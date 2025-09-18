יום חמישי, 18.09.2025 שעה 20:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

המשטרה פרסמה הנחיות לקראת אשדוד - הפועל

המשטרה הודיע כי תטיל קנס של 3,000 שקלים על שימוש בפירוטכניקה במשחק של האדומים מול הקבוצה מעיר הנמל בי"א, תיאסר כניסה לאוהדים בהשפעת אלכוהול

|
אצטדיון הי
אצטדיון הי"א (חגי מיכאלי)

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת המשחק בין מ.ס. אשדוד להפועל תל אביב, שייערך בשבת באצטדיון הי"א בעיר. החל משעות אחר הצהריים יתפרסו באצטדיון ובסביבתו שוטרים, מתנדבים וסדרנים, במטרה לשמור על הסדר הציבורי, להבטיח את ביטחון האוהדים ולווסת את התנועה באזור.

במשטרה מדגישים כי לא תתקיים מכירת כרטיסים במקום, אלא רק ברכישה מוקדמת, ולכן ממליצים לקהל להקדים את הגעתו לאצטדיון כדי להימנע מתורים ועיכובים בכניסות.

בנוסף, מהשעה 15:30 ייחסם רחוב ההסתדרות לכל אורכו בשני הכיוונים, ורחוב ז’בוטינסקי ייסגר לפרקים לשני הכיוונים בין צומת הרצל לראשונים.

עוד נמסר כי כלל האוהדים שיעשו את דרכם לאצטדיון יעברו בידוק ביטחוני קפדני. הכנסת אמצעי פירוטכניקה נאסרת לחלוטין, ובמקרים בהם יתבצע שימוש בהם יוטל קנס בסך 3,000 שקלים לצד נקיטת הליך פלילי. לא תותר כניסת כלי נשק למתחם, למעט כוחות ביטחון מורשים, ולא יורשו להיכנס אוהדים שיגיעו כשהם תחת השפעת אלכוהול.

