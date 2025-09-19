יום שישי, 19.09.2025 שעה 14:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

בסוכנות למניעת סמים יבחנו את מקרה הכדורסלן

הסוכנות בישראל למניעת סמים בספורט הישראלי, שעובד תחת WADA, תחקור את האירוע עם הכדורסלן הזר שמשחק בקבוצה מליגת ווינר סל, ונעצר במדינה זרה

|
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)

פרשת הסמים של הכדורסלן בחו”ל קצת ירדה מתחת לרדאר, אך מאחורי הקלעים הסאגה הזו ממש לא הסתיימה. אותו שחקן נתפס לכאורה עם סמים במדינה זרה כשהוא משחק בקבוצה בליגת ווינר סל, והוא אף נעצר על האירוע ולא הורשה לו להגיע לישראל למספר ימים, עד שהעניין סודר.

כעת, השחקן עם הקבוצה שלו כשזו מתכוננת לפתיחת העונה, רק שהסיפור לא תם לו. בסוכנות למניעת סמים בספורט הישראלי יבדקו את הנושא ויחקרו אותו לעומק, וייתכן שהם עלולים לפעול בנושא ואף להרחיק את השחקן, בהתאם לממצאים שלהם מהחקירה. בסוכנות כבר פנו לרשויות של אותה מדינה זרה שבה האירוע קרה במטרה לקבל מידע בנושא.

הוועדה של הסוכנות תבחן את המקרה, כאשר היא עובדת תחת WADA, וברשותה אפשרות להרחיק שחקנים בישראל. כזכור, בעבר הארגון כבר הרחיק שחקנים כמו המקרה של אקסבייר מנפורד דאז בהפועל תל אביב. גם בכדורגל הסוכנות לא מזמן ביצעה מהלך דומה, עם שחקנה של כפר שלם דאז והפועל פ”ת כיום, קליי.

