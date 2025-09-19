בסוכנות למניעת סמים יבחנו את מקרה הכדורסלן

פרשת הסמים של הכדורסלן בחו”ל קצת ירדה מתחת לרדאר, אך מאחורי הקלעים הסאגה הזו ממש לא הסתיימה. אותו שחקן נתפס לכאורה עם סמים במדינה זרה כשהוא משחק בקבוצה בליגת ווינר סל, והוא אף נעצר על האירוע ולא הורשה לו להגיע לישראל למספר ימים, עד שהעניין סודר.

כעת, השחקן עם הקבוצה שלו כשזו מתכוננת לפתיחת העונה, רק שהסיפור לא תם לו. בסוכנות למניעת סמים בספורט הישראלי יבדקו את הנושא ויחקרו אותו לעומק, וייתכן שהם עלולים לפעול בנושא ואף להרחיק את השחקן, בהתאם לממצאים שלהם מהחקירה. בסוכנות כבר פנו לרשויות של אותה מדינה זרה שבה האירוע קרה במטרה לקבל מידע בנושא.

הוועדה של הסוכנות תבחן את המקרה, כאשר היא עובדת תחת WADA, וברשותה אפשרות להרחיק שחקנים בישראל. כזכור, בעבר הארגון כבר הרחיק שחקנים כמו המקרה של אקסבייר מנפורד דאז בהפועל תל אביב. גם בכדורגל הסוכנות לא מזמן ביצעה מהלך דומה, עם שחקנה של כפר שלם דאז והפועל פ”ת כיום, קליי.