נדחה הערעור על האוסן, ריאל מדריד לא מוותרת

בית הדין לערעורים בספרד דחה את בקשתה של ריאל מדריד לבטל את הכרטיס האדום שספג דין האוסן במשחק מול ריאל סוסיאדד, למרות ניסיונות המועדון להציג הוכחות מצולמות, ואף להשוות למקרה דומה שבו שחקן בטיס זוכה. ריאל מדריד טענה כי החלטת השופט הייתה שגויה, והציגה סרטון של האירוע מתוך ניסיון לשכנע כי מדובר בטעות מהותית.

עם זאת, בית הדין קבע כי "לא נמצאה כל פגיעה בעיקרון החוקיות, המידתיות או הוודאות המשפטית", והוסיף: "המציאות העובדתית שמציגה ריאל מדריד אינה ניתנת להוכחה. מדובר במהלך שמאפשר פרשנויות שונות, ביניהן זו של השופט, ולכן לא ניתן לקבוע כי נפלה טעות חומרית ברורה”.

עוד נכתב בהחלטה: "לא ניתן לערער על יישום סעיף 118.3 לקוד המשמעתי, הקובע כי החלטות שיפוטיות בתחום הטכני הן סופיות. מדובר בהערכה מקצועית סבירה, שאינה ניתנת לבחינה במסגרת הליך זה”.

חיל מנסאנו (רויטרס)

לבסוף, התייחסו גם לטענת ריאל מדריד להשוואה למקרהו של אנתוני מבטיס, שם בוטל כרטיס בעקבות תיעוד וידאו: "לא תפקידו של גוף הערעור להשוות בין החלטות שהתקבלו בהליכים אחרים, בפרט כשהמקרה המדובר כלל לא נדון בפנינו”.

המשמעות: הכרטיס האדום של האוסן יישאר בתוקף, ולא יוסר רטרואקטיבית. לפי הדיווח בספרד, לאחר קבלת ההחלטה ריאל מדריד לא אהבה זאת, ובכוונתה לערער עליה לבית הדין לבוררות בספורט.

אגב, האוסן עצמו ביקר בחריפות את ההחלטה, כשהעלה סטורי לחשבון האינטסגרם שלו וכתב: “חיל מנסאנו בצורה לא הוגנת מרחיק את האוסן, ב-VAR לא מתערבים, ריאל משחקת 33% מהמשחק בעשרה שחקנים, בוועדה בספרד מודים בטעות, ובכל זאת לא משנים את ההרחקה. מודים בטעות אבל עדיין מענישים אותי, יופי של תדמית לכדורגל הספרדי”.