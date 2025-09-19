אחרי שבעונה האחרונה ברצלונה חזרה להיות ברצלונה וזכתה בדאבל מקומי, השנה היא רוצה ללכת עד הסוף גם במפעל הכי יוקרתי באירופה ואתמול (חמישי) היא פתחה את דרכה בטורניר ברגל ימין. הקטלונים הגיעו למפגש חוץ קשה מאוד בסנט ג’יימס פארק, ויצאו עם 1:2 הודות לצמד של מרקוס רשפורד במחזור הראשון בליגת האלופות.

זה היה משחק לא קל בכלל, כאשר המגפייז גם פתחו בלחץ אדיר על כל המגרש והוציאו את בארסה מאיזון לפרקים, אבל השחקן שמכיר הכי טוב את אדמת אנגליה בסגל של הבלאוגרנה נתן פתיחה טובה, להבדיל מפתיחת עונה שעברה בצ’מפיונס: “סופר רשפורד, קילר, כמה טוב שהחתימו אותך”, נרשם בכלי תקשורת שונים בספרד.

בעיתונות התמוגגו מהקיצוני שמושאל מיונייטד: “זה הלילה של מרקוס רשפורד, הוא יצר, הוא בעט, הוא איים, הוא הכין מצבים לאחרים, לעצמו ועשה את כל ההבדל. זה הלילה הגדול הראשון שלו בברצלונה, וכנראה שלא האחרון”, נרשם ב’מארקה’. במונדו דפורטיבו הוסיפו: “שחקן קטלני, שני הגולים קטלניים, כל המשחק קטלני, הופעה פשוט קטלנית”.

מרקוס רשפורד חוגג (IMAGO)

רשפורד עצמו אמר בסיום: “היה משחק נהדר באצטדיון חוץ קשה מאוד. שיחקנו טוב. בגול הראשון ראיתי שיש לי שטח במקומות שאני אוהב ותקפתי. אני מתרכז בסיומת שלי. הנגיחה קשה יותר עבורי מאשר הגול השני, כבר כבשתי כמה גולים כמו השער השני. אני פשוט מקווה להמשיך להבקיע ולעזור למועדון. אני עובד על הדברים האלה כל החיים שלי, יש לי את הטכניקה למהלכים כאלה”.

עוד אמר: “זה הכל עניין של ביטחון. לבעוט, לאיים, שיהיה לך אומץ לעשות דברים מהסוג הזה. לרשום משחק כזה עבורי עם גולים כאלה זה מושלם. יש כאן קבוצה מדהימה, שחקנים בטופ. זה לא קל לבוא לעיר חדשה, תרבות חדשה, אבל אני נהנה ומתחיל להרגיש יותר בנוח עם כל יום שעובר. עם הזמן אני גם אשפר את הרמה שלי, אהיה כדורגלן טוב יותר בסופו של דבר”.

כמובן שהאנגלי נבחר לשחקן המצטיין במשחק, ומי שעוד התלהב ממנו הוא כוכב הקבוצה שלו שיחק, לאמין ימאל. הכישרון בן ה-18 העלה סטורי של רשפורד עם אימוג’י של אש, למרות שכנראה אם לאמין ימאל לא פצוע רשפורד בכלל לא פותח בהרכב. אגב, מבחינת חדשות פחות טובות, פאו קוברסי נפגע קצת בברך ובספרד טוענים שזה לא חמור מידי והשחקן יכול להיות כשיר לחטאפה במשחק הבא בליגה, אך ייתכן שהאנזי פליק יחליט לתת לו מנוחה ולא ירצה להעמיס.