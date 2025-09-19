המהיר בהיסטוריה: השיא המטורף של הולאנד

ארלינג הולאנד ממשיך לשבור שיאים בקצב מסחרר. אמש (חמישי), חלוצה של מנצ’סטר סיטי כבש ב-0:2 על נאפולי במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות, והגיע ל-50 שערים במסגרת המפעל. בכך, הפך למהיר בהיסטוריה שהגיע לציון הדרך הזה.

לחלוץ נדרשו 49 הופעות בלבד כדי להגיע להישג הזה, כשהוא מדיח מהפסגה את רוד ואן ניסטלרוי, שהגיע לציון הדרך הזה לאחר 62 משחקים. כרגיל, הוא מנפץ שיאים ומשאיר אבק לאחרים.

מבשל השער, פיל פודן, התייחס בסיום לחברו ואמר: “המחצית הראשונה הייתה קצת מתסכלת. לא הצלחתי לגעת יותר מדי בכדור בין הקווים. ארלינג [הולאנד] תמיד יצליח לרוץ, זה פשוט עניין של ליצור את החיבור איתו. נראה שהוא שובר כל שיא. זה חסר תקדים מה שהוא עושה. איזה שחקן מדהים”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

גם פפ גווארדיולה התמוגג: “50 שערים להולאנד? כל הגולים מעולם אחר. ששחקן כזה מקדימה אצלך זה נותן כל כך הרבה ביטחון. דה בריינה? אני מקווה לפגוש אותו תכף. אי אפשר לתאר בכלל מה שקווין עשה כאן בעשור האחרון. לזכות במה שזכינו היה בלתי אפשרי בלעדיו. חבל שהוא ירד מוקדם, אבל הוא הרגיש את אהבת הקהל”.

הספרדי המשיך לדבר על החלוץ הנורבגי: “הולאנד הוא כמו כריסטיאנו רונאלדו או רוברט לבנדובסקי. הוא מדהים. הוא יכול להיות הכובש הכי גדול בתולדות המפעל הזה, אין ספק בכלל. אנחנו ברי מזל שיש לנו שחקן כזה”. המאמן גם התלונן על הלו”ז: “אנחנו שיחקנו כעת בחמישי ומשחקים שוב בראשון, עדיף שלא אגיב על הדברים האלה פעם נוספת”.