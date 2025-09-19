נואה ליילס זכה באליפות העולם ב-200 מטר

אחרי שקיבלנו דרמה מטורפת ב-100 מטר לגברים, אליפות העולם באתלטיקה, הנערכת ביפן, ממשיכה בשעה זו עם אחד מרגעי השיא – גמר ה-200 מטרים לגברים, כאשר שמונת הספרינטרים הטובים בעולם מתייצבים על קו הזינוק, כשאמריקאי רוצה לזכות בזהב.

בגמר מתייצבים שמונה הטובים בעולם: סינסיפו דמביל (דרום אפריקה), טפיוונשה מקאראוו (זימבבואה), אלכסנדר אוגנדו (הרפובליקה הדומיניקנית), לטסיל טבוגו (בוטסואנה), נואה ליילס (ארה”ב), בראיין לבל (ג’מייקה), קני בדנארק (ארה”ב), ז’רנל יוז (אנגליה).

כזכור, שיא העולם ב-200 מטרים שיא העולם נקבע ב-2009 על ידי יוסיין בולט כמובן, שעצר את השעון בזמן מטורף של 19:19 בלבד. כעת, אחרי שליילס, שזכה בזהב באליפות הקודמת ב-2023 ולאחר שקבע את תוצאת השנה בחצי הגמר עם 19:51, הוא רוצה לסיים במקום הראשון.