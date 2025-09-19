יום שישי, 19.09.2025 שעה 13:31
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
151-115פיינורד1
128-175פ.ס.וו. איינדהובן2
114-105אייאקס3
104-94אלקמאר4
99-175ניימיכן5
94-115אוטרכט6
99-105כרונינגן7
911-75ספרטה רוטרדם8
79-95פורטונה סיטארד9
65-44זוולה10
69-95גו אהד איגלס11
49-65וולנדם12
47-45טוונטה אנסחדה13
49-55טלסטאר14
49-45נאק ברדה15
312-35אקסלסיור רוטרדם16
28-55הירנביין17
016-25הראקלס אלמלו18

"למה אוסקר לא פותח? אתם מחפשים דרמה"

מאמן אייאקס, הייטינחה, נשאל לגבי הספסול של הקשר ושל מורו ולא אהב את השאלה: "פגיעה בכלכלת המועדון? אני בוחר הרכב, ואני חושב על טובת הקבוצה"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

במסיבת העיתונאים שנערכה היום (שישי), יומיים לפני המפגש המסקרן מול פ.ס.וו איינדהובן, נשאל מאמן אייאקס, ג'ון הייטינחה, על הסיבה לכך ששני הרכש הבולטים של הקיץ, אוסקר גלוח וראול מורו, לא נכללו בהרכב בשני המשחקים האחרונים, ונראה כי איבד את סבלנותו.

השניים נאלצו להסתפק בתפקיד של מחליפים הן בניצחון 1:3 על זוולה בליגה, והן בהפסד 2:0 לאינטר בליגת האלופות. כאשר נשאל הייטינחה מדוע גלוך ומורו לא קיבלו דקות משמעותיות, הוא סירב לענות ישירות: "בסופו של דבר, אני זה שמחליט על ההרכב. אנחנו עושים הכל בהתייעצות, אבל מסתכלים על מה שהכי טוב לקבוצה כרגע".

המאמן אף הגיב בזלזול כלפי השאלה העיתונאית, שהתבססה על דברים קודמים של המנהל הטכני של המועדון, אלכס קרוס, שהזהיר מ"פגיעה כלכלית" כאשר שחקני רכש יקרים לא מקבלים הזדמנות: "אני חושב שאתם מחפשים דרמה, ואני רק מסתכל על טובת הקבוצה", תקף הייטינחה.

אוסקר שיחק 14 דקות בהפסד לאינטר במחזור הראשון של ליגת האלופות, ובסך הכל שותף בחמשת משחקי הליגה. בשניים הראשונים הוא פתח על הספסל וקיבל 27 ו-45 דקות בהתאמה, לאחר מכן פתח בשני משחקים וקיבל 64 ו-45 דקות בהתאמה, ובמשחק האחרון הוא קיבל 23 דקות נגד זוולה. הוא עדיין לא רשם מעורבות בגול.

גג'ון הייטינחה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
