3,000 ש"ח קנס על אבוקות, 500 על חם צוואר

מחר (שבת, 20:00) מכבי תל אביב תארח בבלומפילד את הפועל ירושלים במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, לקרב קצוות, כשהאלופה המכהנת עדיין מושלמת בליגה עם שלושה ניצחונות ושלוש רביעיות, בעוד שהאדומים מהבירה עדיין לא הצליחו להשיג נקודה וסופרים שלושה הפסדים רצופים.

משטרת ישראל פרסמה היום את היערכותה למשחק מחר, כולל הנחיות לגבי שעת ההגעה המומלצת, הרחובות הסגורים והבדיקות הקפדניות שייערכו מחוץ לאצטדיון. השערים צפויים להיפתח בשעה 18:00, שעתיים לפני שריקת הפתיחה, כשכאמור, יתבצע בידוק לאוהדים.

מהשעה 14:45, הרחובות: אמץ, שארית ישראל, התחייה, 3320 מכיוון רחוב בן צבי ו-3952 מכיוון רחוב בן צבי יסגרו לתנועה. תתבצע אכיפה מוגברת גם לגבי חניית רכבים במקומות אסורים. המשטרה גם לא תאפשר לאוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול להיכנס לפנים האצטדיון.

פרשי משטרה (דוברות המשטרה)

כמו כן, המשטרה תאסור הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה, כשעבירה על כך עלולה לגרור קנס על סך 3,000 ש”ח ופתיחת הליך פלילי כנגד אותם מפעילים. בנוסף, תיאסר כניסה למשחק עם חם צוואר, רעלות פנים או כל פריט שיקשה על זיהוי אדם, כשמי שיגיע עם הדברים האלו ייקנס ב-500 ש”ח ולא יוכל להיכנס גם כן למגרש.

מהמשטרה נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.