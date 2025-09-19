שאהין יעדר, התלבטות לברדה לגבי זהות המחליף

כשהיא מעודדת מניצחון הבכורה בליגה במחזור שעבר מול בני ריינה, עירוני קריית שמונה תתארח מחר (שבת, 20:00) אצל בית"ר ירושלים באצטדיון טדי, כשהיא זוכרת היטב שאותו משחק בשנה שעברה, היה המפנה שלה לאחר פתיחת עונה פחות טובה.

אלא שהמאמן שי ברדה יגיע בסגל חסר: אנתוני לימבומבה עבר ב-48 השעות האחרונות צילום באזור העקב, שהראה על בצקת ועל כך שהכאבים באזור לא הקרינו למקומות אחרים, אך לא יחזור לסגל במחזור הקרוב ויעשה זאת אולי במחזור הבא.

גם בילאל שאהין, שסובל מקרע קטן בשריר התאומים לא יהיה כשיר וצפוי לחזור בשבוע הבא, כאשר על פי האימונים האחרונים ברדה מתלבט לגבי זהות המחליף: הראל גולדנברג הצעיר זוכה לעדיפות, אך קיימת אופציה כי שי בן דוד יפתח בעמדת המגן השמאלי ואילו ליאל דרעי יערוך את הופעת הבכורה שלו בהרכב, דווקא מול המועדון ממנו הוא מושאל.

ליאל דרעי. יערוך את הבכורה בהרכב ק"ש דווקא מול בית"ר? (עמרי שטיין)

שאר ההרכב צפוי להיות זהה לזה שניצח בשבוע שעבר, כאשר במועדון מאמינים שאפשר לחזור מטדי עם נקודות, בהמשך ליכולת הטובה. יומיים וחצי לסגירת חלון ההעברות וכרגע נראה שהקבוצה לא תתחזק. לאחר הרצון לצרף את איאד חלאילי שחתם במכבי בני ריינה, אין כרגע מועמד אחר על הפרק.

“אנחנו מגיעים למשחק בטדי ולא צריך להכביר במילים על העוצמות שיש לבית"ר ירושלים עם הקהל, אבל אנחנו צריכים לבוא ולעשות את העבודה שלנו. לשתי הקבוצות הולך להיות משחק קשה ואנחנו צריכים להמשיך בדרך שהתחלנו במשחק האחרון. זה בא לידי ביטוי בגולים ובניצחון, אבל אנחנו צריכים להמשיך לשחק אותו הדבר”, אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק.

בילאל שאהין. יחמיץ את המשחק (שחר גרוס)

“זה אמנם קלישאתי להגיד שאנחנו צריכים להתקדם ממשחק למשחק אבל בשלב הזה של העונה אנחנו כן צריכים להיות יותר מרוכזים ליד השער ולשחק את המשחק שלנו. זה מרגש לחזור לטדי, הייתי שם בשתי קדנציות. לבית"ר יש את העוצמות שלה ואת הקהל שלה, אבל לק"ש יש את המטרות שלה”, הוסיף.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (ליאל דרעי), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוסה עלי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.