדקות שהוא מצפה מעצמו, זה משהו שלא יכולתי לספק לו. אמרתי לו ולסוכן שלו בצורה הכי כנה שיהיה נכון עבורו למצוא לו קבוצה חדשה ואתגר חדש, כי בעיניים שלי יש שני חלוצים שהם לפניו, ואז היה שיקול מי יהיה החלוץ השלישי ובעיניים שלי זה יוצא מכבי חיפה, ממחלקת הנוער. כמו שעושים שהשוער השלישי הוא ממחלקת הנוער, מבחינתי יהיה נכון לגייס את עומר דהן להיות החלוץ השלישי, במידה וגם הוא יחשוב שהוא הגיע לרגע שהוא צריך לצבור יותר דקות, אז נקבל החלטה גם לגביו אם יהיה נכון לשלוח אותו לקבוצה אחרת. אין לי שום טענות כלפי גיא מלמד, אבל ברמה המקצועית אני רואה שני חלוצים לפניו”.

עומר דהן. יהיה החלוץ השלישי (עמרי שטיין)

שנינו גדלנו כאוהדי מכבי חיפה וגדלנו למועדון שזולל תארים, אנחנו כבר שנתיים לא שם, בוא תספר לי מה אתה רואה במכבי חיפה? מה הויז’ן שלך מבחינת תארים?

”מכבי חיפה לא יודעת שפה אחרת, המטרות תמיד היו ותמיד יהיו זכייה בכל התארים האפשריים, אני מאמין בסגל שבנינו, אני יודע שיהיו עליות ומורדות במהלך העונה, נצטרך לנצל מומנטומים חיוביים לפרק זמן ארוך, אני לגמרי שם מבחינת תארים, חונכתי שם ואני מקווה שנראה מכבי חיפה אלופה”.