יום שלישי, 23.09.2025 שעה 02:27
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

המהיר בהיסטוריה: השיא המטורף של הולאנד

הכוכב של סיטי כבש ב-0:2 על נאפולי, והפך למהיר בהיסטוריה שמגיע ל-50 שערים באלופות. פפ: "אנו ברי מזל, הוא כמו כריסטיאנו". וגם: על דה בריינה

|
ארלינג הולאנד חוגג 50 שערים (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג 50 שערים (IMAGO)

ארלינג הולאנד ממשיך לשבור שיאים בקצב מסחרר. אמש (חמישי), חלוצה של מנצ’סטר סיטי כבש ב-0:2 על נאפולי במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות, והגיע ל-50 שערים במסגרת המפעל. בכך, הפך למהיר בהיסטוריה שהגיע לציון הדרך הזה. 

לחלוץ נדרשו 49 הופעות בלבד כדי להגיע להישג הזה, כשהוא מדיח מהפסגה את רוד ואן ניסטלרוי, שהגיע לציון הדרך הזה לאחר 62 משחקים. כרגיל, הוא מנפץ שיאים ומשאיר אבק לאחרים.

מבשל השער, פיל פודן, התייחס בסיום לחברו ואמר: “המחצית הראשונה הייתה קצת מתסכלת. לא הצלחתי לגעת יותר מדי בכדור בין הקווים. ארלינג [הולאנד] תמיד יצליח לרוץ, זה פשוט עניין של ליצור את החיבור איתו. נראה שהוא שובר כל שיא. זה חסר תקדים מה שהוא עושה. איזה שחקן מדהים”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

גם פפ גווארדיולה התמוגג: “50 שערים להולאנד? כל הגולים מעולם אחר. ששחקן כזה מקדימה אצלך זה נותן כל כך הרבה ביטחון. דה בריינה? אני מקווה לפגוש אותו תכף. אי אפשר לתאר בכלל מה שקווין עשה כאן בעשור האחרון. לזכות במה שזכינו היה בלתי אפשרי בלעדיו. חבל שהוא ירד מוקדם, אבל הוא הרגיש את אהבת הקהל”.

הספרדי המשיך לדבר על החלוץ הנורבגי: “הולאנד הוא כמו כריסטיאנו רונאלדו או רוברט לבנדובסקי. הוא מדהים. הוא יכול להיות הכובש הכי גדול בתולדות המפעל הזה, אין ספק בכלל. אנחנו ברי מזל שיש לנו שחקן כזה”. המאמן גם התלונן על הלו”ז: “אנחנו שיחקנו כעת בחמישי ומשחקים שוב בראשון, עדיף שלא אגיב על הדברים האלה פעם נוספת”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */