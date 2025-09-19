"לפעמים לשטן יש את הדרך שלו, הגורל אכזרי"

אצטדיון שלם אתמול (חמישי) קם והריע לקווין דה בריינה, כי השחקן הכי גדול בתולדות מנצ’סטר סיטי לדעת רבים חזר למקום בו עשה את מרבית הקריירה שלו. לצערו, קשר נאפולי הוחלף כבר אחרי 26 דקות ולא בגלל פציעה, אלא בגלל ששחקן של אלופת איטליה הורחק ואנטוניו קונטה נאלץ להגיב.

קונטה הסביר את ההחלטה להוציא דווקא את הבלגי: “לפעמים לשטן יש את הדרך שלו, הגורל יכול להיות אכזרי מאוד. זה היה הדבר היחיד שהייתי יכול לעשות. הרגשתי ממש רע עבור דה בריינה ועבורי, אני יודע כמה הוא התרגש מלשחק במשחק הזה, ואני התרגשתי בשבילו, לשחק באצטדיון הישן שלך, מול המועדון הישן שלך”.

על המשחק: “יש טעם מר בפה, כי זה מאכזב. התכוננתי למשחק בצורה שבה שיחקנו 20 דקות, ואז הייתה ההרחקה. אני לא אגיד עם ההרחקה מוצדקת או לא כי לא צפיתי בה עדיין. לשחק מול סיטי זה קשה גם ב-11 מול 11, אבל ראיתי גישה נהדרת של הבחורים שלי. השחקנים שלי עשו עבודה טובה. לשחק כאן זה קשה, ב-10 שחקנים למשך 80 דקות זה בלתי אפשרי כבר”.

ארלינג הולאנד וקווין דה בריינה בסיום (IMAGO)

זה היה ההפסד הראשון של נאפולי העונה, אחרי שפתחה את הליגה עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים. התכולים של קונטה ישובו לזירה המקומית עם משחק נגד פיזה ואז משחק נגד מילאן בחוץ, לפני שישובו לליגת האלופות במטרה להשיג ניצחון ראשון העונה כשיארחו באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה את ספורטינג ליסבון.