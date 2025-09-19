"אף מועדון שאימנתי לא גרם לגאווה כמו בנפיקה"

המיוחד חוזר הביתה: ז’וזה מוריניו הוצג אתמול (חמישי) כמאמן החדש של בנפיקה ליסבון, ופתח עידן חדש במועדון האדום כשהוא חמוש בניסיון, תארים ובעיקר מוטיבציה גבוהה. במסיבת עיתונאים חגיגית, המאמן בן ה-62 פתח בדברים וכרגיל סיפק כמה פנינים. אגב, הפורטוגלי חתם לשנתיים, אך יש סעיף מיוחד בחוזה שהצדדים יכולים להיפרד בעשרת הימים הראשונים אחרי תום העונה.

מוריניו פתח: "אני רוצה להודות על האמון, זו זכות וכבוד גדול עבורי. כל פורטוגלי יודע מי זו בנפיקה. ההיסטוריה, התרבות, הגודל של האומה הזו. זה לא עוד מועדון”.

עם זאת, מוריניו הבהיר שהוא לא מתכוון להיסחף לרגש: "אני חייב לשים בצד את התחושות. אני רואה בבנפיקה לא רק מועדון גדול, אלא אתגר מקצועי. זו לא שאלה של קושי, אלא של תשוקה. אני בא להתרכז בעבודה, בגישה הכי מקצועית שאפשר. אני יודע רעב מאי פעם”.

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

מוריניו, שהתחיל את דרכו כמאמן ראשי דווקא בבנפיקה בשנת 2000 אך עזב מהר מאוד, סירב להתרפק על העבר: "עברו 25 שנה, אבל אני לא פה כדי לחגוג קריירה. עבדתי במועדונים הגדולים בעולם, ועדיין, שום מועדון לא גרם לי להרגיש כל כך גאה, אחראי ומלא מוטיבציה כמו בנפיקה".

המיוחד המשיך לספק פנינים: “התקופה הכי רעה שלי כמאמן, מה שכולם מגדירים כרע מאוד, הגעתי בתקופה הזו לשני גמרים אירופים, עם יונייטד ועם רומא. פנרבחצ’ה? היינו חסרים שחקנים, פיטרו אותי ויום אחרי זה החתימו חמישה שחקנים, זה אומר הכל”.