אבוקסיס שוקל לשנות מערך, פלקושצ'נקו יסופסל?

כשהיא בתקופה לא טובה וללא ניצחון בליגה, מכבי נתניה תארח מחר (שבת, 20:00) את עירוני טבריה בידיעה שכל תוצאה מלבד ניצחון עשויה להוסיף למפלס הלחץ במועדון. לפחות לפי האימונים האחרונים, המאמן יוסי אבוקסיס עשוי לבצע מעין זעזוע בהרכב וגם מבחינת המערך, כאשר קו חמשת שחקני ההגנה המזוהה עימו, עשוי להתחלף למערך של ארבעה שחקני הגנה.

איתי בן שבת עשוי לצאת מההרכב, כאשר כארם ג'אבר ועמית כהן עשויים לפתוח כמגנים ואילו במרכז ההגנה דניס קוליקוב או מוחמד ג'טיי, שכפי שהצהיר המאמן, יחזור לתוכניות, יפתחו לצד סאבא חוודג'יאני. ההפתעה הגדולה מגיעה במרכז הקישור: מקסים פלקושצ'נקו תורגל מחוץ להרכב, כאשר עומרי שמיר צפוי לפתוח לצידו של עזיז אואטרה, בעוד הריברטו טבארש יעבור לעמדת הכנף ביחד עם עוז בילו.

אבוקסיס עדיין מתלבט סופית בנוגע למערך, אך נראה שהוא הבין שצריך להתבצע זעזוע במשחק הכה חשוב. רותם קלר ייעדר בשל הקרע ממנו הוא סובל, כאשר ליאון מזרחי, שחתם במועדון וערך אתמול אימון בכורה, צפוי להיכלל בסגל. שחקן הרכש החדש, גונטי ג'וניור דיומנדה, יערוך גם הוא רק הבוקר אימון בכורה ולא צפוי לשחק.

מקסים פלקושצ'נקו. יסופסל? (חגי מיכאלי)

מי שצפוי להישאר אם לא יחולו הפתעות הוא לואי חילף, שכבר קיבל הודעה למצוא קבוצה, אך שיחק במשחק האחרון. באסם זערורה וסאהר תאג'י עדיין מועמדים לעזוב. לגבי לוקאס פראייזו, בימים האחרונים עלתה האופציה של השאלתו, אך נראה שהדבר לא יקרה.

"כמובן שאנחנו בתקופה לא טובה, אנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות. יש קצת חוסר ביטחון בקבוצה בקרב מספר שחקנים ואנחנו מנסים להחזיר להם את הביטחון כדי לחזור ליכולת שלנו. זה משחק קשה מאוד, בטח במצב שלנו שאין לנו נקודות עדיין", אמר המאמן אבוקסיס לקראת המשחק.

יוסי אבוקסיס. שוקל לזעזע (חגי מיכאלי)

"שלושת הזרים שהצטרפו? אני מאמין שהם יעזרו לנו. כמובן שזה לוקח זמן כי הם הגיעו באיחור וייקח להם זמן להתאקלם. אני מאמין שעם שלושת השחקנים הללו תהיה לנו קבוצה טובה יותר", הוסיף מאמן נתניה.

שחקן ההתקפה עוז בילו הוסיף: "זה לא סוד שפתחנו את העונה לא טוב, אבל אנחנו עובדים מאוד קשה באימונים כדי לתקן את הדברים. אני מקווה שבשבת הקרובה נעשה את זה. זה משחק קשה, אנחנו לומדים את היריבה ומכירים אותה. מבחינה אישית אני מרגיש מצוין ושמח להתחיל את העונה בצורה טובה. זה מאכזב שזה לא עזר לקבוצה, אבל אני מקווה שאצליח לעזור לה כבר בשבת הקרובה".

הרכב משוער: עומר ניראון, כארם ג'אבר, סאבא חוודג'יאני, דניס קוליקוב (מוחמד ג'טיי), עמית כהן, עזיז אואטרה, עומרי שמיר (יובל שדה), מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאס דאבו.