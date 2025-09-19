יום שישי, 19.09.2025 שעה 12:10
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

צמוד בין ביטון וסטיוארט, מי Winner המחזור?

המשיכו להצביע לשחקן המצטיין: כוכב באר שבע, שכיכב עם שלושער וחלוץ חיפה, שכבש, צמודים. אלטמן ניצח את בית"ר ושגיב יחזקאל בתמונה. אז מי ייבחר?

|
מי יהיה ה-WINNER של המחזור? (ניתאי קופפר)
מי יהיה ה-WINNER של המחזור? (ניתאי קופפר)

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח. המחזור השלישי הגיע לסיומו ובו קיבלנו כמות גבוהה מאוד של שערים, משחקים מסקרנים כמדי שבוע ומפגש אחד בבלומפילד אליו הכדורגל הישראלי התגעגע ושנגמר בדרמה גדולה. זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי לבחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

טריבאנטה סטיוארט

למכבי חיפה יש חלוץ, ועוד איזה חלוץ. הג’מייקני המשיך להראות איזה רכש נהדר הוא כשהיה אחד הטובים על הדשא ב-1:5 הנפלא של הירוקים של מ.ס אשדוד. אמנם רק שער אחד, אבל הנוכחות, האיומים והעבודה שלא פוסקת סידרו לו העדפה על פני ג’ורג’ה יובאנוביץ’ בשלב הזה.

טריבאנטה סטיוארט (עמרי שטיין)טריבאנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

דן ביטון

לפעמים אין מה להוסיף, והכדור שיש לו בית מדבר בפני עצמו. שלושער ענק לרשת של הפועל ירושלים, הראשון בקריירה של הקיצוני האדיר של הפועל באר שבע. מתחילת המעבר לבירת הנגב, ביטון הוכיח שהוא מהטובים בליגה, החותמת הגיע עם שלישייה ראשונה לרשת של יריבה, כשכל גול בצבע.

דן ביטון (אורן בן חקון)דן ביטון (אורן בן חקון)

עומרי אלטמן

איזה סיפור מטורף, כזה שיש רק בסרטים. היה נראה שהוא בדרך החוצה, היה נראה שאין סבלנות כבר, היה נראה שהקדנציה הזו לא תהיה מוצלחת כמו הקודמות, הכל היה נראה, עד שפצצה אחת ברגל ימין בדקה ה-98 סידרה להפועל ת”א את אחד הניצחונות הגדולים שלה בעשור האחרון. הסמל נתן הרבה מעבר לשלוש נקודות, עם 2:3 סופר דרמטי על בית”ר.

עומרי אלטמן חוגג (רדאד געומרי אלטמן חוגג (רדאד ג'בארה)

שגיב יחזקאל

אושר דוידה היה אחד השחקנים הטובים של מכבי ת”א בעונה שעברה, אז המחמאה הכי גדולה ליחזקאל זה שהוא פתח על חשבונו ולרגע לא הורגש הבדל בחלק הקדמי. נייד, דינמי, עובד, שומר, תומך בהתקפה וגם קינח עם גול מהנקודה הלבנה. כשהפציעות מאחוריו, ללא ספק אחד הטובים בליגה. היה אחד הטובים ב-1:4 על טבריה.

שגיב יחזקאל (חגשגיב יחזקאל (חג'אג' רחאל)

אופק ביטון

כמה טוב שחזרת לישראל. במשחק הבכורה שלו, הקשר הנהדר הדביק כדור אדיר לחיבורים והעלה את הפועל חיפה ל-0:1 על בני סכנין, עם שער שפתח את הצ’אקרות ובהמשך גל אראל וחניכיו ניצחו 0:2. ביטון מסוג השחקנים שגם בהפועל ירושלים וגם כעת בהפועל חיפה, קשה להבין איך אין לו מקום באחת הגדולות.

אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

עידן כהן

עם הכדורגל ההתקפי של עומר פרץ, מגנים יכולים לפרוח וכך עושה המגן הימני של הפועל פתח תקווה. המלאבסים חגגו בענק עם 1:3 על מכבי נתניה, עידן כהן היה הטוב על הדשא עם שני בישולים בשני השערים הראשונים, בהופעה נהדרת שהוכיחה שמקומו תמיד היה בליגת העל.

עידן כהן במאבק (רועי כפיר)עידן כהן במאבק (רועי כפיר)
