ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"אני בסיוט, לא הולך למשחקים כי אני מפחד"

נחשף ב"שיחת היום": אוהד מכבי, שנגנבה לו תעודת הזהות ע"י נוכל ואמצעותה עוקץ אוהדים, סיפר: "הוא עקץ באלפי שקלים עשרות אנשים, אני מקבל איומים"

אוהד מכבי תל אביב, מתן יחזקאל, טען כי מתחזה גנב את זהותו ומשתמש בה כדי לעקוץ אוהדים באלפי שקלים. בזמן שהוא נאלץ להתמודד עם איומים והאשמות – נעקצים נוספים משתפים כיצד נפלו לאותה השיטה. יחזקאל עלה לדבר על התחושות הקשות בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

מתן, ספר לנו איך זה קרה בכלל?
”לפני שלושה חודשים הגיעו אליי אנשים הביתה ואמרו לי שמישהו עם תעודת הזהות הקודמת שלי שאבדה לי, מתחזה אליי ועוקץ אנשים”.

מתי היא אבדה?
”לפני שלושה וחצי חודשים והודעתי על כך במשטרה. מישהו מצא אותה והשתמש בשמי כדי לעקוץ אנשים”.

ואז באים אנשים ומה? מי הם?
”הם בעצם נעקצים שלקחו מהם אלפי שקלים והכל עם התמונות שלי והשם שלי עם תעודת הזהות שלי. עד היום אני מקבל לא מעט איומים. לא פעם ולא פעמיים דופקים לי על הדלת אנשים שחושבים שעקצתי אותם”.

כמה אנשים הוא עקץ?
”יש בערך 30-40 אנשים שפנו אליי. אנשים נעקצים והוא נותן להם את הפרטים שלי”.

איך הוא עושה את העוקץ?
”הוא הולך לחברת פלאפון וקונה 50 סימים עם מספרים שונים. הוא מדבר עם בן אדם על מכירת כרטיסים או מנויים, לוקח להם את הכסף ונעלם”.

באיזה קבוצות הוא פועל?
”המון. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. הרבה. הוא בונה אמון ומושך את הכסף שהם שולחים לו, ולא מעביר להם כלום, אלא רק מוחק את הנייד”.

ניסית ללכת לבנקים או למשטרה?
”פניתי למשטרה אבל היא סגרה את התיק”.

ניסית אתה להתעמת איתו?
”אני לא יודע מי זה. שלחתי לו הודעה, אבל הוא חסם אותי. אני בסיוט שאני לא מאחל לאף אחד לעבור. חייבים לתפוס אותו ולדעת מי הבן אדם שמתחזה אליי ועוקץ אנשים ואת הכסף שלהם. אני כבר לא הולך למשחקי כדורגל כי אני מפחד שיחשבו שזה אני”.

מה אתה הולך לעשות הלאה?
”כל בן אדם שנעקץ אני רוצה להתנצל בפניו שהוא חווה את זה. ליבי יוצא אל אותם אנשים. אני לא מאחל את זה לאף אחד. יש אנשים שבאים לראות כדורגל וצריך להתעסק בטוב ובכיף של הדבר הזה. מקווה שזה ייגמר”.

מה החוקר במשטרה אמר לך כשהגעת?
”הגעתי למשטרה ואמרו לי שאין חוקר כרגע ונתנו לי רק טופס למלא של הגשת תלונה”.

האוהדים שנעקצו והגיעו אליך רצו להרביץ לך?
”הם היו מאוד תקיפים בקולם ואני יכול להבין אותם. מפה אני אגיד שרק מתחזים אליי כדי לנצל אנשים”.

