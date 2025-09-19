"ראשפורד זורח", "זה הלילה הראשון הגדול שלו"

ללא לאמין ימאל, אך עם מרקוס ראשפורד אחד, יחיד ומיוחד. אמש (חמישי) ברצלונה פתחה את דרכה בשלב הליגה של ליגת האלופות, כאשר ניצחה 1:2 את ניוקאסל עם צמד גדול של החלוץ האנגלי שלה, שהגיע מוקדם יותר הקיץ למועדון הקטלוני.

בתקשורת המקומית התלהבו מראשפורד וב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “ראשפורד זורח, כמה הוא נפלא”. על ברצלונה נכתב: “הייתה לוחמת, חסינה מטעויות לעומת יעילות אדירה”. ב’מארקה’ הכותרת הייתה: “ראשפורד הוא התותח”. ב’אס’ הכריזו: “הלילה הראשון הגדול שלו”.

ראשפורד דיבר לאחר ההתמודדות: “ראיתי רק את השער השני, זה היה משחק נהדר עם אצטדיון קשה, שיחקנו טוב מאוד. נגיחה קשה לי יותר, אני אנסה להמשיך להבקיע יותר, הגול השני? הטכניקה טובה, עבדתי על זה כל חיי וזה יותר עניין של ביטחון ותעוזה. קשה להיות שחקן פותח, יש לנו קבוצה עם שחקנים מהשורה הראשונה. אני מרגיש יותר בנוח, אני נהנה מזה וככל שהעונה תתקדם, אני חושב שאשחק טוב יותר”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)

בלם הקבוצה, רונאלד אראוחו, החמיא לחלוץ: “הוא שחקן מדהים. הוא עושה את אותו הדבר באימונים, הוא ברמה גבוהה ואני מקווה שהוא יוכל להמשיך ככה. הקבוצה? השקיעה מאמץ וניצחנו, זה מה שחשוב. אנחנו שמחים מהניצחון, ניוקאסל היא קבוצה שלוחצת הרבה.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, אמר: “אני לא מופתע מהשער השני של ראשפורד כי הוא כובש כאלה באימונים, הדבר החשוב הוא שהוא יקבל את הביטחון. חשוב מאוד להתחיל עם שלוש הנקודות האלו כאן, הקבוצה הייתה פנטסטית, אמרנו שחשוב לשמור על רשת נקייה ב-15 הדקות הראשונות ומבחינתי כל המשחק התנהל בצורה טובה”.