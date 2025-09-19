יום שישי, 19.09.2025 שעה 12:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

בדרך לעסקת ענק: אפולו קרובה לקניית אתלטיקו

מהפכה בבירת ספרד? לפי דיווחים באירופה, קרן ההשקעות האמריקאית בשלבים מתקדמים של מו"מ לרכישת 50% ממניות הקולצ'ונרוס. כך השליטה במועדון תיראה

|
שחקני אתלטיקו מדריד מאושרים (La Liga)
שחקני אתלטיקו מדריד מאושרים (La Liga)

מהפכה בבירת ספרד? דיווחים באירופה טוענים כי קרן ההשקעות הפרטית האמריקאית Apollo Global Management נמצאת בשלבים מתקדמים של מו"מ לרכישת למעלה מ-50% ממניות אתלטיקו מדריד, אחת הקבוצות הגדולות בספרד, שמוערכת כיום בשווי של כ-2.5 מיליארד אירו.

על פי הפרסומים, אפולו מתכננת לרכוש חלק מהמניות של ארבעת בעלי המניות הנוכחיים: מיגל אנחל חיל מארין (50.82%), אנריקה סרסו (15.22%) קרן קאוונטום פאסיפיק (27.81%) וקרן ארס מנג’מנט (33.96%).

הכוונה היא שהארבעה יישארו במועדון כשותפים בעלי מניות מיעוט, כאשר אפולו תוביל גם מהלך של הגדלת ההון (הנפקת מניות חדשה), שייתן לה את השליטה בקבוצה.

חוליאן אלבארס (IMAGO)חוליאן אלבארס (IMAGO)

למרות המהלך הדרמטי, באפולו מתכוונים להשאיר את מיגל אנחל חיל בתפקיד המנכ"ל ואת אנריקה סרסו בתפקיד נשיא המועדון, כדי לשמור על יציבות ניהולית.

אם העסקה תצא לפועל, מדובר יהיה באחת ההשתלטויות הבולטות ביותר של גוף השקעות אמריקאי על מועדון צמרת באירופה, תופעה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות.

