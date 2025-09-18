יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:11
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנוער
ליגת האלופות לנוער 25-26
00-00מונאקו 1
00-00בורוסיה דורטמונד 2
00-00יובנטוס3
00-00פ.ס.וו איינדהובן4
00-00אוניון סט. ז'ילואז5
00-00טוטנהאם6
00-00ויאריאל7
00-00מארסיי8
00-00קלאב ברוז'9
00-00אתלטיק בילבאו10
00-00קופנהאגן11
00-00באייר לברקוזן12
00-00איינטרכט פרנקפורט13
00-00גלאטסראיי14
00-00קייראט 15
00-00נאפולי16
00-00ניוקאסל17
00-00פאפוס18
00-00ספורטינג ליסבון 19
00-00אתלטיקו מדריד 20
00-00אסטון וילה21
00-00ריאל מדריד22
00-00אטאלנטה 23
00-00אינטר 24
00-00באיירן מינכן25
00-00מנצ'סטר סיטי26
00-00אולימפיאקוס27
00-00ברצלונה 28
00-00סלביה פראג29
00-00פאריס סן-ז'רמן30
00-00אייאקס31
00-00ליברפול 32
00-00בודו גלימט33
00-00קרבאח34
00-00בנפיקה 35
00-00ארסנל36

25 דק' לגורן ב-2:3 של בארסה בצ'מפיונס U19

העתיד ורוד: בגיל 16 בלבד, הכישרון הישראלי לא רק קיבל מקום בסגל של הקטלונים במפעל היוקרתי, אלא גם עלה בדקה ה-65 והיה שותף לניצחון על ניוקאסל

|
אוריאן גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)
אוריאן גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

ספק אם יש ישראלי כיום עם העתיד הוורוד שיש לאוריין גורן. מי שכבר כמה שנים מככב במחלקות הנוער של ברצלונה, אחד המועדונים הכי גדולים בעולם, קיבל את הקידום השני הכי גדול ששחקן יכול לחלום עליו, כשרק עלייה לבוגרת במקום הראשון, עם עלייה לקבוצה עד גיל 19 בליגת האלופות.

גורן נרשם בסגל של ברצלונה למשחק נגד ניוקאסל בליגת האלופות עד גיל 19, פתח על הספסל כשהוא בן 16 בלבד, ועלה במחצית השנייה בדקה ה-65, כאשר רשם בסך הכל 25 דקות. מדובר במחזור הראשון, שמשוחק בפורמט של אותו סדר משחקים כמו הקבוצות הבוגרות, רק עד גיל 19. את המשחק בארסה ניצחה 2:3.

לא מזמן גורן רשם רגע מרגש במיוחד, כאשר בפגרת הנבחרות בעקבות היעדרויות של לא מעט שחקנים, בהתאם לכך שרוב הסגל של הקטלונים מייצג את המדינה, נקרא הישראלי המוכשר אל אימון בקבוצה הבוגרת. השחקן חלק את הדשא עם כמה שמות מעניינים, וזכה להיות באימון רשמי של אחת הקבוצות הגדולות בעולם.

אגב, ברצלונה עד גיל 19 זכתה בעונה שעברה בטורניר של ליגת האלופות לנוער, כאשר היא עשתה זאת בפעם השלישית בתולדותיה בטורניר שנערך רק מ-2013. בגמר הקטלונים פגשו את טרבזונספור הטורקית וזה נגמר עם 1:4 גדול בהתמודדות שנערכה בעיר ניום בשווייץ’.

