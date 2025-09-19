חודדה: הם עם הגב לקיר, נצטרך להיות מפוקסים

עירוני טבריה תתארח מחר (שבת, 20:00, אצטדיון מרים) אצל מכבי נתניה, במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל. המארחת עדיין ללא נקודה בליגה, עם הפרש שערים של 11:1 שלילי. האורחת ניצחה במחזור הראשון את הפועל חיפה, אך מאז הובסה מול הפועל באר שבע (7:0) ומכבי ת''א (4:1). כך שהיא עם 3 נקודות והפרש שערים 11:2.

בטבריה ניסו לשדר כל השבוע רוגע לשחקנים ולהבהיר להם שאף אחד במועדון לא מתרגש מהתבוסות מול שתי הקבוצות הטובות בליגה. "עכשיו אנחנו חוזרים למעשה לליגה שלנו", אמרו במועדון. "אלה המשחקים שצריך לקחת בהם נקודות כדי להתרחק מהתחתית.

בטבריה ייעדרו אונדז'יי באצ'ו, שעדיין לא שיחק בליגה, לאחר שנפצע בגביע הטוטו מול הפועל פ"ת, דוד קלטינס שעדיין סובל מהמתיחה בתאומים ודניאל גולאני, ששבר את קרסולו מול מכבי ת''א וסיים למעשה את העונה. קלטינס ניסה השבוע לחזור להתאמן, אך עדיין חש כאבים.

שחקני עירוני טבריה באימון (עודד חסין)

בטבריה מנסים עדיין למצוא מחליף בעמדת המגן עד לתום החלון, בראשון בערב. מי שחוזר לסגל הוא סמביניה, שריצה עונש הרחקה. חודדה מתלבט בין ווהיב חביבאללה לרון אונגר בכנף ימין.

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: “אנחנו לא נותנים לרעשי רקע לבלבל אותנו, אנחנו יודעים איזו קבוצה יש לנו ואנחנו בטוחים ומאמינים בה. מגיעים לכל משחק באנרגיה וגישה חיוביים. נתניה מועדון מנוסה, שפתח את העונה בצורה פחות טובה ואנחנו יוצאים למשחק חוץ קשה מאוד, כשהם עם הגב לקיר. נצטרך להיות חכמים, סבלניים ומפוקסים במשחק”.

שחקני עירוני טבריה באימון (עודד חסין)

מוחמד אוסמן התייחס לשני המשחקים האחרונים מול באר שבע ומכבי ת''א: “זה לא היה קל. לא קל לשחקנים לספוג תבוסות כאלה. ספגנו שבעה שערים במשחק אחד ואז ארבעה במשחק שאחריו. לא קל לשחקן פשוט לשכוח מזה ולהעביר את זה הלאה, אבל זה מה שניסינו לעשות השבוע. לשים את המשחקים האלה מאחורינו ולהתרכז במכבי נתניה, כדי להוציא מולם את מקסימום הנקודות. זאת התוכנית שלנו וכולנו כרגע אופטימיים לקראת המשחק”.

אוסמן נשאל האם היה לו קשה במיוחד, כשחקן מרכז שדה, מול האמצע החזק של באר שבע ומכבי ת''א וענה: “ברור. אלה שתי קבוצות עם מרכז חזק מאוד, למרות שעם ריינה הצלחתי גם להתמודד איתם וגם לנצח, כך שכן ידעתי מה לעשות, אבל אנחנו קבוצה חדשה ואני עוד מסתגל לחבריי החדשים ואנחנו כולנו עדיין לומדים לשחק יחד”.

שחקני עירוני טבריה באימון (עודד חסין)

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס: ווהיב חביבאללה (רון אונגר), הארון שפסו, סמביניה, עומר יצחקי, אלי בלילתי: מוחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה: פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.