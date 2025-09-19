בדרך לעסקת ענק: אפולו קרובה לקניית אתלטיקו

מהפכה בבירת ספרד? דיווחים באירופה טוענים כי קרן ההשקעות הפרטית האמריקאית Apollo Global Management נמצאת בשלבים מתקדמים של מו"מ לרכישת למעלה מ-50% ממניות אתלטיקו מדריד, אחת הקבוצות הגדולות בספרד, שמוערכת כיום בשווי של כ-2.5 מיליארד אירו.

על פי הפרסומים, אפולו מתכננת לרכוש חלק מהמניות של ארבעת בעלי המניות הנוכחיים: מיגל אנחל חיל מארין (50.82%), אנריקה סרסו (15.22%) קרן קאוונטום פאסיפיק (27.81%) וקרן ארס מנג’מנט (33.96%).

הכוונה היא שהארבעה יישארו במועדון כשותפים בעלי מניות מיעוט, כאשר אפולו תוביל גם מהלך של הגדלת ההון (הנפקת מניות חדשה), שייתן לה את השליטה בקבוצה.

חוליאן אלבארס (IMAGO)

למרות המהלך הדרמטי, באפולו מתכוונים להשאיר את מיגל אנחל חיל בתפקיד המנכ"ל ואת אנריקה סרסו בתפקיד נשיא המועדון, כדי לשמור על יציבות ניהולית.

אם העסקה תצא לפועל, מדובר יהיה באחת ההשתלטויות הבולטות ביותר של גוף השקעות אמריקאי על מועדון צמרת באירופה, תופעה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות.