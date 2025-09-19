יום שישי, 19.09.2025 שעה 16:23
נואה ליילס זכה באליפות העולם ב-200 מטר

האצן האמריקאי שמר על התואר וזכה במדליית הזהב בתחרות כשעצר את השעון על 19.52 שניות, ושחזר את השיא של בולט. בדנרק, האמריקאי סיים שני עם 19.58

נואה ליילס (IMAGO)
נואה ליילס (IMAGO)

אחרי שקיבלנו דרמה מטורפת ב-100 מטר לגברים, אליפות העולם באתלטיקה, הנערכת ביפן, ממשיכה בשעה זו עם אחד מרגעי השיא – גמר ה-200 מטרים לגברים, כאשר שמונת הספרינטרים הטובים בעולם מתייצבים על קו הזינוק, כשאמריקאי רוצה לזכות בזהב.

בגמר מתייצבים שמונה הטובים בעולם: סינסיפו דמביל (דרום אפריקה), טפיוונשה מקאראוו (זימבבואה), אלכסנדר אוגנדו (הרפובליקה הדומיניקנית), לטסיל טבוגו (בוטסואנה), נואה ליילס (ארה”ב), בראיין לבל (ג’מייקה), קני בדנארק (ארה”ב), ז’רנל יוז (אנגליה).

כזכור, שיא העולם ב-200 מטרים שיא העולם נקבע ב-2009 על ידי יוסיין בולט כמובן, שעצר את השעון בזמן מטורף של 19:19 בלבד. כעת, אחרי שליילס, שזכה בזהב באליפות הקודמת ב-2023 ולאחר שקבע את תוצאת השנה בחצי הגמר עם 19:51, הוא רוצה לסיים במקום הראשון.

