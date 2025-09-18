ילדים ב': החל פרסום לוחות משחקי הליגות

כשבוע לפני תחילת משחקי הליגות בחטיבה הצעירה ובתחילתו של סופ"ש של משחקי גביע, החלה היום (חמישי) התאחדות לכדורגל בפרסום לוחות משחקי הליגות בשנתון ילדים ב'. מהשיבוצים הראשונים ניתן לזהות שלעיר ראשל"צ יהיו בעונה הקרובה שתי נציגות בליגת מרכז, כשלהפועל ראשל"צ מצטרפת גם א.ס רמת אליהו. עירוני קרית שמונה, על אף העובדה שהתקשתה לייצר שגרת אימונים כמו קבוצות אחרות, זכתה לשיבוץ בליגת שרון. להלן לוחות המשחקים שפורסמו, כתבה זו תתעדכן בהתאם לפרסום לוחות המשחקים.

ליגת מרכז

מ.ס. באר שבע "צו פיוס" - הפ' פ"ת זכריה רצאבי

בית"ר י-ם "צו פיוס" - הפועל ב"ש לבן

מכבי פ"ת מנשה משיח - ס. נס ציונה

הפועל רעננה - מ.ס. אשדוד

הפועל ר"ג דרום - הפועל ראשל"צ

מכבי ב"ש "צו פיוס" - מכבי חיפה "שמואל"

מכבי ת"א - בני יהודה ת"א

א.ס.רמת אליהו - הפועל ת"א "איתי תמיר"

מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" - מכבי רחובות צפון "צו פיוס"

מכבי נתניה 1 - הפ' ירושלים

ליגת שרון

מכבי חיפה אפרים - הפ' ניר רמת השרון דרום

הפועל חיפה 1 - מכבי הרצליה

בית"ר טוברוק - מ.ס. קדימה צורן

הפועל הוד השרון - הפועל כפ"ס אור

מכבי עמק חפר "צו פיוס" - מ.כ. נהלל יזרעאל

מכבי ת"א צפון "עופר דקל" - הפועל ת"א צפון

עירוני ק"ש "צו פיוס" - מכבי ע. קרית אתא

הפועל חדרה - מ.כ. נוה יוסף "צו פיוס"

מכבי פ"ת צפון - הפועל הרצליה

ליגת שרון 1

הפועל כפ"ס מערב - מכבי כפר סבא מערב

מ.ס. איחוד דרום השרון מערב - מ.ס. עמק חפר

מכבי עמק חפר אברהם - מכבי ע. כפר יונה 2 "צו פיוס"

הפ' הרצליה ע. מערב - מכבי הרצליה צפון

הפ' ניר רמה"ש צפון - איחוד בני בקה 2

הפועל לב השרון - הפ' רעננה רחמים

הפועל עליה כפ״ס - מכבי ברקאי

מ.כ.ע. אריאל - בית"ר כ"ס שלומי

ליגת דרום

עירוני אשקלון "צו פיוס" - מ.כ. מועצה איזורית חוף אשקלון

הפועל מרחבים - מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס"

מ.ס. ב''ש 3 "צו פיוס" - מ.א שער הנגב נטע אפשטיין

הפ' בארי אשכול "צו פיוס" - מכבי קרית גת 2 "צו פיוס"

בית"ר עירוני קרית גת דודו "צו פיוס" - מ.כ. מיתר 3

מכבי באר שבע 3 "צו פיוס" - מכבי מתנ"ס רהט

מ.כ. שדרות - בני אילת

דרום 2

מ.ס. ב"ש 2 "צו פיוס" - מכבי עירוני חורה

מ.ס דימונה כחול "צו פיוס" - הפועל בני שמעון

עירוני אשקלון 2 "צו פיוס" - מכבי ב"ש 2 "צו פיוס"

מ.כדורגל שדרות דרום - מ.ס. הפ' ירוחם

מכבי קרית גת 3 - עוצמה באר שבע "שמעיה"

בני אילת 2 - מ.כ מיתר 2

דן

הפועל עירוני גדרה "צו פיוס" - הפ' ראשל"צ מערב

מ.כ. גני תקווה - מכבי קרית גת

מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - שמשון ת"א מרכז

מכבי יפו קביליו רחו מג'אר ז"ל - מ.כ. הפועל בני אשדוד "צו פיוס"

בית"ר תל אביב חולון "צו פיוס" - גדנע ת"א הארבעה

עירוני מודיעין "צו פיוס" - מ.כ. חולון ירמיהו "בניה רובל"

הפועל מחנה יהודה ד' "צו פיוס" - הפועל ר"ג צפון

דן 2

בית"ר פ"ת "דדו" - מ.ס. הפועל לוד 2 בני רגב "צו פיוס"

מכבי יהוד מונוסון 2 - עירוני בית שמש "צו פיוס"

מכבי גבעת שמואל דרום - חופשית

מ.כ.עירוני אור יהודה "צו פיוס" - הפועל קרית אונו

מכבי שוהם 2 - הפ' מ.ס. חבל מודיעין

מ.ס. גבעת שמואל "צו פיוס" - הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

הפועל מחנה יהודה צפון - הפועל בני יהוד 'רון יהודאי'

בית"ר ע.מעלה אדומים "צו פיוס" - מ.ס. כפר קאסם

חוף

הפועל מטה אשר "צו פיוס" - הפועל עכו 1

עירוני נשר - בני סכנין

הפועל מ.א. משגב - מ.כ. גליל גולן

מכבי ע.ק. אתא 2 - מ.כ. נוה יוסף 2

הפ' נוף הגליל - מכבי עתלית "צו פיוס"

הפועל חוף הכרמל / מ"מ "צו פיוס" - הפועל עירוני כרמיאל

מ.כ קרית חיים "שמשון "צו פיוס" - מכבי צור שלום ק. ביאליק

בית"ר נהריה "צו פיוס" - מ.ס. קרית ים

מ.כ נהלל יזרעאל 2 - הפועל עפולה "צו פיוס"

חוף 2

בית"ר א.א. פאחם - הפ' בני מוסמוס מעלה עירון

הפ' עירוני ערערה - הפ' אום אל פאחם

אחווה כפר קרע - הפועל בני זלפה

הפועל בני ג'סר א זרקא - צעירי אום אל פאחם

חופשית - הפ' ע. בקה אל גרבייה

הפועל עין סהלה - הפ' איחוד בני ג'ת

גליל תחתון

צעירי סכנין - הפועל בועיינה

מ.ס. בני "ממבע" הגולן והגליל - הפועל עירוני עראבה

מ.ס. בית ג'אן - הפועל נחף

מ.כ. אחווה כפר מנדא - הפועל דיר חנא

הפועל כאוכב - הפועל סכנין

מ.ס. ראמה - מ.ס. בית"ר כפר מנדא

הפועל בני בענה - הפועל עירוני עראבה 2

חוף 1

בית"ר חיפה "צו פיוס" - מ.כ. כרמל חיפה "צו פיוס"

מ.ס. צעירי חיפה 2 - מ.כ. צופי חיפה

הפועל חוף הכרמל / מ"מ 2 "צו פיוס" - מ.כ. מכבי נהריה "צו פיוס"

הפועל טירת כרמל - מכבי זכרון יעקב

בני אעבלין - הפועל עמק הירדן 3

מועדון ספורט כפר יאסיף 2 - מ.ס. חיפה רובי שפירא

מכבי נווה שאנן אלדד "צו פיוס" - הפועל בסמת טבעון

מרכז 1

הפ' מ.ס חבל מודיעין - הפועל מצליח

הפ' נחלת יהודה ראשל"צ "צו פיוס" - א.ס. רמת אליהו מערב

מ.ס. ראשון לציון "צו פיוס" - א.ס נורדיה ים ר.דיאון "צו פיוס"

עירוני בית דגן - מכבי רחובות דרום "צו פיוס"

מ.כ. מכבי אשקלון - ע. מודיעין 2

חופשית - מ.ס.מועדון שיכון המזרח

מכבי יבנה בני ביטון "צו פיוס" - מ.ס. רמלה "צו פיוס"

מכבי באר יעקב עמית 2 "צו פיוס" - מ.ס הפועל לוד בני רגב "צו פיוס"

מרכז 2

בית"ר ר"ג צפון - הפועל כפר שלם "צו פיוס"

הפ'חולון צפרירים מא "צו פיוס" - שמשון תל אביב צפון

מ.ס שיכון המזרח 2 - שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"

מכבי ע. בת ים דרום "צו פיוס" - מכבי השקמה חן צפון

הפועל רמת ישראל צפון - הכח מכבי עמידר ר"ג 3