ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

נדחה הערעור על האוסן, ריאל מדריד לא מוותרת

בית הדין בספרד דחה את בקשת הבלאנקוס על האדום לבלם, למרות שאלו השתמשו באנתוני כדוגמה. המועדון לא אמר נואש, השחקן הספרדי ביקר בחריפות ברשתות

דין האוסן (IMAGO)
דין האוסן (IMAGO)

בית הדין לערעורים בספרד דחה את בקשתה של ריאל מדריד לבטל את הכרטיס האדום שספג דין האוסן במשחק מול ריאל סוסיאדד, למרות ניסיונות המועדון להציג הוכחות מצולמות, ואף להשוות למקרה דומה שבו שחקן בטיס זוכה. ריאל מדריד טענה כי החלטת השופט הייתה שגויה, והציגה סרטון של האירוע מתוך ניסיון לשכנע כי מדובר בטעות מהותית.

עם זאת, בית הדין קבע כי "לא נמצאה כל פגיעה בעיקרון החוקיות, המידתיות או הוודאות המשפטית", והוסיף: "המציאות העובדתית שמציגה ריאל מדריד אינה ניתנת להוכחה. מדובר במהלך שמאפשר פרשנויות שונות, ביניהן זו של השופט, ולכן לא ניתן לקבוע כי נפלה טעות חומרית ברורה”.

עוד נכתב בהחלטה: "לא ניתן לערער על יישום סעיף 118.3 לקוד המשמעתי, הקובע כי החלטות שיפוטיות בתחום הטכני הן סופיות. מדובר בהערכה מקצועית סבירה, שאינה ניתנת לבחינה במסגרת הליך זה”.

חיל מנסאנו (רויטרס)חיל מנסאנו (רויטרס)

לבסוף, התייחסו גם לטענת ריאל מדריד להשוואה למקרהו של אנתוני מבטיס, שם בוטל כרטיס בעקבות תיעוד וידאו: "לא תפקידו של גוף הערעור להשוות בין החלטות שהתקבלו בהליכים אחרים, בפרט כשהמקרה המדובר כלל לא נדון בפנינו”.

המשמעות: הכרטיס האדום של האוסן יישאר בתוקף, ולא יוסר רטרואקטיבית. לפי הדיווח בספרד, לאחר קבלת ההחלטה ריאל מדריד לא אהבה זאת, ובכוונתה לערער עליה לבית הדין לבוררות בספורט.

אגב, האוסן עצמו ביקר בחריפות את ההחלטה, כשהעלה סטורי לחשבון האינטסגרם שלו וכתב: “חיל מנסאנו בצורה לא הוגנת מרחיק את האוסן, ב-VAR לא מתערבים, ריאל משחקת 33% מהמשחק בעשרה שחקנים, בוועדה בספרד מודים בטעות, ובכל זאת לא משנים את ההרחקה. מודים בטעות אבל עדיין מענישים אותי, יופי של תדמית לכדורגל הספרדי”.

