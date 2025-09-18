קסטין העביר 7.2 מיליון דולר מאז רכישת נתניה

כשהיא ברצף של שלושה הפסדי ליגה מתוך שלושת המשחקים הראשונים, מכבי נתניה תארח ביום שבת את עירוני טבריה, בידיעה שכל תוצאה מלבד ניצחון, עשויה להעלות את מפלס הלחץ במועדון.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של המגן רותם קלר, שככל הנראה סובל מקרע קטן באזור שריר התאומים וצפוי להיעדר מהסגל. באסם זערורה, חזר לכשירות ואמור לעמוד לשירותו של המאמן יוסי אבוקסיס.

מי שנחת היום בלילה (חמישי) בארץ הוא הקשר החדש גונטי ג'וניור דיומנדה, כאשר ל-ONE נודע, שנתניה שילמה עבור רכישתו כ-120,000 אירו. הוא צפוי להתאמן עם הקבוצה מחר, אך לא צפוי להיות בסגל בשבת. מי שכן עשוי להיכלל בסגל הוא המגן השמאלי לי און מזרחי, שעבורו שילמה מכבי נתניה כ-100,000 אלף אירו.

לי און מזרחי. צפוי להיות בסגל נתניה בשבת (רדאד ג'בארה)

בנושא אחר, למרות חוסר השקט סביב רכישת הקבוצה בידי קבוצת עליה, ל-ONE הגיע מסמך המאשר את העובדה, כי הבעלים רוס קסטין העביר מאז רכישת המועדון בסוף חודש יוני, סכום הקרוב ל-7,200,000 מיליון דולר לחשבון הקבוצה.

יש לציין שמתוך הסכום, שלושה מיליוני דולרים הועברו לבקרה התקציבית לצורך ערבויות לגבי הקבוצה ועוד ארבעה מיליוני דולרים מיועדים לתפקוד השוטף של הקבוצה.