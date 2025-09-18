יום חמישי, 18.09.2025 שעה 22:52
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-41קלאב ברוז'2
31-31אוניון סט. ז'ילואז3
31-31באיירן מינכן4
30-21ארסנל5
30-21אינטר6
32-31קרבאח אגדם7
32-31ליברפול8
31-21ריאל מדריד9
30-11טוטנהאם10
14-41בורוסיה דורטמונד11
14-41יובנטוס12
12-21בודה גלימט13
12-21באייר לברקוזן14
12-21פ.צ. קופנהאגן15
12-21סלביה פראג16
10-01אולימפיאקוס17
10-01פאפוס18
00-00ברצלונה19
00-00איינטרכט פרנקפורט20
00-00גלאטסראיי21
00-00קייראט22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00נאפולי24
00-00ניוקאסל25
00-00ספורטינג ליסבון26
03-21אתלטיקו מדריד27
03-21בנפיקה ליסבון28
02-11מארסיי29
01-01ויאריאל30
03-11צ'לסי31
03-11פ.ס.וו. איינדהובן32
02-01אייאקס33
02-01אתלטיק בילבאו34
04-11מונאקו35
04-01אטאלנטה36

ראפיניה, לבנדובסקי ורשפורד בהתקפת ברצלונה

הצמד שעלה מהספסל במשחק מול ולנסיה בתחילת השבוע, יצטרף לאנגלי ב-11 של האנזי פליק. באנגליה, דה בריינה פותח במדי נאפולי מול האקסית מנצ'סטר סיטי

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל הודחה לבסוף על ידי אינטר עם דרמה גדולה אחרי הארכה. העונה שוב הקטלונים ינסו לזכות בתואר לראשונה מאז 2015 והלילה (חמישי, 22:00) הם מתארחים אצל ניוקאסל במחזור הפתיחה.

בארסה הגיעה לסנט ג’יימס פארק אחרי הניצחון 0:6 על ולנסיה במשחק שבו פרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי כבשו צמדים. החלוץ הפולני איבד את מקומו בהרכב לפראן טור בפתיחת העונה הזו, אבל נראה חד אחרי שעלה מהספסל.

הקטלונים ניצחו באצטדיון יוהאן קרויף למרות חסרונו של לאמין ימאל, שראה את המשחק מהיציע. מספר 10 סחב פציעה כשהצטרף לנבחרת ספרד, היא הוחמרה ומאז הוא מתקשה להתאמן וגם הפעם האנזי פליק, שזעם על כל הסיפור, צריך להסתדר בלי הכוכב.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, רונאלד אראוחו, ג’רארד מרטין, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, ראפיניה, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

ניוקאסל מצידה רשמה את ניצחון הבכורה שלה בפרמייר ליג רק ביום שבת עם 0:1 על וולבס. זה הגיע אחרי תיקו מאופס מול אסטון וילה ולידס, והפסד דרמטי 3:2 לליברפול בתווך. כעת המארחים מקווים לחולל הפתעה מול אחת המועמדות לזכייה בליגת האלופות.

הרכב ניוקאסל: ניק פופ, קירן טריפייר, פביאן שאר, דן ברן, טינו ליברמנטו, ז’ואלינטון, סנדרו טונאלי, ברונו גימארייש, אנתוני אלנגה, הארווי בארנס ואנתוני גורדון.

מנצ’סטר סיטי – נאפולי

החבורה של פפ גווארדיולה מגיעה להתמודדות המרתקת לאחר שגברה 0:3 על מנצ’סטר יונייטד בדרבי במסגרת הפרמייר ליג, כשהיא מחזיקה במאזן של שש נקודות לאחר ארבעת מחזורי הפתיחה. אלופת איטליה באה למשחק לאחר שניצחה 1:3 את פיורנטינה בחוץ והיא ממוקמת במקום הראשון בסרייה א’ עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים. 

המפגש מרתק במיוחד בשביל קווין דה בריינה, ששיחק במשך כמעט עשור במנצ’סטר סיטי ונחשב לאחד מגדולי שחקני המועדון בכל הזמנים, חוזר לאיתיחאד במדי אלופת איטליה, נאפולי, חודשיים וחצי לאחר שעזב את מנצ’סטר סיטי.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, עבדוקדיר חוסאנוב, רובן דיאש, יוסקו גבארדיול, ניקו או’ריילי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, פיל פודן, ברנרדו סילבה, ז’רמי דוקו וארלינג הולאנד.

הרכב נאפולי: ואניה מילינקוביץ’-סאביץ’, ג’ובאני די לורנצו, סם באוקמה, אלסנדרו בונג’ורנו, לאונרדו ספינאצולה, סטניסלב לובוטקה, אנדרה פרנק זאמבו אנגיסה, קווין דה בריינה, סקוט מקטומיניי, מתאו פוליטאנו ורסמוס הוילון.

