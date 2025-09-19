הקרב על חיפה ועוד: ההרכבים המשוערים בפנטזי

ליגת החלומות של ONE ממשיכה גם בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור הרביעי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. שחקנים חדשים רבים חברו העונה לליגת העל וכדאי לראות מי מהם מיועד לפתוח.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מ.ס אשדוד - הפועל תל אביב (שבת, 19:45)

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצקי, טימותי אוואני, ניר ביטון, מוחמד דיאקטה, מאור ישירלמק, קארים קימבידי, איליי טמם, רועי גורדנה, נועם מוצ'ה, יוגין אנסה, זאן פלורן באטום

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל, שאנדה סילבה (רועי אלקוקין), דניאל דאפה.

בספק: רוי קורין.

אנדריאן קרייב חוגג (רדאד ג'בארה)

מכבי בני ריינה - הפועל פתח תקווה (שבת, 19:45)

הרכב משוער ריינה: גד עמוס, נבו שדו, איאד חוטבא, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, עמנואל בנדה, אלקסה פייץ’, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ואיאד חלאילי.

ייעדרו: עבדאללה ג’אבר (פצוע) ופיוס (מורחק).

הרכב משוער הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן (דרור ניר), תומר אלטמן, נדב נידם (גולן בני), ג'יימס אדניי, ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל (קליי).

בספק: מתן גושה.

שביט מזל בטירוף (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב - הפועל ירושלים (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א יפורסם בהמשך.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, נועם מלמוד, עומר אגבדיש, אוואקה אשאטה, ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש ואוראל באייה.

ייעדרו: איינהו פראדה (פצוע)

ז׳רדל ואיבי רנסום עדיין בספק.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

בית"ר ירושלים - עירוני קריית שמונה (שבת, 20:00)

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, לוקה גדרני, בריאן קראבלי, אריאל מנדי, אילסון טבארש, דור מיכה, ירדן שועה, עדי יונה, עומר אצילי, סמואל קאלו (טימוטי מוזי).

ייעדרו: ירין לוי (פציעה), גיל כהן (הרחקה).

הרכב משוער קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (ליאל דרעי), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדרו: בילאל שאהין ואנתוני לימבומבה (פציעות).

ירדן שועה (שחר גרוס)

מכבי נתניה - עירוני טבריה (שבת, 20:00)

הרכב משוער נתניה: עומר ניראון, כארם ג'אבר, סאבא חוודג'יאני, דניס קוליקוב (מוחמד ג'טיי), עמית כהן, עזיז אואטרה, עומרי שמיר (יובל שדה), מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאס דאבו.

ייעדר: רותם קלר (פצוע).

הרכב משוער טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, הארון שפסו, סמביניה, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: דוד קלטינס, באצ'ו שעדיין פצוע ברצועות הקרסול ודניאל גולאני (שבר בקרסול, סיים את העונה).

שחקני מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

הפועל באר שבע - בני סכנין (ראשון, 20:00)

הרכב משוער הפועל ב"ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד (אמיר גנאח), דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: מיגל ויטור, סמיר פרהוד, ניב אליאסי (פציעות)

בספק: חמודי כנעאן

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, איאד אבו עביד, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, חסן חילו, ג’בייר בושנאק, מת'יו קדג'ו, ארתור מיראניאן ואחמד איברהים.

ייעדר: אוטאנגה (מורחק).

דן ביטון (אורן בן חקון)

הפועל חיפה - מכבי חיפה (ראשון, 20:30)

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, רוי נאווי, ברונו ראמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, לארי אנגולו, יונתן פרבר, נאור סבג, ברונו סילבה וג’בון איסט.

חסרים: רותם חטואל ונפתלי בלאי.

הרכב משוער מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבנטה סטיוארט.

ייעדר: פדראו.