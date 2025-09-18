יום חמישי, 18.09.2025 שעה 20:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
93-143מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
73-83מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
54-53הפועל ב"ש5
45-63הפועל רעננה6
43-43מכבי חיפה7
45-43הפועל חיפה8
43-23בני יהודה9
48-33עירוני ק"ש10
36-73הפועל ת"א11
35-63הפועל כפ"ס12
33-33הפועל ראשל"צ13
37-63מ.ס. אשדוד14
37-43הפועל פ"ת15
38-43מכבי הרצליה16
17-23הפועל עכו17
011-43הפועל רמה"ש18

נעם לנגביץ חתם לשנתיים בהפועל רעננה

החלוץ בן ה-17, שמשחק בקבוצה מהשרון מאז 2023, ימשיך עד עונת 2028/29. השחקן ישחק בליגת העל לנוער תחת הדרכתו של ניצן דמארי. גדל בהוד השרון

|
נעם לנגביץ חותם בהפועל רעננה (באדיבות המועדון)
נעם לנגביץ חותם בהפועל רעננה (באדיבות המועדון)

במחלקת הנוער של הפועל רעננה ובמועדון עצמו לא מוותרים על הכישרון בן ה-17, שגדל בהוד השרון. נעם לנגביץ, החלוץ שיחגוג בינואר 2026 את יום הולדתו ה-18, חתם לשנתיים הבאות בהפועל רעננה, זאת באמצעות נציגו, גלעד קצב.

את העונה החולפת, כשחקן נערים א' של המועדון, סיים עם 13 שערי ליגה, זאת ב-34 הופעות, לצד שלוש הופעות בנוער של המועדון לקראת סוף עונת 2024/25. באותה עת סיים כמלך שערי הקבוצה הצעירה, כשאחריו בטבלת הכיבושים כפיר בסה ועבד אלסלאם ברנסי, שסיימו עם שבעה שערים כ"א.

בעונת 2023/24 נחת לראשונה במחלקת הנוער של הפועל רעננה ומאז נחשב ליהלום בקבוצה. בעונתו הראשונה במועדון, כשחקן נערים ב', סיים עם שבעה שערי ליגה לצד שער אחד במסגרת הגביע, כל זאת כשמגיע הוא מליגה שאיננה נחשבת ליגת העל, הרי כל השנים שיחק בהוד השרון.

בעונת 2016/17 החל לשחק כדורגל לראשונה, אז חבר למחלקת הנוער של הפועל הוד השרון, כשחקן טרום ילדים ג' במועדון. מאז, במשך שבע עונות רצופות היה שייך למועדון שגידל וחינך אותו והפך אותו למי שהוא כיום. בעונתו האחרונה בהוד השרון, כשחקן נערים ב' ו-ג', סיים עם 12 שערים בכל המסגרות.

העונה, שחקן נוער, תחת הדרכתו של ניתן דמארי ומאחוריו כבר שלוש הופעות. ביום שבת הקרוב (20/09) הפועל רעננה תארח את הפועל כפר סבא, לדרבי השרון, זאת במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל לנוער לעונה הנוכחית. המשחק ייערך ברעננה, זאת בשעה 17:00.

