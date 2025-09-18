המשטרה פרסמה הנחיות לקראת אשדוד - הפועל

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת המשחק בין מ.ס. אשדוד להפועל תל אביב, שייערך בשבת באצטדיון הי"א בעיר. החל משעות אחר הצהריים יתפרסו באצטדיון ובסביבתו שוטרים, מתנדבים וסדרנים, במטרה לשמור על הסדר הציבורי, להבטיח את ביטחון האוהדים ולווסת את התנועה באזור.

במשטרה מדגישים כי לא תתקיים מכירת כרטיסים במקום, אלא רק ברכישה מוקדמת, ולכן ממליצים לקהל להקדים את הגעתו לאצטדיון כדי להימנע מתורים ועיכובים בכניסות.

בנוסף, מהשעה 15:30 ייחסם רחוב ההסתדרות לכל אורכו בשני הכיוונים, ורחוב ז’בוטינסקי ייסגר לפרקים לשני הכיוונים בין צומת הרצל לראשונים.

עוד נמסר כי כלל האוהדים שיעשו את דרכם לאצטדיון יעברו בידוק ביטחוני קפדני. הכנסת אמצעי פירוטכניקה נאסרת לחלוטין, ובמקרים בהם יתבצע שימוש בהם יוטל קנס בסך 3,000 שקלים לצד נקיטת הליך פלילי. לא תותר כניסת כלי נשק למתחם, למעט כוחות ביטחון מורשים, ולא יורשו להיכנס אוהדים שיגיעו כשהם תחת השפעת אלכוהול.