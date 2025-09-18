25 דק' לגורן ב-2:3 של בארסה בצ'מפיונס U19

ספק אם יש ישראלי כיום עם העתיד הוורוד שיש לאוריין גורן. מי שכבר כמה שנים מככב במחלקות הנוער של ברצלונה, אחד המועדונים הכי גדולים בעולם, קיבל את הקידום השני הכי גדול ששחקן יכול לחלום עליו, כשרק עלייה לבוגרת במקום הראשון, עם עלייה לקבוצה עד גיל 19 בליגת האלופות.

גורן נרשם בסגל של ברצלונה למשחק נגד ניוקאסל בליגת האלופות עד גיל 19, פתח על הספסל כשהוא בן 16 בלבד, ועלה במחצית השנייה בדקה ה-65, כאשר רשם בסך הכל 25 דקות. מדובר במחזור הראשון, שמשוחק בפורמט של אותו סדר משחקים כמו הקבוצות הבוגרות, רק עד גיל 19. את המשחק בארסה ניצחה 2:3.

לא מזמן גורן רשם רגע מרגש במיוחד, כאשר בפגרת הנבחרות בעקבות היעדרויות של לא מעט שחקנים, בהתאם לכך שרוב הסגל של הקטלונים מייצג את המדינה, נקרא הישראלי המוכשר אל אימון בקבוצה הבוגרת. השחקן חלק את הדשא עם כמה שמות מעניינים, וזכה להיות באימון רשמי של אחת הקבוצות הגדולות בעולם.

אגב, ברצלונה עד גיל 19 זכתה בעונה שעברה בטורניר של ליגת האלופות לנוער, כאשר היא עשתה זאת בפעם השלישית בתולדותיה בטורניר שנערך רק מ-2013. בגמר הקטלונים פגשו את טרבזונספור הטורקית וזה נגמר עם 1:4 גדול בהתמודדות שנערכה בעיר ניום בשווייץ’.