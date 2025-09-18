יום שישי, 19.09.2025 שעה 01:57
החטיבה העליונה של בית"ר חיפה מכוונת גבוה

כל קבוצות החטיבה העליונה של המועדון מהכרמל החלו את דרכן בליגות השונות ברגל ימין. הנוער זכו בניצחון גדול עם 9 שחקנים. וגם: נערים א', ב' ו-ג'

נוער בית
נוער בית"ר חיפה (באדיבות המועדון)

קבוצות החטיבה העליונה של בית"ר חיפה החלו השבוע את דרכן בליגות השונות. קבוצות נערים ג' ונערים ב' משחקות בליגה הארצית המאתגרת והן מכוונות לשמור על מקומן בליגות אלה. קבוצות הנוער ונערים א' משחקות בליגות המחוזיות ומטרתן להעלות לליגה הארצית. ארבע הנציגות של בית"ר חיפה פתחו את העונה עם ניצחונות.

לפני שנעבור לרשמים מהמשחקים ולתגובות המאמנים, דבר המנהל המקצועי, דאוד הלון, שמביע שביעות רצון מהפתיחה המוצלחת של העונה ומשתף במטרות להמשך: "זה שבוע שמסמל את הדרך המקצועית שבית״ר חיפה צועדת בה. ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים של הקבוצות הבכירות מראים שיש לנו מחלקת נוער רעבה, ממושמעת ומחויבת. השחקנים מבינים את הדרך – גם ברמת הערכים וגם ברמת היכולת על המגרש – וזה מה שנותן לנו את הכוח להאמין שהעתיד של המועדון נמצא בידיים מצוינות. אנחנו נמשיך להשקיע בפיתוח השחקנים ובבניית דור חדש שיישא את בית״ר חיפה קדימה".

הנוער: ניצחון בכוחות מצומצמים

קבוצת הנוער גברה 2:6 על הפועל חוף הכרמל במשחק שייזכר עוד זמן רב. למרות שנותרה בתשעה שחקנים לאחר שתי הרחקות, שחקניו של המאמן אריה הפגינו לב ענק והציגו יכולת התקפית מרשימה. בדקה ה-41 עימות בין שני שחקנים יריבים הותיר את שתי הקבוצות בעשרה שחקנים. אם לא די בכך, בפתיחת המחצית השניה אחד משחקני חיפה ספג כרטיס צהוב שני והורחק, בזמן שקבוצתו מובילה 1:3. שתי דקות מאוחר יותר חוף הכרמל צימקה מהנקודה הלבנה את התוצאה ל-2:3, אך ההמשך היה כולו של החיפאים, שחגגו ניצחון ביתי.

שני שחקנים כבשו צמדים לזכות המנצחת: יהב קימי (8, 80) ואיליי חנוכה (32, 51). השתתפו בחגיגה גם אורי יחזקאל (34) וליעד אלבז (72). מנגד, שחר אהרוני כבש צמד שערים (30, 49).

מאמן הנוער, שלומי טוויג, סיכם: “השחקנים הוכיחו אופי וגאוות יחידה. להישאר בתשעה שחקנים ולנצח בצורה כזו – זה מראה על חוסן מנטלי ועל מחויבות יוצאת דופן. אנחנו רק בתחילת הדרך ויש לנו עוד הרבה עבודה, אבל ברור שהקבוצה הזו מסוגלת לגדולות”.

נערים א': המנורה דלקה בסיום הדרבי

קבוצת נערים א', המודרכת ע"י שרון זכריה, כבשה את פסגת הטבלה בזכות ניצחון גדול 3:7 מול מ.כ כרמל, שהוליכה 0:2 לאחר 14 דקות וצעדה ביתרון 2:3 בתום המחצית הראשונה.

נערים אנערים א' ביתר חיפה (באדיבות המועדון)

זוכרים את אורי יחזקאל מהדיווח ממשחקה של קבוצת הנוער? למה השאלה הזו? כי אורי יחזקאל להט בדרבי עם חמישה שערים (34, 39, 52, 67, 88). שחקנים נוספים שכבשו לזכות המנצחת: דניאל לאונדי (49) ונועם מנדלמן (82). כבשו לזכות מ.כ כרמל: אורן אלמוג (7, 44) וגיא רבינוביץ'.

נערים ב': ניצחון קטן ומתוק בגליל המערבי

בשונה מקבוצות הנוער ונערים א', שחקני קבוצת נערים ב' הסתפקו בניצחון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל מטה אשר. הקפטן, הראל חזן, כבש את שער הניצחון בדקה ה-68. מאמן הקבוצה, אריה עידו, אמר: “זה ניצחון של לב ונחישות. הראל הוכיח מנהיגות אמיתית, כל השחקנים נתנו את הנשמה. אנחנו רוצים להמשיך בדרך הזו ולבנות קבוצה שמביאה גאווה למועדון”.

נערים בנערים ב' בית"ר חיפה (באדיבות המועדון)

נערים ג’: מהפך בהילוך שלישי

גם קבוצת נערים ג׳ פתחה עונה עם ניצחון משכנע – 1:3 במשחק החוץ מול הפועל כרמיאל, שעלתה ראשונה ליתרון משער שכבש איתי לזמי (15), אך לאחר מכן הגיע המהפך החיפאי עם שערים שכבשו אדהם מנסור (30), יוסף סופי (35) ועומר קהלני (62), במשחק שבו הקבוצה הציגה כדורגל התקפי ושוטף.

דאוד הלון, המשמש במקביל כמאמן הקבוצה, סיכם את המשחק: “ראינו על המגרש ילדים רעבים שמבינים מה זה לשחק עבור בית״ר חיפה. שלושה כובשים שונים במשחק אחד זה סימן מעודד מאוד לעונה שלפנינו".

נערים גנערים ג' בית"ר חיפה (באדיבות המועדון)
