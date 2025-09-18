נעם לנגביץ חתם לשנתיים בהפועל רעננה

במחלקת הנוער של הפועל רעננה ובמועדון עצמו לא מוותרים על הכישרון בן ה-17, שגדל בהוד השרון. נעם לנגביץ, החלוץ שיחגוג בינואר 2026 את יום הולדתו ה-18, חתם לשנתיים הבאות בהפועל רעננה, זאת באמצעות נציגו, גלעד קצב.

את העונה החולפת, כשחקן נערים א' של המועדון, סיים עם 13 שערי ליגה, זאת ב-34 הופעות, לצד שלוש הופעות בנוער של המועדון לקראת סוף עונת 2024/25. באותה עת סיים כמלך שערי הקבוצה הצעירה, כשאחריו בטבלת הכיבושים כפיר בסה ועבד אלסלאם ברנסי, שסיימו עם שבעה שערים כ"א.

בעונת 2023/24 נחת לראשונה במחלקת הנוער של הפועל רעננה ומאז נחשב ליהלום בקבוצה. בעונתו הראשונה במועדון, כשחקן נערים ב', סיים עם שבעה שערי ליגה לצד שער אחד במסגרת הגביע, כל זאת כשמגיע הוא מליגה שאיננה נחשבת ליגת העל, הרי כל השנים שיחק בהוד השרון.

בעונת 2016/17 החל לשחק כדורגל לראשונה, אז חבר למחלקת הנוער של הפועל הוד השרון, כשחקן טרום ילדים ג' במועדון. מאז, במשך שבע עונות רצופות היה שייך למועדון שגידל וחינך אותו והפך אותו למי שהוא כיום. בעונתו האחרונה בהוד השרון, כשחקן נערים ב' ו-ג', סיים עם 12 שערים בכל המסגרות.

העונה, שחקן נוער, תחת הדרכתו של ניתן דמארי ומאחוריו כבר שלוש הופעות. ביום שבת הקרוב (20/09) הפועל רעננה תארח את הפועל כפר סבא, לדרבי השרון, זאת במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל לנוער לעונה הנוכחית. המשחק ייערך ברעננה, זאת בשעה 17:00.