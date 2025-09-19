יום שישי, 19.09.2025 שעה 14:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

הקרב על חיפה ועוד: ההרכבים המשוערים בפנטזי

איך תעלנה מכבי והפועל חיפה לדרבי, ההתלבטויות בהפועל תל אביב וב"ש ועוד: ליגת העל חוזרת, ה-11 המשוערים של הקבוצות מחכים למנג'רים בליגת החלומות

|
סטיוארט ופודגוראנו (עמרי שטיין)
סטיוארט ופודגוראנו (עמרי שטיין)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה גם בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור הרביעי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. שחקנים חדשים רבים חברו העונה לליגת העל וכדאי לראות מי מהם מיועד לפתוח.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מ.ס אשדוד - הפועל תל אביב (שבת, 19:45)

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצקי, טימותי אוואני, ניר ביטון, מוחמד דיאקטה, מאור ישירלמק, קארים קימבידי, איליי טמם, רועי גורדנה, נועם מוצ'ה, יוגין אנסה, זאן פלורן באטום

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל, שאנדה סילבה (רועי אלקוקין), דניאל דאפה.

בספק: רוי קורין.

אנדריאן קרייב חוגג (רדאד גאנדריאן קרייב חוגג (רדאד ג'בארה)

מכבי בני ריינה - הפועל פתח תקווה (שבת, 19:45)

הרכב משוער ריינה: גד עמוס, נבו שדו,  איאד חוטבא, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, עמנואל בנדה, אלקסה פייץ’, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ואיאד חלאילי.

ייעדרו: עבדאללה ג’אבר (פצוע) ופיוס (מורחק).

הרכב משוער הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן (דרור ניר), תומר אלטמן, נדב נידם (גולן בני), ג'יימס אדניי, ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל (קליי).

בספק: מתן גושה.

שביט מזל בטירוף (חגי מיכאלי)שביט מזל בטירוף (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב - הפועל ירושלים (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א יפורסם בהמשך.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, נועם מלמוד, עומר אגבדיש, אוואקה אשאטה, ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש ואוראל באייה. 

ייעדרו: איינהו פראדה (פצוע) 
ז׳רדל ואיבי רנסום עדיין בספק.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

בית"ר ירושלים - עירוני קריית שמונה (שבת, 20:00)

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, לוקה גדרני, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, אילסון טבארש, דור מיכה, ירדן שועה, עדי יונה, עומר אצילי, סמואל קאלו (טימוטי מוזי). 

ייעדרו: ירין לוי (פציעה), גיל כהן (הרחקה).

הרכב משוער קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (ליאל דרעי), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדרו: בילאל שאהין ואנתוני לימבומבה (פציעות).

ירדן שועה (שחר גרוס)ירדן שועה (שחר גרוס)

מכבי נתניה - עירוני טבריה (שבת, 20:00)

הרכב משוער נתניה: עומר ניראון, כארם ג'אבר, סאבא חוודג'יאני, דניס קוליקוב (מוחמד ג'טיי), עמית כהן, עזיז אואטרה, עומרי שמיר (יובל שדה), מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאס דאבו.

ייעדר: רותם קלר (פצוע).

הרכב משוער טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, הארון שפסו, סמביניה, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: דוד קלטינס, באצ'ו שעדיין פצוע ברצועות הקרסול ודניאל גולאני (שבר בקרסול, סיים את העונה).

שחקני מכבי נתניה (חגי מיכאלי)שחקני מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

הפועל באר שבע - בני סכנין (ראשון, 20:00)

הרכב משוער הפועל ב"ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד (אמיר גנאח), דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: מיגל ויטור, סמיר פרהוד, ניב אליאסי (פציעות)
בספק: חמודי כנעאן

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, איאד אבו עביד, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, חסן חילו, ג’בייר בושנאק, מת'יו קדג'ו,  ארתור מיראניאן ואחמד איברהים.    

ייעדר: אוטאנגה (מורחק).

דן ביטון (אורן בן חקון)דן ביטון (אורן בן חקון)

הפועל חיפה - מכבי חיפה (ראשון, 20:30)

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, רוי נאווי, ברונו ראמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, לארי אנגולו, יונתן פרבר, נאור סבג, ברונו סילבה וג’בון איסט. 

חסרים: רותם חטואל ונפתלי בלאי.

הרכב משוער מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבנטה סטיוארט.

ייעדר: פדראו.

שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */