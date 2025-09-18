באלופות: השלט המקומם של אוהדי גלאטסראיי

התרגלנו כבר מאז ה-7 באוקטובר שאנשים ברחבי העולם לא ממש אוהבים את ישראל בלשון המעטה, למרות העובדה שהמדינה שלנו היא זו שהותקפה באותו בוקר נוראי. למרות זאת, זה לא מונע את השנאה וגם בספורט אוהדים רבים מביעים את דעתם, שהיום (חמישי) היו אלה אוהדי גלאטסראיי שהביעו את דעתם עם שלט מכעיס.

הקהל הטורקי הגיע למשחק חוץ בגרמניה נגד איינטרכט פרנקפורט בליגת האלופות, במסגרת המחזור הראשון של המפעל היוקרתי ביותר באירופה, והקהל הניף שלט שכתוב עליו לשחרר אל פלסטין באנגלית. 13 אוהדים החזיקו שלט כל אחד עם אות’, והכל ביחד הרכיב את האיות, כאשר לא מעט אוהדים מעליהם החזיקו בדגלי פלסטין. אפשר רק ליהנות שאותם אוהדים חוו הפסד לא נעים עם 5:1 לגרמנים.

נזכיר שרק אתמול במשחק של ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, אוהד ניסה להיכנס עם דגל של פלסטין והמשטרה המקומית קלטה זאת ולא אפשרה לו לעשות זאת. כאן יש לציין שזה לא אוהד אחד ולא שניים, אלא עשרות, ובכל זאת המשטרה בגרמניה לא מנעה זאת והמחאה הפוליטית קרתה במשחק גדול מאוד בתחרות של אופ”א.