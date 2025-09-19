בשעה טובה: תורג'מן קיבל ויזת עבודה, יטוס מחר

ב-20 באוגוסט ניו אינגלנד רבושולן הודיעה באופן רשמי על צירופו של דור תורג’מן, ומאז השחקן עדיין נמצא בישראל למרות שהליגה בארצות הברית ממשיכה ואפילו נמצאה באותם ימים בשיא שלה. כעת, כשנותרו עוד ארבעה משחקים לסיום העונה, סוף סוף החלוץ יחבור לחבריו החדשים.

תורג’מן קיבל את ויזת העבודה שלו והוא ימריא מחר (שבת) לארצות הברית כדי להתחיל באופן רשמי בפרק החדש שלו בקריירה, כאשר ישחק בפעם הראשונה מעבר לים. החלוץ סגר את כל העניינים, קיבל את כל האישורים, כאמור גם את ויזת העבודה וכעת הוא יכול לטוס לארצות הברית.

לניו אינגלנד כאמור נותרו ארבעה משחקים עד לסיום העונה ב-MLS, כאשר המפגש הבא הוא מחר (שבת, 21:30) נגד פילדלפיה של תאי בריבו, אותו כאמור תורג’מן צפוי להחמיץ עדיין. בהמשך יש אטלנטה, שיקגו ומשחק אחד מאוד יוקרתי ומרגש עבור כל שחקן, נגד אינטר מיאמי וליאו מסי, ב-5.10 ב-2:30 שעון ישראל.

עיליי פיינגולד (רויטרס)

המועדון, שבו משחק ישראלי נוסף בדמות עיליי פיינגולנד, נמצא במקום ה-11 במזרח בליגה, כאשר פילדלפיה של תאי בריבו במקום הראשון. יש לציין שהמקום התשיעי מוביל לעלייה לשמינית גמר הפלייאוף, אבל ניו אינלנד די רחוקה משם עם פער שקשה יהיה לסגור של עשר נקודות משיקגו, למרות שיש עוד משחק בין שתי הקבוצות.