"ציפיתי להיות בנבחרת, חושב שיכולתי לעזור"

בקיץ האחרון ‘טרנד’ חדש הגיח לכדורסל הישראלי – מעבר של שחקנים צעירים רבים אל ליגת המכללות בארצות הברית. בעונה הקרובה, בליגת המכללות, שתשודר בערוץ ONE, ישחקו ישראלים רבים, שהבולטים בהם הם עומר מאייר, עמנואל שארפ, איתן בורג, נועם דוברת ורון ציפר. אחד השיקולים הגדולים בהחלטת השחקן הישראלי לעבור למכללות הוא כמובן הפן הכלכלי, שכן החוקים השתנו ושחקני המכללות כיום מרוויחים סכומים אדירים.

עד לשנת 2021 ה-NCAA אסר על ספורטאים-סטודנטים להרוויח כסף, אך החלטת בית המשפט העליון בארה"ב הובילה לאימוץ מדיניות (NIL) שאיפשרה לספורטאי הקולג' לקבל כסף כשהם משמשים כמותג ומרוויחים באמצעות מיזמים עסקיים, שותפויות שונות וחסויות. בעונה האחרונה למשל, קופר פלאג, שנבחר בבחירה הראשונה בדראפט ה-NBA הקיץ על ידי דאלאס, הרוויח לא פחות מ-4.8 מיליון דולר.

רון ציפר (22, 1.92), ששיחק בשלוש העונות האחרונות בהפועל ב"ש/דימונה בליגת ווינר סל ובעונה האחרונה העמיד ממוצעי שיא של 11.1 נקודות ב-19.7 דקות למשחק עם 38% לשלוש, עבר הקיץ לאוניברסיטת לואיזיאנה, ממנה יצאו בעבר ל-NBA שחקנים גדולים, כשהבולטים בהם הם שאקיל אוניל ובן סימונס. הגארד הישראלי, שגדל ביישוב ניר ישראל ליד אשקלון, החל את דרכו במחלקת הנוער של חוף אשקלון, שיחק בליגה הארצית לבוגרים במדי א.ס אשקלון לפני שהגיע לב”ש בקיץ 2021 וכבר הספיק לככב בנבחרת העתודה, ישתכר כבר בשנתו הראשונה באוניברסיטה כ-600 אלף דולר ברוטו לעונה, כאשר הסכומים אף עשויים לעלות בהמשך. בכך, הוא ירוויח פי 10 מהסכום שהרוויח העונה בישראל.

לפני שלושה חודשים, ציפר עלה על המטוס לבדו והגיע לעיירת באטון רוג’, המרוחקת כשעה נסיעה מניו אורלינס. מאז הוא נמצא בשגרת אימונים לא פשוטה, כשבמקביל הוא החל את התואר שלו במנהל עסקים באוניברסיטה. בהמשך, בת זוגו, ליהי עזורי (בתו של מאמן הכדורגל, גיא עזורי), ששיחקה בעונה האחרונה במדי א.ס רמה”ש בליגת העל לכדורסל נשים, חתמה באוניברסיטת סאות’איסטרן לואיזינה ועברה להתגורר מרחק 40 דקות נסיעה ממנו, דבר שבוודאי עזר לו להתאקלמות.

בראיון הראשון שלו מארצות הברית, ציפר מספר ל-ONE על התחושות מאז המעבר, על חיי היום יום החדשים והמאתגרים שלו, התנאים בהשוואה לכדורסל הישראלי, היתרונות בהחלטה שלקח, השדרוג הכלכלי העצום, ההתעניינות מהקבוצות הגדולות בארץ, כיצד זה לגור בחו”ל כישראלי בזמן מלחמה, תחושותיו על כך שנותר מחוץ לסגל נבחרת ישראל ליורובאסקט, העתיד של הנבחרת והחלומות שלו להמשך הקריירה.

רון, מה שלומך? איך אתה מתאקלם בארצות הברית?

“הגעתי לכאן בסוף יוני וההתאקלמות היא לא פשוטה גם בכדורסל עצמו וגם מחוצה לו. יש לו”ז אחר ממה שהייתי רגיל, אני מקבל הרבה תוכן ביום שלא הייתי רגיל לקבל, בארץ הייתי רגיל רק להתאמן ולחזור הביתה. כאן יש לי המון דברים נוספים בכדורסל, פעילויות, חדר אוכל שלוש פעמים ביום, מישהו שמלווה אותי ועוזר לי בלימודים שאני צריך להיפגש איתו פעם ביום ועוד”.

איך זה לגור לבד במדינה זרה?

”אני גר בדירה שנמצאת חמש דקות מהמכללה. חלק מהשחקנים גרים במכללה, אבל אני קיבלתי דירה לבדי בסמוך. הייתי גר לבד גם בבאר שבע, אבל זה שונה לגמרי. כשהייתי רוצה משהו הייתי נוסע חצי שעה להורים, עכשיו פתאום אין מי שידאג לך ואתה עושה הכל בעצמך, אבל זה טוב, זה תורם לך המון שאתה הרבה יותר עצמאי, רוכש שפה חדשה, יוצר קשרים. יש פה בית חב”ד עם אנשים טובים שדואגים לי ואעשה שם את החגים והשבתות. החברים לקבוצה הם אחלה חבר’ה, התחברתי במיוחד לשניים שהם לא אמריקאים, אחד מאוסטרליה ואחד מספרד. אני גר באחלה של עיר, הקולג’ זה הכל פה”.

מזהים אותך ברחוב?

”כל העיר סביב הקולג’ וזה מדהים. חלק מזהים אותי, חלק רואים שיש לי חולצה של הקבוצה של האוניברסיטה, מתלהבים ושואלים. אם ניראה טוב וננצח, יהיה הרבה מאוד קהל במשחקים, יש עניין סביב הקבוצה. בת הזוג שלי ליהי הגיעה לפני חודש והיא גרה 40 דקות ממני. אנחנו נפגשים בעיקר בסופ”שים וזה דבר שנותן עוד כוח. אחרי שקיבלתי את ההצעה היא גם רצתה קולג’ וחיפשנו משהו קרוב ולשמחתי היא קיבלה הצעה ממקום טוב”.

איך אתה מסכם את התקופה שלך בליגת העל? עד כמה אתה מרגיש שהתקדמת כשחקן?

“הייתה דרך לא פשוטה. הייתי צריך להילחם כדי לקבל את המקום שלי. בשנתיים וחצי הראשונות פחות קיבלתי הזדמנויות, אבל חיכיתי בסבלנות לתור שלי ועבדתי קשה. הייתי במקום טוב שהרגשתי שאני יכול לפרוץ בו וכן היה לי מקום וזה קרה בשנה האחרונה, אחרי שהיו קצת הבלחות בעונה שלפני. אני לגמרי מרגיש שהתקדמתי כשחקן, מבחינת בגרות, ביטחון, קבלת החלטות וגם מבחינה פיזית”.

מה גרם לך לעבור למכללות?

“התהליך הזה התחיל כבר שנה לפני, כשיובל שחם מסוכנות יו ויז’ן פנה אליי, הסביר לי מה אני מקבל שם, הראה לי דברים והסביר למה זה יתרון כל כך גדול להגיע לשם. גם מבחינת לימודים, גם אתה מתקדם מקצועית וכלכלית וגם הכל סובב שם סביב ספורט ויש מקצוענות ברמה מטורפת. אני אישית פחות הייתי בראש של לעזוב את המשפחה והחברים, פחות הרגשתי מוכן והרגשתי שעדיין לא עשיתי את מה שאני יכול לעשות בליגה שלנו, שלא מספיק הוכחתי את עצמי, אז החלטתי שאעשה בישראל עוד שנה”.

אז מה קרה השנה?

”כבר חשבתי שזהו בעניין הקולג’, שזה אבוד, ואז לקראת סוף העונה הוא פנה אליי שוב ופתאום נדלקה לי נורה. הרגשתי שכבר די מיציתי את הכדורסל בארץ, אני כבר ארבע שנים משחק באותה הקבוצה באותה הליגה וזה די הרגיש לי אותו דבר. כמובן שאם הייתי עובר לקבוצה גדולה זה היה דבר שונה, אבל רציתי להתנתק, להתבגר, לרכוש שפה, ללמוד, להיות עצמאי, להתמודד ולקבל מקצוענות ברמה גבוהה. וכמובן שגם העניין הכלכלי בא בחשבון”.

היו הצעות מאירופה או מקבוצות גדולות בכדורסל הישראלי?

“התחלתי את התהליך של הקולג’ מאוד מוקדם. היו דיבורים עם קבוצות, אבל לא הצעה על השולחן. הייתי בראש של לצאת לקולג’, מאוד מוקדם ידעתי שזה מה שאני רוצה”.

הצעה ממכבי תל אביב, הפועל תל אביב או הפועל ירושלים זה לא דבר שהיה משאיר אותך בישראל?

”היו דיבורים עם כמה קבוצות גדולות, אבל זה לא משהו שעניין אותי כרגע. אני לא חושב שהיה נכון לקריירה שלי לעבור לקבוצה גדולה כרגע, גם אם הייתי נשאר. מבחינת עומס שחקנים, מוכנות, מנטליות, ואני גם מרגיש שאני צריך לשפר עוד הרבה דברים במשחק שלי. יש שלבים בקריירה לשחקן, אני חושב שהייתי די מאבד את עצמי שם. תראה מה קורה בהפועל תל אביב, יש שם 20 שחקנים בסגל”.

בעתיד זה דבר שהיית רוצה?

”ברור, זה חלום שלי להגיע לקבוצה גדולה בישראל. זה משהו שמגיל קטן אני חושב עליו ואני מקווה שזה יקרה”.

האמנת שתרוויח כאלה סכומים בגיל כזה צעיר?

”בכנות, לא האמנתי שאקבל הצעה כזו בגיל כזה. בהתחלה זה היה שוק, אבל זה לא משהו שמסחרר אותי או גורם לי להרגיש יותר מדי ב’היי’. אני ממשיך לעבוד קשה וצריך לתת תוצאות על המגרש”.

מה אתה חושב על הגל של ישראלים שעוברים למכללות לאחרונה? מה לדעתך הסיבות לכך?

”דיברתי עם כמה שחקנים ישראלים לפני שהחלטתי לבצע את המעבר הזה. אני חושב שזה פשוט העניין של להתקדם כשחקן. אתה מקבל דברים שקשה מאוד לקבל בארץ, אתה מרוכז רק בכדורסל, מנותק מכל התקשורת הישראלית, מכל מה שקורה, מהלחץ בישראל ומרוכז נטו בעצמך. אתה מקבל דברים בפן הגופני, האישי, היחס מהקהילה מסביב לספורט, אלה דברים שקשה לקבל בארץ, שחקנים רואים את זה ולא יכולים לסרב”.

כיצד עניין הזרים והמתאזרחים בליגת העל משפיע?

”כמובן שגם זה קשור. בארץ קשה לשחקן הישראלי הצעיר להצליח כי יש זרים ושחקנים יותר מנוסים שמקבלים יותר קרדיט. בקולג’ים לדוגמה כשאתה מגיע רוב החבר’ה בגיל שלך, לא בני 28 ומעלה שעברו דבר או שניים בכדורסל, כך שבאופן טבעי אתה מקבל יותר קרדיט”.

מי לדעתך יגיע הכי רחוק מהישראלים שנמצאים במכללות? תפגוש אותם?

”כולם יעשו התקדמות לדעתי ויראו את זה בשנים הקרובות כשהם יחזרו לכדורסל הישראלי/האירופי. זה יתרום לכדורסל הישראלי כי בסוף הם יחזרו מנוסים ומשופשפים יותר, יותר אתלטיים, עם יכולת אישית יותר טובה. איתן בורג משחק בליגה שלי וניפגש, גם דניאל גואטה שמשחק באוקלהומה די קרוב אליי”.

מה אתה היית רוצה לשפר מבחינה אישית?

“את ההגנה, האתלטיות והחדירה לסל”.

מה מבחינת התואר?

”התואר שלי הוא במנהל עסקים, כדי לסיים אותו צריך ארבע שנים, אבל אני התחייבתי לשנה אחת בינתיים. כרגע אני נמצא בקורסים בסמסטר סתיו ומתקדמים משם”.

יש כאלו שיחשבו שזה לוותר ו’לעצור’ את ההתקדמות המקצועית בגלל כסף, שיכולת ללכת לקבוצה גדולה בארץ או לשחק באירופה. מה דעתך על כך?

“אולי רמת ה’אייקיו כדורסל’ פחות גבוהה פה מאשר בכדורסל האירופי, אבל מבחינת הילה וקהל ויחסי ציבור, יש במכללות אווירה מטורפת. אמרתי לעצמי שאני יכול בכל שנה לחזור לארץ או לאירופה, לא התחייבתי פה לארבע שנים. אני לא מרגיש שהמעבר עוצר את הקריירה שלי, זה יתרום לי מכל בחינה לדעתי”.

מה החלום בעתיד הקרוב ומה בעתיד הרחוק?

“להיות שחקן מרכזי פה, לעשות את הטוב ביותר שלי ועוד כמה שנים להגיע ליורוליג. אלה המטרות שלי כרגע”.

שאקיל אוניל ובן סימונס הגיעו משם ל-NBA. מדברים על זה באוניברסיטה?

“המון. כשנכנסים לאולם, על כל הקירות יש תמונות מהאליפויות, פיינל פורים, של השחקנים שיצאו מהאוניברסיטה ונבחרו בדראפט ועוד. מרגישים שזה לא סתם מקום ושיש כאן היסטוריה”.

לך יש חלום להגיע ל-NBA?

מי יודע מה יהיה, אף פעם אי אפשר להגיד לא, אבל אני ריאלי, יהיה קשה מאוד. רק 10 שחקנים מהליגה שלי נבחרים בדראפט, האוניברסיטה שלי משחקת בליגה הכי טובה של המכללות, ליגת SEC”.

באיזו רמה האימונים ביחס לכדורסל הישראלי?

”הקצבים הרבה יותר גבוהים, האינטנסיביות גבוהה. גם בחדר כושר, מבחינה גופנית, וגם בכדורסל דורשים יותר. הגוף שלי כבר מאוד השתנה פה, הורדתי אחוזי שומן”.

איך זה לגור כישראלי בחו”ל בשעת מלחמה?

”קשה להיות רחוק מהבית ומכל מה שקורה, אבל אני לא מרגיש אווירה עוינת, אין הפגנות או דברים כאלה. האנשים פה די אוהבים את ישראל. באוניברסיטה ובקבוצה הסברתי את העניין לאנשים, שרובם לא יודעים כל כך מה קורה פה. אני גדלתי קרוב לעזה והראיתי להם סרטונים של נפילות ודברים כאלה. זה כיף וחשוב להסביר מה קורה, שאנשים יבינו את האמת”.

מה המטרות מבחינה מקצועית באוניברסיטה העונה?

”להגיע לטורניר הסופי אליו האוניברסיטה לא הגיעה הרבה שנים. יש בקבוצה כמה חבר’ה עם פוטנציאל להיבחר בסיבוב הראשון בדראפט, לא יודע אם השנה, אבל לשם הם מכוונים. הרמה פה גבוהה ויש קבוצה טובה”.

התבאסת שלא נכללת בסגל נבחרת ישראל ליורובאסקט?

”כשפרסמו את הסגל הרחב ציפיתי ורציתי מאוד להיות שם, זה החלום הכי גדול שלי לייצג את הנבחרת. הייתה צביטה קטנה והמשכתי הלאה, מסתכלים קדימה. אני מקווה שבטורניר הבא אגיע לסגל הרחב ואוכיח את עצמי”.

אתה חושב שיכולת לתרום לנבחרת?

”אין ספק שהרגשתי שאני יכול לתרום ורציתי מאוד להיות שם”.

מה אתה חושב על הקמפיין של הנבחרת?

”הם עשו עבודה מצוינת, רואים התקדמות, בטח בחיבור. החבר’ה שהיו צעירים בקמפיין הקודם עכשיו לוקחים את המושכות, ובגדול מרגיש שיש עתיד טוב לכדורסל הישראלי”.

מה היה חסר לדעתך?

”הקליעה משלוש הייתה חסרה, טיפה ריבאונד בהגנה, גודל בצבע, אתלטיות. אני מאמין שנמצא שחקנים שיעשו את העבודה בקמפיינים הבאים”.

מה לדעתך הנבחרת עשויה להשיג בעתיד?

”חצי גמר יורובאסקט זו מטרה ריאלית. תהיה כמות הרבה יותר גבוהה של שחקני יורוליג ו-NBA, צעירים שייצאו לקולג’ים ויתקדמו. אני מאמין שנדביק את הפער באתלטיות ובעוצמה של הנבחרת ואני מקווה שאהיה חלק מזה”.

איפה אתה רואה את עצמך בעתיד?

”המטרה הראשונה שלי זה להיות שחקן מוביל במכללות ולהיות חלק מנבחרת ישראל, שזה עבורי הכי חשוב. בעתיד כמובן שהייתי רוצה להגיע ל-NBA אם איכשהו זה ייצא לפועל, אבל אם לא, אז קבוצה גדולה בארץ או קבוצת יורוליג זו המטרה”.